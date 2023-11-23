Сможет ли ''Наполеон'' завоевать Германию?

Фильм "Наполеон", в котором снялся актер Хоакин Феникс, с большим нетерпением ждали кинозрители во всем мире. И вот свершилось: он вышел в прокат в Великобритании и США 22 ноября, а в Германии - 23 ноября 2023 года. В картине режиссер Ридли Скотт исследует происхождение Наполеона Бонапарта, его быстрое восхождение к трону, а также его отношения с женой Жозефиной де Богарне, которую в фильме играет Ванесса Кирби.

Недостоверное историческое кино?

Кинолента обещает зрителям пережить исторические события: от казни Марии-Антуанетты до последнего крупного сражения императора - битвы при Ватерлоо. Однако недостоверность истории Ридли Скотта вызвала критику еще до выхода фильма. Британский историк и телеведущий Дэн Сноу указал на некоторые неточности, замеченные им в ролике, который появился в TikTok. По словам Сноу, "Наполеон не стрелял по пирамидам", как это показано в трейлере, а у Марии-Антуанетты "во время казни была очень короткая стрижка", а "самого Наполеона там не было".

Фрагмент фильма "Наполеон" Фото: Kevin Baker/AP Photo/picture alliance

На премьере фильма "Наполеон" в Лондоне 16 ноября 2023 года: режиссер Ридли Скотт (в центре) с исполнителями главных ролей - Ванессой Кирби и Хоакином Фениксом Фото: Scott Garfitt/Invision/AP/picture alliance

Некоторые кинокритики считают, что фильм следует смотреть "глазами Ридли Скотта". Об этом же заявил в начале нынешнего года журналу Empire обладатель "Оскара" Хоакин Феникс, добавив: "Если вы действительно хотите понять Наполеона, вам следует провести собственное исследование".

Величайший фильм, который так и не был снят

Ридли Скотт - далеко не первый режиссер, который взялся за биографию Бонапарта. Легендарный режиссер Стэнли Кубрик тоже планировал снять фильм о Наполеоне, но проект так и не был реализован. Вместо этого в 2011 году была опубликована книга под названием "Наполеон Стэнли Кубрика: величайший из никогда не снятых фильмов" ("Stanley Kubrick's Napoleon: The Greatest Movie Never Made"). Материалы этой книги собрала фотограф и писательница Элисон Касл, которая обнаружила в поместье Кубриков обширный архив о Наполеоне. Из книги ясно, сколько энергии Кубрик уже вложил в исследование темы.

Любители кино и критики десятилетиями ломали голову над загадочным фильмом Кубрика. Фильм, который планировалось запустить в производство сразу после выхода его культовой киноленты "2001 год: Космическая одиссея", должен был стать одновременно исследованием характеров персонажей и масштабной эпопеей с грандиозными батальными сценами. Однако из-за предполагаемых высоких затрат фильм так и не был снят.

Ридли Скотт читал сценарий Кубрика. И, по его словам, был разочарован тем, что фильм должен был охватить всю жизнь Наполеона целиком. Скотт убежден в том, что заново стоило пересказать только периоды становления лидера и создания империи.

Биография на основе 33 000 писем

Для биографической книги о Наполеоне писатель Эндрю Робертс прочитал около 33 000 оригинальных писем Наполеона, которые многое рассказывают о его характере и мотивах для тех или иных поступков. "Захватывающая история о военном и политическом гении", - восторгалась в 2014 году газета Washington Post трудом Робертса.

Интерес к жизни Наполеона не ослабевает. В 2019 году французский аукционный дом Drouot объявил, что три любовных письма Наполеона были проданы за 513 000 евро (речь о посланиях Бонапарта своей супруге).

Сможет ли новый фильм Ридли Скотта пролить столько же света на судьбу Наполеона, как письма, книги, документальные фильмы или даже неснятые киноленты, упомянутые выше? Возможно, за эту ленту Скотт будет удостоен "Оскара". "И если я когда-нибудь получу его, то скажу: "Время пришло!" - признался недавно 85-летний режиссер в интервью журналу New Yorker.

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