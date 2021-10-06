Почему Германия решила платить пенсии блокадникам-евреям

Договоренность о том, что некоторым евреям, переживших Холокост, будет выплачиваться пенсия из бюджета ФРГ, была достигнута на переговорах между официальным Берлином и Комиссией по еврейским материальным искам к Германии (Jewish Claims Conference, JCC). "Впервые ежемесячные пенсии для переживших Холокост были утверждены для евреев, переживших блокаду Ленинграда, а также для евреев, скрывавшихся во Франции, и тех, кто пережил преследования в Румынии и в настоящее время не получает пенсий, связанных с Холокостом", - говорится на сайте JCC в сообщении от 6 октября.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Германию в "безнравственности", заявив, что все люди "в равной степени переживали ужасы тех событий", и "Германия проявляет безнравственность, потому что по вопросу блокады Ленинграда выплачивает компенсации только еврейским жертвам". Раскритиковала решение немецкого правительства и заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Маргарита Лянге.

DW решила разобраться в том, почему было принято именно это решение.

Выплаты подневольным работникам и военнопленным, деньги для больницы в Санкт-Петербурге

Германия сознает свою историческую ответственность за развязывание Второй мировой войны и невыносимые страдания и разрушения, причиненные народам и странам, подвергшимся агрессии со стороны "третьего рейха". Что касается выплат компенсаций странам, то как указывают в МИД ФРГ, "правовая позиция Германии в этом вопросе заключается в том, что тема репараций как общей компенсации за причиненный военный ущерб была закрыта в 1953 году с отказом СССР от дальнейших репараций со стороны Германии".

Отправка подневольных рабочих из оккупированного Киева в нацистскую Германию

Тем не менее Германия и позднее на добровольной основе продолжала выплачивать компенсации некоторым жертвам Второй мировой войны. Так, в 2000 году правительством ФРГ и представителями немецкого бизнеса был учрежден Фонд "Память, ответственность и будущее" (Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft", EVZ), из которого выплачивались компенсации бывшим подневольным работникам - людям, которые были угнаны с оккупированных вермахтом территорий на принудительные работы в Германию, а также узникам нацистских концлагерей.

Компенсации в размере от 2,5 до 7,5 тысяч евро каждому получили более 1,6 млн человек из 80 стран мира. Общая сумма выплат составила примерно 4,5 млрд евро.

В январе 2019 года, по случаю 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда правительство Германии выделило 12 млн евро, в частности, на модернизацию больницы для ветеранов войны, в которой проходят лечение многие пережившие блокаду. "Со страданиями, которые причинили немцы в России, особенно хорошо знакомы люди в Санкт-Петербурге. В этом городе, где происходили страшные события ленинградской блокады, живут те, кто стал очевидцем этого мрачного времени", - говорил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) во время своего первого визита в Москву в мае 2018 года.

Можно напомнить и о том, что в мае 2015 года германский бундестаг принял решение о выплате "символического денежного пособия" в размере 2500 евро каждому из бывших советских военнослужащих, находившихся в немецком плену в годы Второй мировой войны.

Выплаты же компенсаций и пенсий евреям, пережившим Холокост, - совсем другая тема.

Компенсации евреям, пережившим Холокост

Еще в 1952 году Западная Германия с одной стороны, а Израиль и Jewish Claims Conference - с другой подписали так называемое Люксембургское соглашение, предусматривавшее выплату репараций Израилю и компенсаций евреям, пережившим Холокост. "От имени немецкого народа были совершены невообразимые преступления, которые обязывают нас нести моральную и материальную ответственность", - заявил тогда первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer).

На церемонии подписания Люксембургского соглашения 10 сентября 1952 года. Второй справа - Конрад Аденауэр

Именно на основании этого соглашения Германия стала выплачивать (в соответствии с определенными критериями, которые позднее дополнялись) компенсации евреям - выжившим жертвам Холокоста. По данным Федерального статистического ведомства, до конца 2020 года общая сумма немецких выплат евреям - жертвам национал-социализма превысила 70 млрд евро.

Вначале, однако, на деньги из Германии могли претендовать только евреи из западных стран. Позднее, когда в конце 70-х годов евреи получили возможность эмигрировать из СССР и других стран Восточной Европы, они также были включены в круг лиц, имевших право на одноразовую компенсацию в размере 5000 немецких марок (теперь 2556 евро).

А в 2012 году это правило было распространено на евреев, переживших Холокост, вне зависимости от их места жительства. В результате круг лиц, имеющих право на такую компенсацию, расширился примерно на 80 тысяч человек. Узники гетто, концлагерей и евреи, скрывавшиеся в подполье, получали и ежемесячные выплаты. При этом, однако, были установлены довольно сложные критерии, в соответствии с которыми люди могли претендовать на немецкую ежемесячную компенсацию. Информация об этом собрана на специальном сайте Jewish Claims Conference.

Круг лиц, имеющих право на пенсию, расширен

Евреи, пережившие блокаду Ленинграда, а также скрывавшиеся во Франции или пережившие преследования в Румынии, таким критериям не отвечали и поэтому кроме единоразовых выплат в размере 2556 евро никаких компенсаций из Германии не получали.

В блокадном Ленинграде, январь 1942 года

Учитывая же особенно тяжкие условия ленинградской блокады, евреев-блокадников решено было также включить в категорию имеющих право на немецкую пенсию. Так решение о пенсиях для этих людей объяснили корреспонденту DW в JCC, добавив, что в случае взятия Ленинграда нацисты точно не оставили бы в живых ни одного еврея в городе.

Немецкое министерство финансов, в свою очередь, напомнило, что "репрессированные евреи во всем мире получают единовременную компенсацию, если они лично во времена национал-социализма подвергались насилию". Далее в ответе Минфина на запрос DW говорится: "Тот, кто в это время был заключен в гетто или концлагерь или был вынужден скрываться в недостойных человека условиях, получает ежемесячную компенсацию в 580 евро. Новый фонд предусматривает также ежемесячные выплаты в размере 375 евро тем из указанной первой группы, кто во времена национал-социализма находился в блокадном Ленинграде".

Тяготы, которые выпали на долю евреев во время ленинградской блокады, пояснили в Минфине ФРГ, "сыграли важную роль в принятии решения об учреждении нового фонда". При этом никто в немецком правительстве не умаляет тяготы и лишения все прочих блокадников.

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