Пистолет Джеймса Бонда можно купить за 200 тысяч долларов

Это было первое оружие, из которого супершпион Джеймс Бонд в исполнении легендарного Шона Коннери стрелял на старте "бондианы" - в фильме "Доктор Ноу", вышедшем на экраны в 1962 году. И вот теперь знаменитый полуавтоматический пистолет типа Walther PP выставлен на торги в Беверли-Хиллз. Как объявил аукционный дом Julien’s Auctions, где лот пойдет с молотка, стоимость пистолета оценивается в сумму от 150 до 200 тысяч долларов.
Пистолет Джеймса Бонда - узнаваемый атрибут
Фотография Шона Коннери с пистолетом в руке украшает каталог аукционного дома Julien’s Auctions. Как отметил, выступая перед журналистами, председатель аукциона Мартин Нолан, силуэт "агента 007" с оружием в руках является самым культовым изображением сериала о Джеймсе Бонде и одним из наиболее узнаваемых атрибутов поп-культуры всех времен.
Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери
Шон Коннери скончался 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет в своем доме на Багамских островах. Он стал первым исполнителем роли "агента 007" и воплощал этот образ на экране с 1962 по 1983 годы. Шон Коннери завоевал миллионы поклонников, которые и сегодня считают его лучшим Джеймсом Бондом всех времен.
Другие изюминки голливудского аукциона
Торги "Icons & Idols" состоятся сегодня, 3 декабря. Помимо пистолета Walther PP, в списке лотов фигурирует свыше 500 вещей из культовых голливудских фильмов. С молотка пойдут костюмы и предметы реквизита, которыми пользовались Мэрилин Монро, Джон Траволта, Грета Гарбо, Элизабет Тейлор.
Среди изюминок аукциона - кожаная куртка, в которой Арнольд Шварценеггер снимался в одной из серий "Терминатора", и авиационный шлем героя Тома Круза в картине "Лучший стрелок" 1986 года. Оценочная стоимость обоих лотов - от 30 до 50 тысяч долларов.
Смотрите также:
-
Реальные декорации для блокбастеров
Последние джедаи в Ирландии
14 декабря в мировой кинопрокат выходит фильм "Звездные войны. Последние джедаи". Некоторые сцены восьмого эпизода фантастической киносаги были сняты на скалистом острове Скеллиг-Майкл. Крутой утес к западу от побережья графства Керри также был местом съемок картины "Звездные войны: Пробуждение силы", что превратило этот памятник природы в магнит для туристов.
-
Реальные декорации для блокбастеров
"Звездные войны" в Тунисе
Космопорт Мос-Эспа на пустынной планете Татуине в галактике "Звездных войн" на самом деле называется Онг Джемел и находится на юго-западе Туниса. Здесь Люк Скайуокер познакомился с контрабандистом Ханом Соло, это родина Дарта Вейдера. Сегодня это место паломничества для фанатов культовой саги остро нуждается в спасении.
-
Реальные декорации для блокбастеров
В ожидании джедаев
Раньше сюда приезжало немало поклонников киносаги. Но угроза терактов отпугнула туристов. Кроме того, декорации, созданные из дерева и папье-маше, частично разрушены или засыпаны песчаной дюной. Активисты пытаются спасти искусственный город. Два года назад они нашли деньги на то, чтобы вывезти отсюда 40 тысяч тонн песка, а сейчас в рамках кампании Save Mos Espa собирают средства на реставрацию.
-
Реальные декорации для блокбастеров
В гостях у хоббитов
Почти вся кинотрилогия Питера Джексона "Властелин колец" была снята в Новой Зеландии. Город Матамата на Северном острове был съемочной площадкой для Хоббитона, а позднее Шира из трилогии "Хоббит". Толпы туристов приезжают посмотреть на деревню хоббитов. Удовольствие не из дешевых, но входной билет за 75 евро их не останавливает.
