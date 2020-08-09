 В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2020

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Мир

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки 75 лет назад

В результате атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли около 74 тысяч человек. От последствий радиоактивного облучения жители Хиросимы и Нагасаки страдают до сих пор.

Церемония в Парке мира в Нагасаки 9 августа 2020 года

Церемония в Парке мира в Нагасаки 9 августа 2020 года

В Нагасаки прошли мероприятия в память об атомной бомбардировке, которой город подвергся ровно 75 лет назад. В воскресенье, 9 августа, в храме Ураками состоялась траурная служба по погибшим, еще одна церемония прошла в Парке мира. Из-за пандемии коронавируса число участников обеих церемоний было сокращено до 10 процентов от обычного количества гостей на подобных торжествах, к ним можно было присоединиться в режиме реального времени в интернете.

Выступая на торжественном мероприятии, мэр Нагасаки Томихиса Тауэ выразил надежду на сокращение ядерных вооружений Россией и США. По его словам, он ожидает, что намеченная на 2021 год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) принесет в этой связи конкретные результаты. Тауэ отметил возросшую за последнее время угрозу применения ядерного оружия в мире, а также призвал мировых лидеров принимать усилия для преодоления атмосферы недоверия и стремиться к диалогу с целью ядерного разоружения.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения.

Спустя три дня, 9 августа, еще одна американская атомная бомба была сброшена на город Нагасаки, что повлекло за собой гибель еще около 74 тысяч человек. 15 августа 1945 года капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне. До сегодняшнего дня тысячи людей в обоих японских городах страдают от последствий радиоактивного облучения.

Смотрите также:

  • Japan 75 Jahre nach Hiroshima (picture-alliance/dpa/Hiroshima Peace Memorial Museum)

    Хиросима в руинах

    Хиросима, 6 августа 1945 года

  • Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

    Хиросима в руинах

    Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

  • Хиросима 7 сентября 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима 7 сентября 1945 года

  • Хиросима, август 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима в руинах, август 1945 года

  • Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

    Хиросима в руинах

    Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

  • Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

    Хиросима в руинах

    Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

  • Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

    Хиросима в руинах

    Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

  • Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

    Хиросима в руинах

    Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая бомба весом 4 тонны взорвалась на высоте 580 метров над городом и унесла жизни около 140 тысяч человек.

  • В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

    Хиросима в руинах

    Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

  • Центр Хиросимы через год после бомбардировки

    Хиросима в руинах

    Центр Хиросимы через год после бомбардировки

  • default

    Хиросима в руинах

    Хиросима

    Руины протестантской церкви в Хиросиме. Фото 1945 года.

  • default

    Хиросима в руинах

    Хиросима. На следующий день после атомной бомбардировки.

  • Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы

    Хиросима в руинах

    Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

  • Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

  • Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя

    Хиросима в руинах

    Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя


Смотреть видео 01:29

Годовщина трагедии в Хиросиме на фоне ядерных угроз КНДР

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Атомная бомба в берлинском подвале  

71 год атомной бомбежки Нагасаки  

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