ВСУ ударили по аэродрому Миллерово в Ростовской области

В результате атаки беспилотников ВСУ в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области раздалось более 16 взрывов, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько объектов в Ростовской области РФ в субботу, 20 июля. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", под удар могли попасть военный аэродром Миллерово и нефтебаза.

Как говорится в опубликованном посте, местные жители сообщили о БПЛА, а затем услышали "более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово", около поселения Долотинка и "в районе нефтебазы". Канал утверждает, что его мониторинговая группа "фиксирует пожары в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов".

Местный Telegram-канал "Это Ростов новости" также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен большой пожар. Утверждается, что ролик был снят в Миллеровском районе, но где именно - не уточняется.

Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Ростовской областью и один - над Смоленской.

В Миллерово взорвался автомобиль начальника штаба воинской части

В середине июня Telegram-канал "112" и новостной сайт 1Rnd.ru сообщили, что в военном городке Миллерово Ростовской области взорвалась машина начальника штаба военной части. Сообщается, что взрыв прогремел почти сразу после того, как офицер Вадим Собесский покинул автомобиль. Позже Telegram-канал Baza писал, что военный в результате инцидента не пострадал.