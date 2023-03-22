Женщины об ужасах Холокоста: вместо слез - музыка

Когда канадский психолог Паула Давид в начале 1990-х устроилась на работу социальным работником, она даже не представляла, что ее ждет. К тому моменту Паула уже накопила опыт работы с группами и помогала людям с посттравматическими симптомами. На новом месте - в доме для престарелых в Торонто - ее ждала группа из 14 пожилых женщин. И все они были свидетельницами Холокоста.

Истории женщин, которые долго молчали

Сначала ни одна из женщин не хотела говорить о своем детстве. "Они сразу дали мне понять, что не могут поделиться этими историями, так как просто не находят слов", - вспоминает психолог. Она начала общаться с группой на обыденные темы - про быт, детей, внуков. У некоторых женщин были уже первые признаки деменции: события прошлого вытесняли актуальные. Прошел год - и лед тронулся: разговор стал более доверительным, многие женщины открылись психологу. Ужасы, которые они пережили еще в детстве, шокировали Паулу: медицинские опыты над людьми, пытки, изнасилования, потеря детей и смерть родственников.

И обо всем этом женщины до сих пор молчали. Они не решались рассказать о пережитом даже своим близким - из чувства стыда и потому что им надо было устраивать жизнь на новой родине, в Канаде. Паула Давид вспоминает о долгих беседах: "Это были такие сильные эмоции. Нам было необходимо сделать паузу и выпить несколько чашек чая, а потом мы продолжали разговор, но уже на другие темы".

В какой-то момент канадский психолог начала записывать истории женщин, переживших Холокост. Она обратила внимание на то, что их речь отличалась от носителей языка - совсем другая тональность, мелодичность, набор слов, выражения. Ведь для многих из них родным языком был не английский. Давид облекла тексты в стихотворную форму. Когда она прочитала их женщинам, те не могли поверить, что слышат свои истории. "Мы вдруг стали поэтессами", - вспоминает Паула реакцию группы.

Silent Tears: как слезы вылились в музыку

Спустя несколько лет, в 2019 году, психолог познакомилась с журналистом и музыкальным продюсером Даниэлем Розенбергом. Он как раз занимался историей Молли Аппельбаум, судьба которой напоминала истории женщин из дома для престарелых в Торонто. В 1942 году Молли завела дневник. Ей было 12 лет. На тот момент она находилась в Польше. В своем дневнике девочка описывала, как ей удалось выжить, спрятавшись со своей двоюродной сестрой у польского крестьянина. Они сидели в ящике, спрятанном в хлеву, и только ночью выходили на улицу. Их тела были покрыты грязью, по коже ползали насекомые, завелись вши. Маму Молли застрелили в гетто. Младшего брата и отчима она так никогда больше и не увидела. Ее воспоминания были опубликованы в 2017 году - "Buried Words". Сегодня Молли 92 года, она живет в Торонто.

На фотографии Молли с мамой Фото: Payadora Silent Tears

Музыкальный продюсер Розенберг решил придать этой истории музыкальное звучание. И к дневнику Молли добавились рассказы других женщин - из дома престарелых в Торонто.

В альбоме "Silent Tears: The Last Yiddish Tango" - девять песен. Четыре из них - оригинальные композиции Артура Гольда 1930-х годов. Новые песни сочинили Ребека Волькштайн и Оскар Штрок. А тексты Молли и других женщин озвучили Ленка Лихтенберг, Ольга Авигайль Мелещук, Авива Черник и Марта Козиорек.

Канадская певица Ленка Лихтенберг спела сразу несколько композиций. Сама она родилась в Праге, ее мама и бабушка были узниками в концлагере Терезиенштадт, а дедушка умер в Аушвиц-Биркенау. Ленка Лихтенберг - профессионал, но, работая над альбомом "Silent Tears", она была эмоционально на пределе. Композиция "A Victim Of Mengele" стоила ей больших усилий. "Я пою с девяти лет, но никогда еще не слышала такого ужаса", - делится певица.

В марте 2023 года альбом "Silent Tears" занял первое место в европейских чартах. Даниэль Розенберг и Шэрон Врок, дочь Молли, потрясены таким успехом. "80 лет назад, когда Молли писала свой дневник, прячась на ферме, Гитлер контролировал все радиостанции. Сегодня ее слова в виде песен получили распространение во многих странах - Австрии, Германии, Бельгии, Италии. Мы плакали", - говорит музыкальный продюсер.

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