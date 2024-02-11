Режиссер "Оппенгеймера" Нолан удостоен премии в США

Режиссер и сценарист "Оппенгеймера" Кристофер Нолан уже несколько раз был номинирован на престижную награду в области кинематографа.

Биографический фильм с элементами триллера "Оппенгеймер" принес режиссеру Кристоферу Нолану премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Лучшая режиссура - Художественный фильм". Церемония состоялась в Лос-Анджелесе в субботу, 10 февраля.

Нолан поблагодарил свою съемочную команду за их готовность воплотить в жизнь самые амбициозные замыслы, включая воссоздание первого испытания атомной бомбы. Британско-американский режиссер уже четырежды был номинирован на эту награду – за психологический триллер "Помни" (2000), боевик "Темный рыцарь" (2008), научно-фантастический боевик "Начало" (2010) и военную драму "Дюнкерк" (2017).

Среди номинантов - Гервиг, Лантимос и Скорсезе

Конкуренцию Нолану в нынешнем году составили Грета Гервиг с комедией "Барби", Йоргос Лантимос, снявший фильм "Бедные-несчастные", Александр Пэйн с комедийно-драматической картиной "Оставленные", а также Мартин Скорсезе, режиссер криминальной драмы "Убийцы цветочной луны".

Ранее картина, рассказывающая о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, уже была удостоена пяти "Золотых глобусов", четырех премий "Сатурн", а также ряда других кинематографических наград. Кроме того, творение Нолана номинировано на премию Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"), церемония вручения которой состоится 10 марта.

Награда для украинского документалиста

В категории "Лучшая режиссура - Документальный фильм" Гильдия режиссеров Америки наградила украинца Мстислава Чернова за картину "20 дней в Мариуполе". Лучшим режиссером комедийного сериала признан Кристофер Сторер ("Медведь").

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