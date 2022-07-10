 ФРГ продолжит борьбу за глобальный отказ от ядерного оружия | Новости из Германии о Германии | DW | 10.07.2022

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Германия

ФРГ продолжит борьбу за глобальный отказ от ядерного оружия

Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении, пообещала в Нагасаки глава МИД Германии.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Музее атомной бомбы в Нагасаки, 10 июля 2022 года

Анналена Бербок в Музее атомной бомбы в Нагасаки

Правительство Германии продолжит работу, направленную на то, чтобы добиться глобального запрета ядерного оружия. Это следует из заявления, сделанного министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) во время визита в японский город Нагасаки в воскресенье, 10 июля.

Германия будет и дальше преследовать эту цель, "даже если учесть, что сейчас мы далеки от нее, а за последнее время объем ядерных вооружений в мире, скорее, увеличился, нежели сократился", подчеркнула Бербок. Берлин выступит в роли наблюдателя на консультациях по Договору о запрещении ядерного оружия, а также продолжит работу в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, "даже если в нынешней мировой обстановке это далеко не просто", добавила она, подразумевая российское вторжение в Украину.

9 августа 1945 года, на финальном этапе Второй мировой войны, США сбросили на Нагасаки атомную бомбу. По оценке Бербок, жертвами этого события, с учетом людей, пострадавших от долгосрочных последствий радиоактивного облучения, стали около 190 000 человек.

Договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия, принятый 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и открытий для подписания в сентябре того же года, предполагает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. 22 января 2021 года, спустя 90 дней после ратификации этого документа 50 государствами, он вступил в силу.

На данный момент Договор о запрещении ядерного оружия не подписан и не ратифицирован Германией.

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