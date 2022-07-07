Бывший главный раввин Москвы рассказал о давлении на общину из-за войны

Бывший главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт в интервью газете Süddeutsche Zeitung признался, что перед отъездом из России столкнулся с серьезной проблемой, связанным с психологическим давлением из-за войны, развязанной Кремлем в Украине.

"Любой, кто высказывается о войне, рискует быть наказанным и попасть в тюрьму. На нас оказывалось давление, с тем чтобы еврейская община официально высказалась в поддержку войны", - сказал Гольдшмидт в интервью, опубликованном в пятницу, 22 июля.

Поскольку у представителей еврейской общины не было возможности высказываться критически, они решили не говорить ничего. "Для меня это была большая моральная проблема: я молчу - и все же я должен что-то делать. Именно поэтому мы с женой решил уехать из России", - объяснил Гольдшмидт, который также является президентом Конференции европейских раввинов (CER).

Гольдшмидт: Россия "огромными шагам" движется назад

Раввин рассказал, что вначале после отъезда из России они с женой помогали украинским беженцам в Восточной Европе, для их поддержки CER создала отдельный фонд, а десятки добровольцев из Израиля выступили в качестве переводчиков. Сейчас Гольдшмидт в Израиле, где находится его дом и родные, но, по собственному признанию, он чувствует себя в изгнании.

Гольдшмидт назвал войну в Украине катастрофой, в том числе и для России. По его мнению, страна "огромными шагам" движется назад, в советское прошлое.

В его отсутствие Гольдшмидта переизбрали главным раввином Москвы. Но он понимал, что из-за его позиции на общину оказывается давление. 6 июля Гольдшмидт сообщил об уходе в отставку с обеих должностей - главного раввина и раввина Московской хоральной синагоги.

"Я ушел в отставку, чтобы не ставить под угрозу будущее общины", признался Гольдшмидт в интервью. По его словам, еврейская община продолжает работать в России, но имеются серьезные проблемы. За последние годы, например, более десяти раввинов по разным причинам покинули страну.

В последнее время он получает все больше звонков от членов общины, переехавших в Израиль. По последней статистике, с начала войны в Израиль уехало даже больше российских евреев, чем украинских. "Большая часть общества в России обеспокоена, и настроение у людей угнетенное", - подчеркнул Пинхас Гольдшмидт.

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