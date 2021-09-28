 От Aston Martin до BMW: легендарные автомобили Джеймса Бонда | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.09.2021

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Культура и стиль жизни

От Aston Martin до BMW: легендарные автомобили Джеймса Бонда

Во вторник, 28 сентября, 25-й фильм о Джеймсе Бонде празднует мировую премьеру. 30 сентября фильм выходит на экраны в Германии. Для тех, кто с трудом может дождаться, предлагаем полюбоваться автомобилями суперагента.

  • Доктор Ноу (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Доктор Ноу" (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Боевые сцены, перестрелки, погони - и суперагент, который из любой ситуации выходит живым и невредимым: Бонд, Джеймс Бонд - как он сам ненавязчиво представляется. Вот уже более 50 лет его невозможно представить без красивых девушек и шикарных автомобилей. На фото - марка Sunbeam Alpine Convertible, которой агент 007 в исполнении Шона Коннери управлял в самой первой картине бондианы.

  • Шаровая молния (1965): Aston Martin DB5

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Шаровая молния" (1965): Aston Martin DB5

    Считается, что Aston Martin DB5 - одна из самых знаменитых машин бондианы. В "Шаровой молнии" это авто нашпиговано множеством гаджетов. Два автомобиля были задействованы непосредственно на съемках, а еще два использовались для рекламы.

  • Живешь только дважды (1967): Toyota 2000 GT

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Живешь только дважды" (1967): Toyota 2000 GT

    В фильме "Живешь только дважды" действие в основном разворачивается в Японии. Соответственно, секретный агент Джеймс Бонд ездит на японском автомобиле - Toyota 2000 GT. В период с 1967 по 1970 годы была выпущена всего 351 такая модель. В то время ее можно было купить за 2,4 миллиона иен. К счастью, Бонду за нее платить не пришлось.

  • Бриллианты навсегда (1971): Ford Mustang Mach I

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Бриллианты навсегда" (1971): Ford Mustang Mach I

    Этот фильм запомнился как очень зрелищным по тем временам автомобильным трюком, так и непростительным огрехом. Бонд (Шон Коннери), уходя от погони на Ford Mustang Mach I, ставит авто на два правых колеса - и преодолевает узкий проезд. Но выезжает из него - на левых колесах. А все потому, что съемки вели два человека. Промах заметили слишком поздно - и решили столь сложную сцену не переснимать.

  • Живи и дай умереть (1973): Mini Moke

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Живи и дай умереть" (1973): Mini Moke

    Вообще-то в этом фильме у Бонда (Роджер Мур) нет служебного автомобиля. Только в одной сцене мы видим его за рулем Mini Moke. Не совсем типичное для Бонда авто, но все равно привлекает внимание!

  • Человек с золотым пистолетом (1974): AMS Hornet

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Человек с золотым пистолетом" (1974): AMS Hornet

    AMC Hornet в фильме "Человек с золотым пистолетом" - тоже не совсем служебный автомобиль. Бонд (Роджер Мур) похищает его у одного автодилера в Бангкоке и выполняет на нем один из самых легендарных трюков в истории бондианы - прыжок через реку с поворотом на 360 градусов вокруг собственной оси.

  • Шпион, который меня любил (1977): Lotus Esprit S1

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Шпион, который меня любил" (1977): Lotus Esprit S1

    Наконец-то у Бонда (Роджер Мур) снова настоящий служебный автомобиль: Lotus Esprit S1. Он получает прозвище "Мокрая Нелли", поскольку при необходимости способен трансформироваться в подводную лодку. Под водой Бонд даже может запускать из него зенитные ракеты. Что за чудо-автомобиль!

  • Лунный гонщик (1979): Bentley 1930

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Лунный гонщик" (1979): Bentley 1930

    В фильме "Лунный гонщик" (в роли Бонда - снова Роджер Мур), действие которого разворачивается в космосе, авто у агента 007 нет, но там показывают оригинальный Bentley 1930. Кстати, именно этот автомобиль был личным транспортом шпиона Бонда по книгам Яна Флеминга. Bentley фигурировал в двух произведениях из цикла про Бонда и затем разлетелся на кусочки во время погони в книге "Лунный гонщик".

  • Осьминожка (1983): Range Rover Classic Convertible

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Осьминожка" (1983): Range Rover Classic Convertible

    Автомобиль Бонда (Роджер Мур) в фильме "Осьминожка", действие которого разворачивается в неназванной латиноамериканской стране, в Восточном Берлине и в Индии, - Range Rover Classic Convertible, который никогда не был доступен для продажи. Производитель изготовил модель специально для этого фильма.

  • Искры из глаз (1987): Aston Martin V8 Volante

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Искры из глаз" (1987): Aston Martin V8 Volante

    В фильме "Искры из глаз" Бонд (Тимоти Далтон) возвращается к Aston Martin, на сей раз это модель V8 Volante. Ее оснащение впечатляет: покрышки с выдвигающимися из них шипами, лыжи и даже реактивный двигатель. Для передвижения по горам - идеально.

