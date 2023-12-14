Штайнмайер: Германия останется родиной для евреев

"Германия останется родиной для евреев, и я лично выступаю за это, как и подавляющее большинство всех немцев", - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая в Берлине в четверг, 14 декабря, на открытии Cъезда еврейских общин. Говоря об участившихся случаях нападений на евреев в ФРГ, Штайнмайер заявил, что "потрясен и возмущен" существованием подобного антисемитизма в стране. Несмотря на это, еврейская жизнь сможет и дальше развиваться по всей Германии - "в быту, в общинах, в синагогах, в университетах, в искусстве и культуре, в обществе и политике", заверил президент ФРГ.

"Ничто не оправдывает антисемитизм"

Франк-Вальтер Штайнмайер вновь заявил, что немцы стоят на стороне Израиля - государства, "которое сопротивляется и должно сопротивляться террору ХАМАС". Затронув тему страданий гражданского населения в секторе Газа, Штайнмайер сказал, что и в Германии "должно существовать общественное пространство", где можно было бы выразить боль по поводу палестинских жертв, но если сострадание смешивается с антисемитизмом, ФРГ будет бороться с этим. "Ничто не оправдывает эту ненависть, ничто не оправдывает антисемитизм", - подчеркнул глава государства.

Число преступлений на почве антисемитизма в Германии в этом году значительно возросло на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке после кровавого нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль и жестокой расправы над сотнями мирных израильтян. По данным на 4 декабря, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 4200 преступлений, связанных с войной на Ближнем Востоке. Это число, согласно информации BKA, предоставленной DW, основано на ежедневных отчетах, которые лишь приблизительно отражают обстановку в ФРГ в реальном времени.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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