-
Реальные декорации для блокбастеров
"Игра престолов": крепость Ловриенац
Окруженный морем и овеянный романтикой хорватский Дубровник отлично подходит в качестве кулис для фильмов в жанре фэнтези. В сериале "Игра престолов" средневековый Старый город превращен в Королевскую гавань. Возвышающаяся на скале крепость Ловриенац сыграла роль резиденции Баратеонов и Ланнистеров.
-
Реальные декорации для блокбастеров
На автобусе по Королевскому тракту
Северная Ирландия - важное место съемок "Игры престолов". Аллея Дарк Хеджес со старинными буками в графстве Антрим была превращена в Королевский тракт и относится к самым фотографируемым достопримечательностям в регионе. В 40 минутах езды от Белфаста расположена крепость Уорд, в блокбастере - Винтерфелл, родовой замок дома Старков. Сегодня в эти места предлагают туры на автобусе и велосипеде.
-
Реальные декорации для блокбастеров
Банджи-джампинг как в бондиане
Долина Верзаска в италоязычной части Швейцарии показана в фильме "Золотой глаз". Местная дамба - известная площадка для банджи-джампинга. С нее агент 007 Джеймс Бонд совершает эффектный прыжок. Примерно за 220 евро этот трюк могут повторить все желающие. 220 метров - не самая большая высота для любителей адреналина, зато можно почувствовать себя кинозвездой.
-
Реальные декорации для блокбастеров
Мистическая гора
Стивен Спилберг прославил на весь мир этот вулканический памятник природы, расположенный посреди холмистого ландшафта американского штата Вайоминг. В научно-фантастическом фильме "Близкие контакты третьей степени" люди, после контакта с пришельцами, лепят и рисуют нечто наподобие пирамиды, их тянет как магнитом к "Башне дьявола". Гора Девилс-Тауэр - по сей день святыня для местных индейцев.
-
Реальные декорации для блокбастеров
Путь на платформу 9 ¾
На лондонском вокзале Кингс Кросс можно наблюдать странную сцену: туристы пытаются пройти через стену, смеются и фотографируются у исчезающей в стене тележки. Здесь проходит граница между двумя мирами - людей и волшебников. В фильмах о Гарри Поттере юные маги проникали через кирпичную стену на платформу 9 ¾, где садились на экспресс в Хогвартс.
-
Реальные декорации для блокбастеров
Фонтан у "Белладжио"
После того, как команда талантливых мошенников под руководством Дэнни Оушена (Джордж Клуни) ограбила казино в пятизвездочном "Белладжио", они стоят и наслаждаются танцующими фонтанами у отеля. Эту сцену из "Одиннадцати друзей Оушена" можно пережить в Лас-Вегасе - во время шоу фонтанов, которое устраивают ежедневно и совершенно бесплатно.
-
Реальные декорации для блокбастеров
Кошмарная утопия
В приключенческой драме "Пляж" молодой американец Ричард думает, что нашел рай посреди кристально чистых вод Индийского океана. О том, что его иллюзия превратится в кошмар, он и не подозревает. Бухта Майя-Бэй находится на необитаемом таиландском острове Пхи-Пхи-Ле. Она стала известной благодаря фильму с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Не без последствий…
-
Реальные декорации для блокбастеров
Утраченная идиллия
Из-за толп туристов, приезжающих сюда посмотреть на место съемок, позаниматься дайвингом или просто погреться на солнышке, сейчас от внешнего мира здесь не спрятаться. С тех пор, как 17 лет назад на киноэкраны вышел "Пляж", ажиотаж не спадает.
-
Реальные декорации для блокбастеров
По следам агента
Более умиротворенная атмосфера в заливе Пхангнга к северо-востоку от Пхукета. 30-метровый островок-скала Ко-Тапу фигурирует в фильме про агента 007 "Человек с золотым пистолетом". На его фоне отснята сцена финальной дуэли Джеймса Бонда (Роджер Мур) со злодеем Скарамангой (Кристофер Ли).
Автор: Зильке Вюнш, Татьяна Вайнман