  • Золотой глаз (1995): BMW Z3

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Золотой глаз" (1995): BMW Z3

    В этом фильме у Бонда (Пирс Броснан) появляется первый BMW: создатели картины заключили контракт с немецким автопроизводителем. BMW Z3 стал абсолютным хитом. Он выпускался до 2002 года.

  • Завтра не умрет никогда (1997): BMW 750 iL

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Завтра не умрет никогда" (1997): BMW 750 iL

    В фильме "Завтра не умрет никогда" автомобилем Бонда (Пирс Броснан) снова становится BMW - на этот раз 750 iL, "нашпигованный" всяческими деталями. Тут и бронированные стекла, и ракеты, и пулеметы, а также система дистанционного управления. В этой картине Бонд садится и за руль мотоцикла - естественно, тоже BMW (модель R1200C).

  • Умри, но не сейчас (2002): Aston Martin Vanquish

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Умри, но не сейчас" (2002): Aston Martin Vanquish

    В 2002 году Бонд (Пирс Броснан) опять гоняет на Aston Martin - на сей раз на Vanquish V12. Среди его "наворотов" - ракеты, пулеметы, алюминиевый кузов из углеродного волокна. А еще он может становиться невидимым. Запоминающейся стала сцена погони на замерзшем озере, где за Aston Martin гнался Jaguar XKR с откидным верхом.

  • Казино Рояль (2006): Aston Martin DBS

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Казино "Рояль" (2006): Aston Martin DBS

    На Aston Martin DBS, за рулем которого Бонд (Дэниел Крейг) разъезжает в фильме "Казино "Рояль", шпион совершает уникальный пируэт. Мчась ночью по дороге, он вдруг замечает лежащую у него на пути возлюбленную, которую перед этим похитили злодеи. В последний момент Бонд резко поворачивает руль, автомобиль заносит, и он переворачивается 8 раз.

  • K007: Координаты Скайфолл (2012): Land Rover Defender

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "007: Координаты "Скайфолл" (2012): Land Rover Defender

    Бонд (Дэниел Крейг) пытается догнать злодея, похитившего особо важную информацию. Сначала он устраивает погоню на Land Rover Defender, злодей же уезжает на Audi A5. Во время съемок было разбито 15 Audi и около десятка Land Rover Defender.

  • Не время умирать (2021): Aston Martin Rapide E

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Не время умирать" (2021): Aston Martin Rapide E

    Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) - "зеленый"? Да-да, в 25-м фильме бондианы суперагент спасает мир, пересев за руль автомобиля с электрическим приводом - Aston Martin Rapide E. Ее розничная цена - около 297 500 евро. До этого Джеймс Бонд всегда водил машины с двигателем внутреннего сгорания. Но веяния времени не обошли стороной и 007: он становится экологически сознательным.

    Автор: Наталия Королева


  • Доктор Ноу (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Доктор Ноу" (1962): Sunbeam Alpine Convertible

    Боевые сцены, перестрелки, погони - и суперагент, который из любой ситуации выходит живым и невредимым: Бонд, Джеймс Бонд - как он сам ненавязчиво представляется. Вот уже более 50 лет его невозможно представить без красивых девушек и шикарных автомобилей. На фото - марка Sunbeam Alpine Convertible, которой агент 007 в исполнении Шона Коннери управлял в самой первой картине бондианы.

  • Шаровая молния (1965): Aston Martin DB5

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Шаровая молния" (1965): Aston Martin DB5

    Считается, что Aston Martin DB5 - одна из самых знаменитых машин бондианы. В "Шаровой молнии" это авто нашпиговано множеством гаджетов. Два автомобиля были задействованы непосредственно на съемках, а еще два использовались для рекламы.

  • Живешь только дважды (1967): Toyota 2000 GT

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Живешь только дважды" (1967): Toyota 2000 GT

    В фильме "Живешь только дважды" действие в основном разворачивается в Японии. Соответственно, секретный агент Джеймс Бонд ездит на японском автомобиле - Toyota 2000 GT. В период с 1967 по 1970 годы была выпущена всего 351 такая модель. В то время ее можно было купить за 2,4 миллиона иен. К счастью, Бонду за нее платить не пришлось.

  • Бриллианты навсегда (1971): Ford Mustang Mach I

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Бриллианты навсегда" (1971): Ford Mustang Mach I

    Этот фильм запомнился как очень зрелищным по тем временам автомобильным трюком, так и непростительным огрехом. Бонд (Шон Коннери), уходя от погони на Ford Mustang Mach I, ставит авто на два правых колеса - и преодолевает узкий проезд. Но выезжает из него - на левых колесах. А все потому, что съемки вели два человека. Промах заметили слишком поздно - и решили столь сложную сцену не переснимать.

  • Живи и дай умереть (1973): Mini Moke

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Живи и дай умереть" (1973): Mini Moke

    Вообще-то в этом фильме у Бонда (Роджер Мур) нет служебного автомобиля. Только в одной сцене мы видим его за рулем Mini Moke. Не совсем типичное для Бонда авто, но все равно привлекает внимание!

