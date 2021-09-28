От Aston Martin до BMW: легендарные автомобили Джеймса Бонда

Во вторник, 28 сентября, 25-й фильм о Джеймсе Бонде празднует мировую премьеру. 30 сентября фильм выходит на экраны в Германии. Для тех, кто с трудом может дождаться, предлагаем полюбоваться автомобилями суперагента.
В ходе сегодняшних торгов аукционного дома Julien's Auctions с молотка уйдет легендарный пистолет Walther PP, из которого стрелял Шон Коннери, а также множество других культовых предметов.
Будущий агент 007 появился на свет в Германии - в Рурской области ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года.
Такие приспособления можно увидеть в шпионских фильмах, но в реальной жизни они запрещены. Немецкая полиция задержала машину со шторкой для скрытия номерного знака.
Фильмы о непобедимом британском агенте 007 необыкновенно популярны и приносят огромные деньги. Понятно, почему за них идет такая острая борьба.
55 лет назад, в январе 1962 года, начались снимки первого фильма о Джеймсе Бонде. Знамениты не только актеры, сыгравшие роль британского суперагента. Знамениты и героини бондианы.