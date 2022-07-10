ФРГ продолжит борьбу за глобальный отказ от ядерного оружия

Правительство Германии продолжит работу, направленную на то, чтобы добиться глобального запрета ядерного оружия. Это следует из заявления, сделанного министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в японский город Нагасаки в воскресенье, 10 июля.

Германия будет и дальше преследовать эту цель, "даже если учесть, что сейчас мы далеки от нее, а за последнее время объем ядерных вооружений в мире, скорее, увеличился, нежели сократился", подчеркнула Бербок. Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, "даже если в нынешней мировой обстановке это далеко не просто", добавила она, подразумевая российское вторжение в Украину.

9 августа 1945 года, на финальном этапе Второй мировой войны, США сбросили на Нагасаки атомную бомбу. По оценке Бербок, жертвами этого события, с учетом людей, пострадавших от долгосрочных последствий радиоактивного облучения, стали около 190 000 человек.

Договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия, принятый 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и открытий для подписания в сентябре того же года, предполагает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. 22 января 2021 года, спустя 90 дней после ратификации этого документа 50 государствами, он вступил в силу.

На данный момент Договор о запрещении ядерного оружия не подписан и не ратифицирован Германией.

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