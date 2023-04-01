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Немецкий художник Герхард Рихтер
Герхард РихтерФото: Rolf Zoellner/epd/imago images
КультураГермания

Художник Герхард Рихтер подарил Берлину 100 своих картин

Штефан Деге | Виктор Вайц
25 мин. назад

Работы знаменитого немецкого художника выставлены в берлинской Новой национальной галерее. В центре экспозиции - цикл о Холокосте "Биркенау".

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100 картин Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) переехали на постоянное место жительства в Берлин, сначала - в залы столичной Новой национальной галереи. Посмотреть на произведения самого дорогого - его работы стоят миллионы - немецкого художника можно с 1 апреля.

Эксперты прогнозируют выставке большой успех, поскольку Герхард Рихтер - один из самых востребованных современных мастеров. Коллекция картин, которую художник передал в бессрочное пользование Фонду прусского культурного наследия в 2021 году, незадолго до своего 90-летия, представляет большую ценность. В борьбе за творческое наследие живописца его родной город Дрезден и вторая родина - Кельн - остались ни с чем. Рихтер выбрал Берлин. В столице это решение считают сенсационным.

100 работ мастера первоначально будут выставлены в Новой национальной галерее- одном из музеев в ведении Фонда прусского культурного наследия, а позже найдут свое место в создаваемом Музее XX века.

В центре экспозиции - цикл "Биркенау"

Помимо цикла "Биркенау", созданного в память о жертвах Холокоста, на выставке можно увидеть работы разных творческих периодов художника, начиная с 1980-х годов. В их числе - картины, выполненные в характерной для мастера технике фроттаж, а также работы, в которых Рихтер исследовал поле напряженности между фотографией и живописью.

Цикл картин о Холокосте -
Цикл картин о Холокосте - "Биркенау"Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

В центре берлинской экспозиции - цикл "Биркенау" 2014 года: огромные абстрактные панно. На создание этих картин художника вдохновили фотографии, тайно сделанные узником концлагеря Аушвиц-Биркенау в августе 1944 года.

"Пикассо 21 века"

Искусствоведы называют Герхарда Рихтера, живущего в Кельне, "Пикассо 21 века". Уроженец Дрездена - один из самых успешных современных художников в мире. Его работы можно увидеть в залах самых известных музеев. И продаются они за рекордные суммы. Так, картина Рихтера "Зеленый-красный-синий 789-33" ("Grün-Blau-Rot 789-33"), написанная в 1993 году, была недавно продана на аукционе в Кельне за 533 400 евро - намного дороже стартовой цены, сообщили в аукционном доме Sotheby's. Интересно, что деньги, вырученные от продажи на этом аукционе в общей сложности 49 работ разных художников, пошли на финансирование проектов, направленных на борьбу с бедностью среди пожилых людей. 

Картина Рихтера
Фотография? Картина? Рихтер размыл границы между живописью и фотографиейФото: picture-alliance/dpa

В отличие от прославленного испанца Пикассо, Рихтер избегает публичности, редко дает интервью. Однако у Рихтера есть с Пикассо и что-то общее: стилистически он постоянно развивается и не повторяется.

Эксперимент как товарный знак

Рихтер писал романтические пейзажи. Он создавал натюрморты и портреты. Художник постоянно заново себя изобретал - то с фотореалистичными изображениями природы или размытыми картинами, то со стеклянными и зеркальными предметами, инсталляциями или настенными "оргиями цветов". 

Постоянное нарушение стилей и эксперименты стали его визитными карточками. Вряд ли кто-то еще исследовал возможности живописи так интенсивно, как это сделал 91-летний Герхард Рихтер.

Выставку "Герхард Рихтер. 100 работ для Берлина" (Gerhard Richter. 100 Werke für Berlin) можно будет посмотреть с 1 апреля 2023 по 2026 год в Новой национальной галерее немецкой столицы.

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