Берлинский "дом" для еврейских традиций

Суббота, Берлин. Район Штеглиц-Целендорф известен своим новаторским социальным жильем авторства немецкого архитектора Бруно Таута (Bruno Taut) - с фотогеничными цветными дверьми и рамами на окнах. Меня встречают ребята из "Мойше Хаус" - Максим и Даниэла. Максим - студент магистратуры. Родился в Молдове, но уже 20 лет живет в Берлине. Семья Даниэлы из Украины, но сама она родилась уже в Германии. В Берлин переехала на учебу семь лет назад.

Как устроена организация "Мойше Хаус". Знакомство с Berlin-Pod

По информации на сайте Moishe House , организация объединяет более 70 тысяч молодых людей по всему миру, предоставляя им возможность создавать гостеприимные еврейские общины для себя и своих сверстников. Как связаны все 155 "домов", чем они отличаются от других еврейских организаций? На вопрос, что же из себя представляет их община и чем отличается от других, Максим вспоминает, как все началось: "Мы с Даниэлой съехали от родителей, и нам стало очень не хватать настоящего еврейского дома: с его традициями, праздниками, песнями и культурой. Нам повезло встретить семью Ной. Они стали нашими друзьями и наставниками, открыв двери в свой гостеприимный дом. Позже глава семейства, раввин, нас поженил". Молодоженам вскоре захотелось уже самим создать такое место, где другие могли бы чувствовать себя как дома. От друзей они узнали об организации "Мойше Хаус".

Пока мы ходим по лесу и разговариваем, собирая мусор, нам иногда встречаются местные жители, гуляющие с собаками. Многие благодарят нас и иногда спрашивают, из какой мы организации. Собирание мусора - далеко не первое, что приходит на ум, когда думаешь про иудаизм и еврейство. Хотя на самом деле это вписывается в важную для иудаизма концепцию тиккун олам - "исправление мира". Это желание оставить мир лучше, чем мы его нашли.

"Дома" вдали от дома в 29 странах

Первый "Мойше Хаус" был открыт в 2006 году в Окленде - двумя приятелями Моррисом Сквайром и Дэвидом Цигельманом. Все началось с шаббатнего ужина для друзей. За 18 лет "ужин" вырос в большую сеть "домов" и еврейских программ по всему миру (сейчас программа охватывает 29 стран). В Германии есть два сообщества - в Карлсруэ и Берлине. Максим и Даниэла открыли свой "дом" в августе 2021 года, месяца не прошло после их свадьбы. На данный момент к ним пришло более 400 человек.

"У нас очень обширная целевая аудитория, - рассказывает Максим. - Обычно к нам приходят люди от 20 до 29 лет. И те, кто живет в Берлине, и те, кто путешествует и приехал на несколько дней. Общий язык - немецкий, если не все участники говорят на нем, то английский, бывают мероприятия и на русском языке".

Одна из встреч в Berlin - Pod Фото: Moishe Pod Berlin

В берлинском "доме" можно найти мероприятия на любой вкус: лекции, например, про еврейские мемы или сны в иудаизме, вечера настольных игр, сбор мусора по выходным, концерты, шаббатние ужины и еврейские праздники. Участие во всем этом абсолютно бесплатно, нужно только зарегистрироваться. Максим и Даниэла стараются делать очень открытое и гостеприимное сообщество. К ним можно прийти без знания иврита и и традиций иудаизма.

"Мы приглашаем всех, кому хочется познакомиться и провести вместе праздник. Главное - уют и комфорт. Это место встречи еврейской молодежи, но главное даже не еврейская семейная линия, а интерес к иудаизму. Мы всегда рады, если человек хочет узнать про нашу культуру, и очень приветствуем, когда кто-то приглашает своих друзей или партнеров. Классно, что они хотят узнать больше о жизни евреев!" - рассказывают ребята.

В "Мойше Хаус" поддерживают традиции. Песах - один из главных иудейских праздников. На столе помимо мацы должны быть еще шесть блюд Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Вообще еврейских сообществ и организаций довольно много. На вопрос, чем же они отличаются от других, Максим отвечает: "При планировании мероприятий, мы стараемся не думать о том, чтобы больше людей пришло, мы думаем, чего хотелось бы нам самим. Если у наших друзей есть какая-то идея, но нет ресурсов ее реализовать, мы всегда поддержим и поможем".

Кто приходит в "Мойше Хаус"

Ребята говорят, что тяжелые события последних лет влияют на характер мероприятий и выбор тем. "Мы фокусируемся на сегодняшнем дне, - говорит Максим. - У нас есть участники, которые пострадали от войны в Украине и войны в Израиле, и мы их поддерживаем, как можем. Кому-то нужно поговорить про свой опыт, а кому-то надо отвлечься от своих мыслей. Кто-то хочет просто вместе поужинать, другой просто не хочет быть в одиночестве. Для всех двери нашего дома открыты".

Кроме того, "Мойше Хаус" - важное место для недавно приехавших в немецкую столицу. "Часто люди, только что переехавшие в Берлин или приехавшие на время, пишут нам, поскольку уже знают нашу организацию по своим родным городам. К нам приходят люди, для которых это первое место знакомства с другими евреями в этом большом городе. И мы стараемся дать им дом вдали от дома", - делятся своим опытом Максим и Даниэла.

24-летняя Анита родилась и выросла в Берлине, сейчас она учится в магистратуре. Она говорит, что всегда старается выкроить время, чтобы заглянуть в "Мойше Хаус". "Мне нравится посещать всевозможные мероприятия, будь то вечера игр или фильмов, поездки, шаббатние ужины или встречи по изучению еврейского языка", - делится Анита. Она любит принимать участие в планировании мероприятий. "Для меня это очень домашнее место, где я могу расслабиться, быть собой. Здесь мне всегда рады", - рассказывает она.

Нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года сильно повлияло на Аниту. Она должна была лететь в Израиль к семье и друзьям. "Это было очень тяжело читать каждый день новости и переживать за своих близких, но наше сообщество очень помогло мне. Сплоченность и взаимная поддержка были огромными. Я благодарна, что вокруг меня было так много людей. Мне не нужно было ничего объяснять, потому что мы просто разделяли очень похожие чувства, - делится Анита. - Будучи еврейкой, я никогда не чувствовала себя в Берлине в полной безопасности, но после 7 октября чувство незащищенности еще больше усилилось. Однако мы продолжаем встречаться на замечательных мероприятиях и поддерживать друг друга".

В конце прогулки у нас - два больших мешка мусора. Перед тем как попрощаться, пьем горячий чай на станции. Максим и Даниэла приглашают меня на следующий шаббат: "В самом центре Берлина мы приглашаем в наш дом. Наши двери всегда открыты для интересных дискуссий, душевных встреч и вкусных шаббатних трапез. Цель Moishe Pod Berlin - создать уютный дом, где всем комфортно и где иудаизм преподносится интересно и понятно".

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