  • Человек с золотым пистолетом (1974): AMS Hornet

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Человек с золотым пистолетом" (1974): AMS Hornet

    AMC Hornet в фильме "Человек с золотым пистолетом" - тоже не совсем служебный автомобиль. Бонд (Роджер Мур) похищает его у одного автодилера в Бангкоке и выполняет на нем один из самых легендарных трюков в истории бондианы - прыжок через реку с поворотом на 360 градусов вокруг собственной оси.

  • Шпион, который меня любил (1977): Lotus Esprit S1

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Шпион, который меня любил" (1977): Lotus Esprit S1

    Наконец-то у Бонда (Роджер Мур) снова настоящий служебный автомобиль: Lotus Esprit S1. Он получает прозвище "Мокрая Нелли", поскольку при необходимости способен трансформироваться в подводную лодку. Под водой Бонд даже может запускать из него зенитные ракеты. Что за чудо-автомобиль!

  • Лунный гонщик (1979): Bentley 1930

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Лунный гонщик" (1979): Bentley 1930

    В фильме "Лунный гонщик" (в роли Бонда - снова Роджер Мур), действие которого разворачивается в космосе, авто у агента 007 нет, но там показывают оригинальный Bentley 1930. Кстати, именно этот автомобиль был личным транспортом шпиона Бонда по книгам Яна Флеминга. Bentley фигурировал в двух произведениях из цикла про Бонда и затем разлетелся на кусочки во время погони в книге "Лунный гонщик".

  • Осьминожка (1983): Range Rover Classic Convertible

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Осьминожка" (1983): Range Rover Classic Convertible

    Автомобиль Бонда (Роджер Мур) в фильме "Осьминожка", действие которого разворачивается в неназванной латиноамериканской стране, в Восточном Берлине и в Индии, - Range Rover Classic Convertible, который никогда не был доступен для продажи. Производитель изготовил модель специально для этого фильма.

  • Искры из глаз (1987): Aston Martin V8 Volante

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Искры из глаз" (1987): Aston Martin V8 Volante

    В фильме "Искры из глаз" Бонд (Тимоти Далтон) возвращается к Aston Martin, на сей раз это модель V8 Volante. Ее оснащение впечатляет: покрышки с выдвигающимися из них шипами, лыжи и даже реактивный двигатель. Для передвижения по горам - идеально.

  • Золотой глаз (1995): BMW Z3

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Золотой глаз" (1995): BMW Z3

    В этом фильме у Бонда (Пирс Броснан) появляется первый BMW: создатели картины заключили контракт с немецким автопроизводителем. BMW Z3 стал абсолютным хитом. Он выпускался до 2002 года.

  • Завтра не умрет никогда (1997): BMW 750 iL

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Завтра не умрет никогда" (1997): BMW 750 iL

    В фильме "Завтра не умрет никогда" автомобилем Бонда (Пирс Броснан) снова становится BMW - на этот раз 750 iL, "нашпигованный" всяческими деталями. Тут и бронированные стекла, и ракеты, и пулеметы, а также система дистанционного управления. В этой картине Бонд садится и за руль мотоцикла - естественно, тоже BMW (модель R1200C).

  • Умри, но не сейчас (2002): Aston Martin Vanquish

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Умри, но не сейчас" (2002): Aston Martin Vanquish

    В 2002 году Бонд (Пирс Броснан) опять гоняет на Aston Martin - на сей раз на Vanquish V12. Среди его "наворотов" - ракеты, пулеметы, алюминиевый кузов из углеродного волокна. А еще он может становиться невидимым. Запоминающейся стала сцена погони на замерзшем озере, где за Aston Martin гнался Jaguar XKR с откидным верхом.

  • Казино Рояль (2006): Aston Martin DBS

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Казино "Рояль" (2006): Aston Martin DBS

    На Aston Martin DBS, за рулем которого Бонд (Дэниел Крейг) разъезжает в фильме "Казино "Рояль", шпион совершает уникальный пируэт. Мчась ночью по дороге, он вдруг замечает лежащую у него на пути возлюбленную, которую перед этим похитили злодеи. В последний момент Бонд резко поворачивает руль, автомобиль заносит, и он переворачивается 8 раз.

  • K007: Координаты Скайфолл (2012): Land Rover Defender

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "007: Координаты "Скайфолл" (2012): Land Rover Defender

    Бонд (Дэниел Крейг) пытается догнать злодея, похитившего особо важную информацию. Сначала он устраивает погоню на Land Rover Defender, злодей же уезжает на Audi A5. Во время съемок было разбито 15 Audi и около десятка Land Rover Defender.

  • Не время умирать (2021): Aston Martin Rapide E

    Лучшие автомобили Джеймса Бонда

    "Не время умирать" (2021): Aston Martin Rapide E

    Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) - "зеленый"? Да-да, в 25-м фильме бондианы суперагент спасает мир, пересев за руль автомобиля с электрическим приводом - Aston Martin Rapide E. Ее розничная цена - около 297 500 евро. До этого Джеймс Бонд всегда водил машины с двигателем внутреннего сгорания. Но веяния времени не обошли стороной и 007: он становится экологически сознательным.

    Автор: Наталия Королева


  

Контекст

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