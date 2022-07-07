Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел в отставку

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Пинхас Гольдшмидт осуждал агрессию России против Украины и покинул Россию после начала войны. По сообщениям невестки раввина, на него давили российские власти.
Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт в среду, 6 июля, сообщил об уходе в отставку с обеих должностей. Раввин решил прекратить полномочия в связи с истечением контракта, хотя в начале июня он был избран на новый срок, сообщает агентство РБК со ссылкой на пресс-секретаря Московской еврейской религиозной общины. Несмотря на отставку, Гольдшмидт не стал назначать преемника.
"Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", - цитируют обращение Гольдшмидта в пресс-службе Московской еврейской религиозной общины.
Пинхас Гольдшмидт неоднократно открыто осуждал военную агрессию России против Украины, а политические решения властей РФ описывал как возврат во времена СССР и полной изоляции страны. В интервью DW он рассказал, что война затронула жизни многих членов еврейской общины в РФ, из-за чего им приходится покидать Россию.
Через две недели после начала войны 58-летний Гольдшмидт, оставаясь в должности главного раввина Москвы, покинул Россию вместе с женой. Официально об этом сообщил в мае директор программ столичной синагоги Александр Каргин, назвав причиной отъезда болезнь отца раввина, но спустя несколько дней невестка Гольдшмидта, журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт, написала в Twitter, что ему пришлось покинуть Россию из-за давления российских властей. По словам Чижик-Гольдшмидт, спецслужбы РФ требовали от раввина открыто поддержать российскую агрессию против Украины, но тот отказался, поэтому решил покинуть страну.
Некоторое время он находился в Венгрии, где организовал сбор денег для беженцев из Украины, а затем переехал в Израиль. По данным газеты The Jerusalem Post, Кремль после отъезда Пинхаса Гольдшмидта пытался оказывать давление на руководство общины, требуя сместить его с должности главного раввина Москвы или не переизбирать, но израильские коллеги поддержали кандидатуру Гольдшмидта.
Должность главного раввина Москвы Пинхас Гольдшмидт занимал с 1993 года, с 2011 года он возглавляет Совет раввинов Европы, в котором состоят около 1000 человек. Об отставке с этого поста Гольдшмидт не сообщал.
Ранее в СМИ появились сообщения, что российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля ("Сохнута") прекратить деятельность в России. В организации пояснили, что ведут диалог с представителями властей РФ и речи о немедленном прекращении работы не идет.
Смотрите также: