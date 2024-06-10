Война в секторе Газа накалила эмоции в немецких вузах

В кампусах различных городов Германии на протяжении месяцев проходят протесты, а глава вуза в Берлине может лишиться своего поста из-за разразившегося скандала. Что происходит?

У профессора Жеральдине Раух (Geraldine Rauch) на раздумья было 24 часа. Уйти или остаться - академический сенат Берлинского технического университета предоставил главе вуза самой принять решение. Ошибка, допущенная Жеральдине Раух, не настолько серьезная, чтобы ее отстранить от поста, пояснил сенат, но она сильно навредила репутации университета. Причиной тому стали лайки, которые профессор поставила под антисемитскими постами в соцсети X, что вызвало большой скандал.

Скандал в Берлинском техническом университете

Особое внимание привлек пост с фотографиями турецких демонстрантов, требовавших прекращения огня в секторе Газа и державших в руках портрет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с пририсованной к нему свастикой. Раух заявила, что лайкнула текст и не обратила внимание на изображение. Свастика - запрещенный нацистский символ в Германии.

Среди членов сената существует консенсус, что Раух не является антисемиткой и активно борется с антисемитизмом в своем вузе, заявил 5 июня сенат. Тогда на его заседании профессор Раух выразила раскаяние, извинилась и подчеркнула, что сожалеет о своем поведении. Кроме того она объявила о намерении быстрее реагировать на студенческие протесты с проявлением антисемитизма, предлагать специальные консультации учащимся-евреям и создать отдел, куда могут обратиться жертвы антисемитских нападок. Раух также добровольно подала заявление в Управление по вопросам образования и науки в берлинском сенате с просьбой привлечь ее к дисциплинарной ответственности. Ей как госслужащей, нарушившей свои обязанности, грозит выговор, штраф, сокращение зарплаты, понижение в должности или лишение статуса чиновника, дающего ряд привилегий.

24 часа истекли - и Жеральдине Раух отказалась от отставки, но она все же может лишиться поста. В понедельник, 10 июня, ее дело рассматривает наблюдательный совет вуза. Далее решение, которое он примет, опять обсудит академический сенат, и уже в его расширенном составе будет вынесен окончательный вердикт. На скандал вокруг президента Берлинского технического университета отреагировал и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По его решению, профессор Раух будет исключена из созданного при канцлере Совета по вопросам будущего (Zukunftsrat). Этот консультативный орган отслеживает инновационные процессы и вносит свои предложения по укреплению технологического потенциала в ключевых отраслях и цифровизации в Германии. В него входят представители немецкого правительства, университетов и бизнеса.

Пропалестинские протесты в университетах

Случай с Раух демонстрирует накал эмоций в немецких университетах в связи с войной на Ближнем Востоке. Будь то пропалестинские настроения, критика Израиля или, наоборот, его поддержка, немецкие университеты стали площадкой для горячей политической дискуссии. В мае и начале июня протестные акции прошли в ряде городов Германии. Палаточные городки, сидячие забастовки, оккупированные актовые залы - до сцен с насилием, которые недавно можно было наблюдать в США, в немецких вузах не доходило, но и здесь звучат порой радикальные лозунги в кругах пропалестинских демонстрантов.

В одном только Техническом университете Берлина в начале мая прошли три демонстрации против расширения израильской операции в Рафахе и немецких военных поставок Израилю. Стоит отметить, что прошли они довольно мирно, а руководство вуза в лице Жеральдине Раух постаралось выслушать аргументы активистов. Тогда профессор, кстати, отметила, что университет не терпит антисемитизма, студенты еврейского происхождения могут рассчитывать на поддержку вуза - как и студенты из Палестины, которые ежедневно теряют родственников.

Пропалестинский палаточный лагерь у Свободного университета в Берлине. 7 мая 2024 года Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

В тоже время в Берлинском свободном университете (FU) настроения были более агрессивными: здесь в начале мая пропалестинская студенческая группа Student Coalition Berlin развернула протестный лагерь с палатками, скамейками и павильоном. На многих из более сотни участников были надеты арафатки, из мегафона звучал запрещенный в Германии лозунг "От реки до моря". Помимо прекращения огня в секторе Газа протестовавшие требовали от вуза разрыва связей с израильскими университетами. После они пытались занять аудитории, и руководство FU обратилось за помощью к полицейским. Почти 80 человек были временно задержаны. "Эта форма протеста не направлена ​​на обмен мнениями. Мы доступны для научного диалога - но не таким образом", - заявил тогда глава университета Гюнтер Циглер (Günter Ziegler).

