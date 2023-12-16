Шольц: Еврейская жизнь должна стать естественной частью ФРГ

По мнению Олафа Шольца, для сосуществования людей в ФРГ важна "естественность еврейской, точно так же, как и христианской или мусульманской, религиозной или нерелигиозной, разнообразной и свободной Германии".

Солидарность и эмпатию канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал основой открытого общества в Германии. "Каждый день мы должны принимать правильное решение: в пользу сочувствия, солидарности, готовности выслушать и распахнуть свое сердце. Это основа нашего открытого общества, нашего сосуществования", - заявил Шольц на пятом съезде еврейских общин Центрального совета евреев в Германии в субботу, 16 декабря.

По словам германского канцлера, жизнь рядом друг с другом "естественна в еврейской, точно так же, как и в христианской или мусульманской, религиозной или нерелигиозной, разнообразной и свободной Германии". "Эту Германию мы защищаем",- подчеркнул глава правительства страны.

Cъезд еврейских общин Центрального совета евреев в Германии

Cъезд еврейских общин Центрального совета евреев в Германии начался 14 декабря и завершится 17 декабря. Вечером 16 декабря в рамках этого мероприятия состоялся гала-концерт с участием 1400 гостей. На него был приглашен и Олаф Шольц. Перед этим он в доверительной обстановке встретился с главой Центрального совета евреев в Германии Йозефом Шустером (Josef Schuster) и волонтерами проекта Meet a Jew. На открытии съезда 14 декабря с речью выступили президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и посол Израиля в Германии Рон Просор.

Йозеф Шустер назвал визит федерального канцлера знаком солидарности с еврейской общиной после террористической атаки ХАМАС на Израиль и резкого роста числа случаев проявления антисемитизма в Германии. Среди прочего, Шустер призвал немецкое правительство твердо стоять на стороне Израиля в Организации Объединенных Наций. Поведение Берлина на этой площадке до сих пор представляло собой, по мнению главы Центрального совета евреев в Германии, "ерзание между двумя стульями".

"Обществу нельзя дать расколоть себя", - предупредил Шустер. "Мы, евреи, выступаем за открытое общество. Особенно в связи с тревожными кадрами после 7 октября мы выступаем против того, чтобы ко всем мусульманам в этой стране относились под одну гребенку", - добавил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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