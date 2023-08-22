Пинхас Гольдшмидт - об опасности антисемитизма в Германиии

Конференция европейских раввинов перенесла свою штаб-квартиру из Лондона в Мюнхен. О причинах этого, а также о жизни еврейских общин в Германии и антисемитизме рассказал глава организации - раввин Пинхас Гольдшмидт.

19 сентября Конференция европейских раввинов (СЕR) откроет свою новую штаб-квартиру в Мюнхене. До сих пор она находилась в Лондоне - все 67 лет со дня основания в Европе этой организации, объединяющей более 700 лидеров еврейских общин. Кроме того, в столице Баварии начнет работу новый Центр еврейской жизни, финансируемый земельным правительством.

Президент Конференции европейских раввинов, главный раввин Пинхас Гольдшмидт (Pinchas Goldschmidt), объяснил корреспонденту DW, почему штаб-квартира переехала в Мюнхен, а также рассказал о том, как сегодня живет еврейская община в Германии и насколько развит в ФРГ антисемитизм. Он оценивает подъем партии АдГ и других правых экстремистских партий в Европе как "позор".

DW: Является ли переезд из Лондона в Мюнхен "отказом" Лондону - из-за выхода Великобритании из ЕС?

Раввин Пинхас Гольдшмидт: Нет, мы никому не отказывали.

- Но почему вы пошли на этот шаг?

- Центр Европы сместился. Сегодня Европу возглавляют две крупнейшие страны: Франция и Германия. Германия - европейская страна, где растет еврейская община. Правительство Баварии вселило в нас мужество и пригласило нас приехать в Мюнхен. Уникально то, что еврейская организация приглашается правительством. Это отличный пример для подражания, и мы очень благодарны за это.

Фотография разрушенной в "хрустальную ночь" синагоги в Мюнхене Фото: Heinrich Hoffmann/akg-images/picture-alliance

- В Мюнхене до 1933 года был подъем национал-социализма. А теперь европейские раввины открывают здесь свой головной офис - недалеко от дома, где находился партийный штаб НСДАП. На близлежащих улицах проходили в свое время крупные нацистские марши.

- C исторической точки зрения Мюнхен действительно особенный. Здесь началось уничтожение евреев в Европе. Здесь планировалась "хрустальная ночь", ночь еврейских погромов, организованная "третьим рейхом". Теперь исторический круг замыкается. Сюда переезжает Конференция европейских раввинов, которая с 1956 года поддерживает восстановление еврейских общин после Холокоста. И в Баварии, и в Германии мы видим: еврейские общины восстановлены и процветают.

- Вы сами, господин раввин, потеряли в Освенциме десятки родственников. Это относится и ко многим другим участникам Конференции. Насколько символично для вас нынешнее решение?

- Очень символично. Прежде всего, это символизирует надежду. Также это послание всем темным силам, которые активны в наши дни. Всем тем, кто верит, что может уничтожить еврейский народ. Национал-социализм и Холокост почти уничтожили еврейский народ. Сейчас, спустя почти 80 лет после Холокоста, есть сильное государство - Израиль. В Европе вновь возникло много еврейских общин. А благодаря приглашению Баварии Мюнхен станет одним из европейских центров еврейской жизни. Это показывает всем антисемитам, что у них в результате ничего не получится.

Летом 2022 года в Мюнхене прошла Конференция европейских раввинов. Сотни ее участников посетили близлежащий мемориал концлагеря Дахау Фото: Christoph Strack/DW

- Когда выходишь в Мюнхене из здания, где будет располагаться ваша штаб-квартира, сразу видишь неподалеку полицейский пост. Большинство синагог в Германии, в том числе и в Мюнхене, всегда находятся под охраной полиции. Регулярно появляются сообщения об антисемитских нападениях. Чего вы ждете от Германии, от людей в этой стране?

- К сожалению, защита все еще нужна. Вспомните нападения на синагоги в Риме, Вене или Галле. А всего несколько месяцев назад подвергся нападению еврейский центр в Афинах. Но я верю, что настанет день, когда еврейские учреждения в Германии больше не будут нуждаться в полицейской охране и не должны будут выглядеть как крепости. А пока я благодарю всех политических лидеров, которые обеспечивают безопасность этих общин. Я призываю всех граждан Мюнхена и всех остальных, вместе работать над тем, чтобы однажды эти меры безопасности стали больше не нужны.

- Правоэкстремистская немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится сейчас на подъеме. Во многих выступлениях ее лидеров звучат антисемитские лозунги. Насколько вас это беспокоит?

