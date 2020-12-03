Пистолет Джеймса Бонда можно купить за 200 тысяч долларов

Это было первое оружие, из которого супершпион Джеймс Бонд в исполнении легендарного Шона Коннери стрелял на старте "бондианы" - в фильме "Доктор Ноу", вышедшем на экраны в 1962 году. И вот теперь знаменитый полуавтоматический пистолет типа Walther PP выставлен на торги в Беверли-Хиллз. Как объявил аукционный дом Julien’s Auctions, где лот пойдет с молотка, стоимость пистолета оценивается в сумму от 150 до 200 тысяч долларов.

Пистолет Джеймса Бонда - узнаваемый атрибут

Фотография Шона Коннери с пистолетом в руке украшает каталог аукционного дома Julien’s Auctions. Как отметил, выступая перед журналистами, председатель аукциона Мартин Нолан, силуэт "агента 007" с оружием в руках является самым культовым изображением сериала о Джеймсе Бонде и одним из наиболее узнаваемых атрибутов поп-культуры всех времен.

Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери

Шон Коннери скончался 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет в своем доме на Багамских островах. Он стал первым исполнителем роли "агента 007" и воплощал этот образ на экране с 1962 по 1983 годы. Шон Коннери завоевал миллионы поклонников, которые и сегодня считают его лучшим Джеймсом Бондом всех времен.

Другие изюминки голливудского аукциона

Торги "Icons & Idols" состоятся сегодня, 3 декабря. Помимо пистолета Walther PP, в списке лотов фигурирует свыше 500 вещей из культовых голливудских фильмов. С молотка пойдут костюмы и предметы реквизита, которыми пользовались Мэрилин Монро, Джон Траволта, Грета Гарбо, Элизабет Тейлор.

Среди изюминок аукциона - кожаная куртка, в которой Арнольд Шварценеггер снимался в одной из серий "Терминатора", и авиационный шлем героя Тома Круза в картине "Лучший стрелок" 1986 года. Оценочная стоимость обоих лотов - от 30 до 50 тысяч долларов.

Смотрите также: