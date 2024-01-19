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Премию Карла Великого получит главный раввин Гольдшмидт

Сергей Ромашенко
19 января 2024 г.

Пинхас Гольдшмидт является президентом Конференции европейских раввинов. Премия Карла Великого за 2024 год присуждена также еврейским общинам Европы.

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Пинхас Гольдшмидт
Пинхас ГольдшмидтФото: Leonhard Simon/Getty Images

Международная премия имени Карла Великого за 2024 год присуждена президенту Конференции европейских раввинов (КЕР), бывшему главному раввину Москвы Пинхасу Гольдшмидту и еврейским общинам Европы. "Эта награда призвана стать сигналом о том, что еврейская жизнь является естественной частью Европы, и что в Европе не может быть места антисемитизму. Еврейская жизнь является и останется важной частью европейской истории и современности - сейчас и в будущем", - указывается в обосновании, обнародованном жюри премии в пятницу, 19 января.

В документе отмечается, что жюри премии Карла Великого высоко оценивает "выдающегося представителя европейского еврейства и еврейской жизни в Европе, которая на протяжении многих веков обогащает наш континент". Жюри особо отметило глубокую приверженность Гольдшмидта межрелигиозному диалогу - в 2015 году он стал сооснователем "Мусульмано-еврейского лидерского совета" - еврейско-мусульманского совета экспертов со штаб-квартирой в Амстердаме, который ставит своими целями сохранение свободы вероисповедания и религиозного мира, а также углубление диалога между 1,5 млн евреев и 40 млн мусульман в Европе.

Жюри Премии Карла Великого также отметило, что Пинхас Гольдшмидт путем диалога с европейскими органами, ОБСЕ и правительствами европейских стран регулярно информирует о состоянии еврейской общины, обсуждает угрозы, исходящие от антисемитизма, и борется против ограничений религиозной жизни в Европе.

Жизненный путь Пинхаса Гольдшмидта

Пинхас Гольдшмидт родился 21 июля 1963 года в Цюрихе в ортодоксальной еврейской семье. После получения традиционного еврейского образования в Израиле и США он в 1987 году получил смиху - формальное посвящение в раввины. Гольдшмидт также имеет степень магистра талмудической юриспруденции и наук.

С июля 2011 года он был главным раввином и главой раввинатского суда Москвы. В 2022 году на фоне давления властей РФ, добивавшихся от Гольдшмидта одобрения войны против Украины, он ушел с постов главного раввина и Московской хоральной синагоги. Позднее, находясь за пределами РФ, Гольдшмидт дал ряд интервью, в которых назвал войну в Украине катастрофой, в том числе и для России.

История премии Карла Великого

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие.

Премию за 2022 год получили Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".

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