Разгоном пропалестинских демонстрантов, занявших факультет социальных наук, закончилась акция в Берлинском университете имени Гумбольдта. Здесь, пока президент вуза Юлия фон Блументаль (Julia von Blumenthal) дискутировала с участниками протеста, несколькими этажами выше активисты рисовали на стенах перевернутый красный треугольник, символ, который используют сторонники ХАМАС, палестинское радикальное исламистское движение, признаное террористической организацией, в частности, в Европейском Союзе, Великобритании и США. На вызове полиции настояли бургомистр Берлина и сенатор по вопросам науки. На следующий день здесь, без инцидентов, прошла акция объединения Fridays for Israel, которая также собрала около сотни человек.

Участница пропалестинской группы Student Coalition Berlin спорит с полицейским Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Полиции пришлось разгонять и демонстрантов в Бонне. В конце мая примерно два десятка активистов группы Students for Palastine протестовали на лужайке у Боннского университета, после чего заблокировали проход в главный корпус вуза. Демонстрация не была заранее заявлена, а лица участников были закрыты, что, как объяснила полиция, противоречит немецким законам.

Из-за пропалестинских протестов во Франкфуртском университете 4 июня перенесли дискуссию с генеральным консулом Израиля. Динамика протеста развивалась так, что вуз не мог гарантировать безопасность ее участников, пояснили там. В конце мая в течение недели у вуза был развернут пропалестинский палаточный лагерь, параллельно проходили акции против антисемитизма и в память об израильских жертвах ХАМАС. Здесь обошлось без конфликтов.

Реакция на разгон протестов

Привлечение полиции против студентов, выражающих свое мнение, - для современной Германии явление небывалое. Оно вызвало жаркие споры о том, как обходится с подобными демонстрациями. Почти 1500 преподавателей немецких университетов выступили с открытым письмом в поддержку протестующих. "Независимо от того, согласны ли мы с конкретными требованиями протестного лагеря, мы […] защищаем их право на мирный протест, который также включает оккупацию университетских помещений", - отмечают подписанты. Они подчеркивают необходимость диалога с учащимися и важность вуза как пространства для критический мнений.

Полиция на пропалестинской демонстрации в Свободном университете Берлина Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Глава минобразования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) в интервью газете Bild назвала заявление подписантов "ошеломляющим": вместо того, чтобы занять четкую позицию против ненависти к Израилю и евреям, они преуменьшают опасность тех, кто оккупирует университеты, считает политик. Она отметила, что "как раз преподаватели должны стоять на основе Основного закона".

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) также подчеркнул, что активистами движет ненависть к Израилю и евреям. "Как раз от преподавателей вузов я ожидал, что они, по крайней мере, ясно заявят об этом, если они поддерживают такую форму протеста", - считает он.

В Берлине планируют разрешить отчисление из вузов за насилие

Чтобы понять, насколько в немецких вузах распространены антисемитские настроения, весной по заказу министерства образования ФРГ был проведен опрос среди студентов. Цифры показывают, что антисемитизм, связанный с Израилем, встречается у восьми процентов учащихся - примерно так же, как и среди населения Германии в целом. Распространенность общих антисемитских настроений среди студентов даже на десять процентов ниже, чем среди остального населения. Возникает вопрос: почему же именно университеты в последнее время часто упоминают в контексте проявления враждебности к евреям?

Исследователь антисемитизма Андреас Зик (Andreas Zick), который также работал над опросом, видит одну из причин в движении BDS, которое выступает за бойкот Израиля. В интервью телеканалу ZDF он объяснил, что эту кампанию поддерживают "интеллектуальные идеологические группы, которые возникают в университетах". По словам эксперта, для провокационных акций достаточно нескольких представителей - широкая поддержка со стороны студентов не требуется. Свою роль также играет особая атмосфера в университетах Германии, где царит академическая свобода и открытость.

Участники демонстраций Fridays for Israel выступают, среди прочего, против антисемитизма в немецких вузах Фото: Caro/Trappe/picture alliance

Однако есть и другие результаты студенческого опроса: около трети еврейских студентов сами подвергались дискриминации, и более половины наблюдали ее в своем вузе. Чтобы лучше противодействовать антисемитизму, берлинским вузам хотят разрешить отчислять студентов, если они призывали к насилию или проявили насилие в отношении сокурсников или сотрудников университета и, получив выговор, делали это повторно. Сейчас отчисление по этой причине возможно только, если есть приговор суда. В конце марта берлинский сенат внес предложения о поправках в Закон о высшем образовании.

Поводом послужил случай, произошедший в феврале. Студент-мусульманин, учащийся Берлинского свободного университета, избил своего сокурсника-еврея Лахава Шапиру в центре Берлина, нанеся ему переломы лицевой кости - предположительно, из антисемитских побуждений. Дело рассматривает прокуратора, предполагаемому злоумышленнику запретили посещать вуз в течение трех месяцев, запрет продлили в мае. Но меры строже университет сможет принять лишь с новым законопроектом, который, как ожидается, берлинские депутаты должны утвердить еще до летних каникул. Пока речь только о Берлине, не известно, последуют ли за ним другие федеральные земли, которые самостоятельны в своих решениях в сфере образования.