- Подъем АдГ и других крайне правых партий в Европе является позором и вызывает серьезную обеспокоенность у еврейской общины. Не всегда Холокост напрямую отрицается. Но мы часто видим преуменьшение Холокоста. И это откровенно расистские партии. Мое послание таково: Европа уже сталкивалась с подобным раньше, и результатом стала Вторая мировая война с десятками миллионов растерзанных и убитых людей. Это то, чего хотят эти силы? Их популизм в конечном счете никогда не способствует решению каких-либо проблем, а только усугубляет их.

Еврейский центр в Мюнхене: новая главная синагога Ohel Jakob, Еврейский музей и Общественный центр Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER/picture alliance

- Ваша будущая штаб-квартира будет выполнять не только административные функции. Уверены ли вы в том, что взаимодействие с другими общественными учреждениями и деятелями будет более активным, чем до сих пор?

- Да. Мы очень рассчитываем на сотрудничество с гражданским обществом и академическими учреждениями Мюнхена. Также мы будем там обучать и повышать квалификацию раввинов и женщин-раввинов. Я сам планирую вести в новом семестре семинар по религии и политике.

- Чем и как живут сегодня еврейские общины в Германии и в Европе?

- Однажды Генрих Гейне (Heinrich Heine) высказал мнение, что для того, чтобы получить пропуск в европейский мир и его высшее общество, ему нужно отказаться от иудаизма и принять другую религию. Многие другие пошли на этот шаг. Полноценная еврейская жизнь сегодня означает, что евреи в Германии могут чувствовать себя как гражданами Германии, так и полноправными членами еврейского народа и иудеями. Что они могут вести свою религиозную жизнь без давления, не чувствуя при этом угрозы или необходимости скрываться. Это включает в себя и то, что ребенок может выйти на улицу с кипой, не подвергаясь нападкам или насмешкам.

У Бранденбургских ворот в Берлине: символический светильник, который зажигают в течение восьми дней еврейского праздника Ханука Фото: Peter Kneffel/dpa/picture-alliance

- В Германии сегодня существуют ортодоксальные, консервативные, либеральные еврейские общины. Это конкуренция или разнообразие?

- Как и во многих других странах мира, в Германии существуют различные направления иудаизма. Есть люди, которые ходят в синагогу, соблюдают шаббат, в то время как другие вспоминают, что они евреи, лишь тогда, когда наступает годовщина "хрустальной ночи". Все они принадлежат к еврейской общине. Что замечательно в Германии: еврейская община со всеми своими различными направлениями объединена под эгидой Центрального совета евреев. Это нечто особенное. Я надеюсь, что так и останется. В то же время верно, что различные направления иудаизма развиваются со своими собственными школами и собственными советами раввинов. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить единство еврейской общины в Германии и в то же время укрепить позиции ортодоксальных раввинов.

- Очередное заседание Конференции европейских раввинов пройдет в ноябре в Азербайджане. Почему именно там?

- Ну, по понятным причинам. Мы не можем поехать ни в Россию, ни в Украину. Если и есть страна, где могут встретиться все раввины, то это Азербайджан. И это правильно, что мы поедем туда. Эта страна была домом для крупной еврейской общины, состоящей из 150 тысяч евреев - так называемых горских евреев с севера. Сегодня большинство из них разбросаны по всему миру. Мы хотим отметить это замечательное сообщество, обычаи которого восходят к периоду 1700-летней давности.

- И вам там рады как раввину?

- Да. При этом очень важно: Азербайджан предоставляет свободу вероисповедания и еврейским, и всем другим религиозным общинам. Они живут разнообразием. И на протяжении многих лет мы сотрудничаем с Азербайджаном - например, когда в Совете Европы поднимаются вопросы, касающиеся свободы вероисповедания. К тому же правительство в Баку также занимает очень твердую позицию в отношении Ирана и его угрозы для еврейской жизни. Эта угроза присутствует всегда. Несмотря на это, в таких странах, как Азербайджан, в странах Персидского залива еврейская жизнь сегодня развивается. И это убедительно доказывает, что сосуществование и взаимодействие между религиями возможно по всему миру.

Пинхас Гольдшмидт (60 лет), уроженец Швейцарии, является президентом Конференции европейских раввинов (CER) с 2011 года. С 1993 до середины 2022 года он был главным раввином Москвы. Вскоре после нападения России на Украину он покинул РФ и выступил с резкой критикой российской агрессии.

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