Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда (фото)

Бохум • Хотите - верьте, хотите - нет, но родиной (вымышленного) британского шпиона Джеймса Бонда является (вполне реальный) немецкий город Ваттеншайд - правда, в 1975 году потерявший самостоятельность в ходе административной реформы и ставший одним из районов города Бохума.

Почему мы сегодня об этом сообщаем? Потому что, согласно биографии агента 007, в нынешнюю среду, 11 ноября, исполнилось ровно 100 лет со дня, когда будущий шпион появился на свет в Рурской области Германии в семье шотландца Эндрю Бонда - британского служащего оккупационной администрации после Первой мировой войны.

Поздравительный плакат к 100-летию Джеймса Бонда в Ваттеншайде

Как семья Бондов жила в Германии

Из-за забастовки железнодорожников беременная жена Эндрю - швейцарка Моник Делакруа - не смогла уехать рожать в Великобританию, поэтому ребенок появился на свет в Ваттеншайде. Отец Бонда, согласно биографии, участвовал в решении судьбы металлургического и оружейного концерна "Крупп". В Германии семья жила на большой вилле, имела слуг, держала собак и лошадей. Позже отца перевели из Германии в Египет.

Шон Коннери в роли агента 007

Как отмечает информационное агентство dpa, Бонд сам рассказал об этом от первого лица в биографии, изданной, правда, уже после смерти автора романов об агенте 007 Яна Флеминга (1908-1964).

Биографию создателя образа Джеймса Бонда (1966 год), а позже и биографию самого легендарного шпиона (1973 год) написал бывший ассистент Флеминга - Джон Пирсон. Сам Пирсон позже не смог вспомнить, откуда появилась идея сделать Рурскую область родиной будущего агента, но не исключает, что она принадлежала самому Флемингу.

Бонд. Джеймс Бонд - Ваттеншайд. Город Ваттеншайд

В Ваттеншайде помнят этого своего сына и по случаю 100-летия Джеймса Бонда украсили город поздравительными плакатами, напечатали юбилейный открытки, сварили пиво "Светлый Джеймс" ("James Blond") и подготовили специальный сайт - jamesbond100.de.

Если бы не пандемия коронавируса, празднование этого события имело бы куда больший размах, но здешнее туристическое ведомство намерено, так сказать, наверстать упущенное. Так что в будущем на подъездах к Ваттеншайду могут появиться указатели поворота на "Родину Джеймса Бонда", да и фестиваль какой-нибудь тоже можно придумать.

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