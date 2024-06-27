В ФРГ растет и антисемитизм, и исламофобия. В чем причина?

Угрозы, порча имущества, прямое насилие: в Германии все больше проявлений антисемитизма. С другой стороны, растет число атак на мусульман и случаев их дискриминации. Чем все это вызвано?

Речь идет об экзистенциальных проблемах. Многие немецкие евреи задаются вопросом, "возможна ли в будущем свободная и безопасная жизнь евреев в Германии", говорит Даниэль Ботман (Daniel Botmann), исполнительный директор Центрального совета евреев Германии (Zentralrat der Juden in Deutschland, ZdJ). По его словам, из опросов, проведенных в еврейских общинах, ZdJ знает, что многие из их членов теперь боятся в общественных местах быть идентифицированы как евреи. И поэтому участие в мероприятиях общин принимают меньше людей, чем в прошлом.

Доклад Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по антисемитизму (Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS) за 2023 год, обнародованный во вторник, 25 июня, наглядно демонстрирует масштабы ненависти к евреям в Германии. Эксперты RIAS сообщают о росте числа антисемитских инцидентов в стране в минувшем году более чем на 80% - до 4782. Никогда еще RIAS, основанная в 2018 году, не регистрировала такое их количество. Гораздо чаще, чем раньше, в качестве подоплеки антисемитских инцидентов, отмечается в докладе, рассматривается "антиизраильский активизм". Общее число таковых выросло почти в четыре раза - со 157 случаев до 595.

Только с 7 октября 2023 года, дня террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль, и до конца прошлого года RIAS зарегистрировала больше антисемитских инцидентов, чем за весь 2022-й: всего 2787, то есть по 32 в день. Большинство их - будь то конкретные угрозы или граффити - произошло в прошлом году в общественных местах или в Интернете.

Призывы к ужесточению немецкого уголовного законодательства

В связи с массовым ростом числа антисемитских атак уполномоченный немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призывает ужесточить уголовное законодательство Германии. По его мнению, законодатели, например, должны сделать уголовно наказуемым деянием призывы к уничтожению других государств, а также классифицировать проявления антисемитизма в завуалированной форме как разжигание ненависти. Кляйн также открыто выступил за принятие конкретных политических мер не только в уголовно-правовой сфере. Он считает, что "необходимо срочно ввести в школах обязательный предмет "Работа со СМИ и медиаграмотность".

Феликс Кляйн Фото: Juliane Sonntag/picture alliance

Йохен Копельке (Jochen Kopelke), председатель профсоюза немецких полицейских, высказал в интервью DW аналогичное мнение. Усиление антисемитских настроений в стране, полагает он, вызывает "крайнюю тревогу". С 7 октября уровень угрозы для евреев в Германии "высок как никогда", констатировал Копельке. И предложил сделать проявление антисемитских симпатий "вновь уголовным преступлением", а также укрепить всю систему правового государства. Как и Кляйн, Копельке подчеркнул важность образовательного аспекта - синонима профилакти, - эффективность которого в борьбе с антисемитизмом на сегодня не может быть "оценено достаточно высоко".

За день до обнародования доклада RIAS, 24 июня, свой анализ ситуации в Германии представил Альянс против враждебного отношения к исламу и мусульманам (Claim). Согласно докладу Claim , число антимусульманских нападений, угроз и дискриминации в 2023 году выросло в стране более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. При этом количество таких атак увеличилось с чуть менее 900 до 1926. Антимусульманский расизм сегодня "более приемлем, чем когда-либо" и "действительно исходит из сердцевины общества", считает глава Claim Рима Ханано (Rima Hanano).

Федеральная уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман (Ferda Ataman) также сообщила тревожные цифры: 10 772 человека обратились в антидискриминационное учреждение в прошлом году из-за проявлений расизма и дискриминации по признакам инвалидности, болезни или возраста - это на 20% больше, чем в 2022-м.

"Сердцевина общества" становится все более восприимчивой к расизму

Термин "сердцевина общества" использовался во всех трех докладах. Сейчас в ней, в отличие от того, что было несколько лет назад, также присутствуют антисемитизм, антимусульманская дискриминация и открытый расизм, отметил Феликс Кляйн. И добавил, что "борьба с одной формой дискриминации" не должна быть разыграна против другой: "Мы должны создавать альянсы".

Ферда Атаман представляет доклад, посвященный соблюдению антидискриминационного законодательства в 2023 году в Германии, 25 июня 2024 года Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ферда Атаман затронула тему общественно-политических настроений в Германии и усиления правого экстремизма в похожем, но более четком ключе. По ее словам, при высоком уровне поддержки правоэкстремистских партий "дискриминация в стране, очевидно, также усилилась". Такая социальная неприязнь "более открыта, жестко и прямо демонстрируема, пороги сдерживания, похоже, снижаются". Сложившуюся ситуацию Атаман объяснила тем, что миллионы людей в Германии сейчас "просто боятся за свое будущее". И к этой проблеме, по ее мнению, следует отнестись серьезно.

При этом Атаман, в прошлом журналистка, недвусмысленно указала на опасения еврейской общины. И пожаловалась на то, что федеральное правительство не занимается фундаментальным пересмотром антидискриминационного законодательства, которое было согласовано в рамках коалиционного соглашения ХДС/ХСС и СДПГ и вступило в силу в 2006 году. По словам Атаман, даже сегодня человек может быть подвергнут дискриминации только потому, что он израильтянин. И она хочет это изменить. Гражданство, уверена Ферда Атаман, не должно становиться основанием для дискриминации.