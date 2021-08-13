Оценка Второй мировой войны: чем немецкие дипломаты обидели японцев?

Твит немецкого посольства в Японии, опубликованный 9 августа 2021 года - в 76-ю годовщину атомной бомбардировки США японского города Нагасаки, вызвал бурную дискуссию в Сети. На японском языке в аккаунте посольства в Twitter было написано: "Хиросима и Нагасаки символично отображают все безумие ядерной войны. Это была война, вызванная немецким и японским национализмом и милитаризмом".

После этого твита последовала незамедлительная реакция. В течение четырех дней твит собрал 12 500 лайков, 7600 ретвитов и 2300 комментариев, и таким образом оказался в числе тех постов посольства ФРГ, которые вызвали самую большую реакцию.

С чем не согласны японцы

Многие комментарии оставили под постом японские неонацисты, так называемые "интернет-правые", по-японски "Netto Uyoku". На Twitter, который является самой важной соцсетью в Японии, японские ультраправые атаковали Китай и Корею, часто высказываясь враждебно по отношению к иностранцам, с расистским подтекстом, защищая Японию от иностранной критики и отвергая ее вину за преступления, совершенные во время Второй мировой войны: принуждение к проституции, резню в Нанкине в 1937 году, когда в течение семи дней были убиты 200 000 китайцев.

У мемориала в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы

Твит немецкого посольства вызвал возмущение у японских националистов тем, что поставил Германию и Японию на одну доску в вопросе вины за Вторую мировую войну. "Посольство так поверхностно говорит о войне?", - написал в своем комментарии пользователь Moudan. Другой пользователь, Sweetened Tee, пишет, что Германия признала "свои грехи", совершенные во время войны: "Но утверждение, что Япония и Германия были в одной лодке, является невежливым и неправильным".

Частично реакции на твит были слишком эмоциональными, частично - содержали разумные аргументы. "В Японии не было Холокоста, как у нацистов. Не бросайте нас в одну корзину. Исправьте свою ошибку. Извинитесь", - написал пользователь Ladybug, который называет себя "любителем Японии". Похожим мнением поделился и пользователь Kotamama: "Каждая страна имеет свои сложные обстоятельства… Японию вынудили к войне. Наши обстоятельства иные, чем в Германии".

Пользователь Nepuun, который признает, что "не любит Корею", подчеркивает разную предысторию двух государств. "Японская империя и нацистская Германия различаются между собой. Германии страдала от выплаты репараций за Первую мировую войну и начала Холокост. Япония же вела войну, чтобы не стать колонией", - написал Nepuun.

Немцы не удивлены реакцией

Немецкое посольство не удивил такой поток эмоциональных комментариев. Его высказывание о роли Японии и Германии во время Второй мировой войны стало причиной широкой дискуссии в Twitter еще год назад. В 75-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы в своем видеопослании глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) сказал: "Мир никогда не должен забывать о том, что случилось в Хиросиме, а пару дней спустя - в Нагасаки. Радиация, смерть, болезни, горе - все это следствие войны, вызванной национализмом и милитаризмом и развязанной Германией и Японией".

Хайко Мас

Высказывания Маса прозвучали после того, как он побывал в Хиросиме в ноябре 2019 года. То видео вызвало множество комментариев, которые тогда, как и сейчас, не смутили немецких дипломатов. "Немецкое правительство следует политическому курсу, направленному на открытое, критичное отношение к истории. То, что в определенные моменты это ведет к острым дебатам, способствует такой открытой позиции и является выражением силы плюралистического общества", - считают в МИД ФРГ.

Подтверждением тому является тот факт, что в этот раз дебаты не были односторонними. В первые часы после опубликования твита 60 процентов реакций на него были негативными. В отличие от прошлого года, в этом году под твитом появились комментарии корейцев и китайцев. "Япония действительно не знает своей истории? Японцы были нацистами в Азии во время Второй мировой войны", - пишет пользователь NineW на китайском языке. Другой китайский пользователь, Func, удивлен тем, как японцы пытаются защититься в этой ситуации: "Германия хотя бы признает свои ошибки, а Япония все еще находится в роли жертвы".

Корейский пользователь Kust благодарит немецкое посольство за его высказывание: "Будем надеться, что Япония признает и отрефлексирует свою ответственность за действия во время войны, как это сделала Германия". Другой пользователь, Yuekuee, пишет на корейском языке: "Германию простили и сейчас уважают, потому что она никогда не забывала свою историю. Другие нации, в отличие от нее, очевидно, забыли о своей грязной истории".

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