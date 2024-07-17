Ростовская область ограничила потребление электроэнергии

В Ростовской области ввели графики временного отключения потребителей от электроснабжения из-за перегрузки высоковольтной линии, сообщил губернатор региона Василий Голубев в среду, 17 июля. По его словам, ограничения действуют с 12.20 по московскому времени, эти меры введены для снижения нагрузки на энергосистему и предотвращения аварийных ситуаций.

"К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно. При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено", - написал Голубев в Telegram-канале.

Как сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18.00 по московскому времени.

Отключенный энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

Накануне, 16 июля, на Ростовской АЭС - крупнейшей атомной электростанции на юге России - автоматически отключился от сети один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе. В результате аварии в нескольких регионах на юге России, а также в аннексированном Крыму были введены ограничения на потребление электроэнергии.

Впоследствии электроснабжение потребителей юга России было восстановлено. Как сообщил "Росэнергоатом", отключенный энергоблок Ростовской АЭС был вечером включен в сеть и с раннего утра работал на полную нагрузку в 1000 МВт.