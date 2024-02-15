На главный приз Берлинале претендует режиссер из России

В первый день международного кинофестиваля Берлинале зрителям покажут "Такие мелочи" с Киллианом Мерфи. В основной конкурсной программе - картина режиссера родом из России Виктора Косаковского "Архитектон".

В Берлине 15 февраля стартует 74-й международный кинофестиваль Берлинале . После торжественной церемонии открытия в четверг гостям и зрителям покажут фильм ирландского режиссера Тима Милантса "Такие мелочи" о "прачечных Магдалины" - существовавших в Ирландии воспитательно-исправительных приютах, а, по сути, тюрьмах с бесчеловечными условиями, в которые отправляли для "реабилитации" так называемых "падших женщин". Главную роль в фильме сыграл Киллиан Мерфи - лауреат "Золотого глобуса" и один из фаворитов на "Оскар" за главную роль в фильме "Оппенгеймер".

На "Золотого медведя" претендует документальный фильм режиссера родом из России: в основной конкурсной программе участвует картина режиссера Виктора Косаковского "Архитектон", заявленная как "эпическая, интимная и поэтическая медитация об архитектуре". Пять лет назад Косаковский вызвал настоящий фурор на Берлинале черно-белым фильмом "Гунда" о жизни свиньи и ее потомства, показанном вне конкурса.

Какие немецкие фильмы будут бороться за главный приз Берлинале

Германия представлена в основной конкурсной программе двумя картинами. Неоднократный призер многочисленных кинофестивалей Андреас Дрезен (Andreas Dresen) покажет свою новую режиссерскую работу "С любовью, ваша Хильда" ("In Liebe, Eure Hilde"): биографический фильм о Хильде Коппи (Hilde Coppi), антифашистке, входившей в состав "Красной капеллы" - организации Сопротивления, действовавшей в Германии в годы Второй мировой войны.

А Маттиас Гласнер (Matthias Glasner) представит фильм "Умирать" ("Sterben") - об отчуждении внутри семьи и сближении на фоне предстоящей трагедии. Главную роль в нем сыграл популярный немецкий актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger), известный российскому зрителю по роли Николая Второго в фильме Алексея Учителя "Матильда".

Украинское кино на Берлинале

В этом году в Берлине представят свои работы три украинских режиссера. Картины Романа Бондарчука "Редакция" и Оксаны Карпович "Мирные люди" примут участие в секции Forum, а в категории Panorama Dokumente можно будет увидеть фильм Светланы Лищинской "Немного чужая".

Кроме того, на фестивале состоится мировая премьера документального фильма американца Абеля Феррары о войне в Украине "Бередить рану" ("Turn in the Wound"), где голос американской певицы и поэтессы Патти Смит, декламирующей стихотворения французских поэтов Антонена Арто, Рене Домаля и Артюра Рембо, сочетается со словами украинских солдат и мирных жителей Украины, оказавшихся в зоне боевых действий.

Кенийско-мексиканская актриса театра и кино, лауреатка премии "Оскар" Лупита Ниого возглавляет жюри Берлинале Фото: Nick Barose

Берлинале в 2024 году. Что еще важно знать

Фестиваль Берлинале продлится с 15 по 25 февраля, в общей сложности на нем покажут 233 кинокартины. В главной конкурсной программе участвует 20 фильмов. Жюри фестиваля возглавляет звезда фильмов "12 лет рабства" и "Черная пантера", лауреатка премии "Оскар" Лупита Ниого. Победителей объявят 24 февраля.

Смотрите также: