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Пинхас Гольдшмидт - лауреат премии Карла Великого

Кристоф Штрак
9 мая 2024 г.

В драматические для еврейской общины времена одна из самых важных европейских наград - премия имени Карла Великого - достается раввину Пинхасу Гольдшмидту. О нем и его заслугах - DW.

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Пинхас Гольдшмидт
Пинхас Гольдшмидт в 2024 году был удостоен международной премии имени Карла Великого Фото: Leonhard Simon/Getty Images

Международная премия имени Карла Великого считается одной из самых почетных наград в Европе. С 1950 года она вручается ежегодно в Ахене тем, кто внес выдающийся вклад в дело объединения Европы. Эту премию получали отцы-основатели единой Европы, короли и главы правительств, президенты и папы римские, белорусская оппозиция и украинский народ. 9 мая 2024 года эта премия  впервые будет вручена раввину.

Пинхас Гольдшмидт уже почти 13 лет является председателем Конференции европейских раввинов (CER) - главной иудейской ортодоксальной организации в Европе, которая объединяет 700 лидеров ведущих еврейских общин континента. 60-летний Гольдшмидт - пожалуй, самый известный раввин Европе. "Этой наградой мы хотим дать понять, что жизнь еврейских общин - естественная часть Европы и что в Европе не должно быть места антисемитизму", отмечается в заявлении жюри премии. 

Гольдшмидт: "Наблюдаем взрыв антисемитизма"

"К сожалению, реальность абсолютно иная, - сетует Гольдшмидт в интервью DW. - С 7 октября мы наблюдаем взрыв антисемитизма". Нападение на Израиль боевиков радикального исламистского движения ХАМАС, которое ЕС, Германия, США и многие страны Запада считают террористической организацией, привело к крупнейшему массовому убийству евреев со времен Холокоста. По данным властей Израиля, около 1200 человек были убиты, тысячи ранены и около 240 взяты в заложники и насильно уведены в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС и начал там боевые действия. В результате, по утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. 

Израильские солдаты в кибуце, подвергшемся нападению террористов ХАМАС, 10 октября 2023 годa
Израильские солдаты в кибуце, подвергшемся нападению террористов ХАМАС, 10 октября 2023 годаФото: Ronen Zvulun/REUTERS

С тех пор ненависть к евреям усилилась во многих частях мира. "Еврейские родители, - говорит Пинхас Гольдшмидт, - боятся отправлять своих детей в школу. Еврейские мужчины, молодые люди и подростки боятся ходить по улицам в кипах. Еврейская жизнь часто проходит под охраной полиции.

По выражению раввина, антисемитизм "снова стал приемлемым в обществе и политически корректным". И это, убежден он, необходимо изменить. Правительства должны ясно дать понять, что не приемлют ненависти к евреям "ни в школах, ни на улицах, ни в сфере культуры". Пока существует терпимость по отношегию к открытой ненависти к евреям, "у нас есть серьезная проблема", добавляет Гольдшмидт. Когда он произносит "мы", то имеет в виду не только самих евреев. Для него речь идет о будущем Европы.

Ужас Освенцима - часть европейской истории семьи Гольдшмидтов. Пинхас Гольдшмидт родился в Цюрихе в 1963 году, потому что его дедушка и бабушка вовремя - в 1938 году - переехали из Вены в Швейцарию из-за болезни бабушки. А прабабушка и прадедушка по материнской линии погибли в Освенциме, как и их братья и сестры, также как сестры и братья его деда и более 40 его родственников, делится раввин.

"От одной войны до другой": бегство из РФ

Пинхас Гольдшмидт был главным раввином Москвы с 1993 по 2022 год. Через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале 2022 года он спешно оставил Россию, потому что Кремль, как отмечали наблюдатели, хотел заставить религиозных представителей придерживаться своей линии. С момента моего отъезда из Москвы РФ покинули более ста тысяч евреев, говорит раввин: "Политическая ситуация в России становится все более сложной. Страна возвращается к полной изоляции, к Советскому Союзу без коммунизма. И антисемитизм снова стал частью государственной политики".

Стена плача в Иерусалиме
Стена плача в ИерусалимеФото: DW/T. Krämer

С тех пор Гольдшмидт и его жена, у которых семеро детей и много внуков, живут в Иерусалиме. В стране, которая изменилась с 7 октября 2023 года. "Я прошел от одной войны до другой", - отмечает раввин. Война, по его выражению, "ужасна, это одна из самых страшных вещей, которые придумало человечество". Но Израиль, уточняет Гольдшмидт, как и любая другая страна, имеет право на самооборону, и в секторе Газа Израиль сражается не с армией, а с военизированными группировками.

Раввин также упоминает роль Ирана, который поддерживает ХАМАС и боевиков ливанского движения "Хезболлах", военное крыло которого ЕС признал террористической организацией. "Это великий час для Европы. Европа должна защитить себя от этих атак. Эти атаки против демократии и свободы, исходящие от России, с одной стороны, и Ирана - с другой", - указывает Гольдшмидт.

Разговаривающий на разных языках раввин - настоящий мастер диалога, который он ведет со многими ведущими политиками. Гольдшмидт частый гость в ведомстве федерального канцлера Германии, несколько раз посещал папу римского Франциска. Став главой Конференции европейских раввинов, Гольдшмидт наладил диалог между ними и мусульманскими имамами из европейских и североафриканских стран.

Различные встречи и - как следствие - растущее доверие между их участниками, редко попадают в фокус внимания СМИ, но имеют огромное значение. Между тем 19 сентября прошлого года СЕR открыла свою новую штаб-квартиру в Мюнхене. До этого она находилась в Лондоне - все 67 лет со дня основания в Европе этой организации.

Гольдшмидт о радикальном исламе 

"Вместо того чтобы бороться с радикальным исламом, мы просто боремся с исламом как с религией. Это большая, очень большая ошибка", - считает Гольдшмидт. С радикальным исламом, по его мнению, нужно бороться, но в то же время очевидно и другое: "Ислам как таковой может стать ценной составляющей Европы, если верующие мусульмане и представители этой религии будут активно исповедовать европейские ценности, такие как свобода, демократия и толерантность".

Пинхас Гольдшмидт признается, что рад присуждению ему премии имени Карла Великого: "Лично для меня и для еврейской общины Европы это прекрасный знак. Потому что мы хотели бы видеть больше поддержки еврейских общин со стороны гражданского общества. Это было бы очень важно".

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