Премию Карла Великого получит главный раввин Гольдшмидт

Международная премия имени Карла Великого за 2024 год присуждена президенту Конференции европейских раввинов (КЕР), бывшему главному раввину Москвы Пинхасу Гольдшмидту и еврейским общинам Европы. "Эта награда призвана стать сигналом о том, что еврейская жизнь является естественной частью Европы, и что в Европе не может быть места антисемитизму. Еврейская жизнь является и останется важной частью европейской истории и современности - сейчас и в будущем", - указывается в обосновании, обнародованном жюри премии в пятницу, 19 января.

В документе отмечается, что жюри премии Карла Великого высоко оценивает "выдающегося представителя европейского еврейства и еврейской жизни в Европе, которая на протяжении многих веков обогащает наш континент". Жюри особо отметило глубокую приверженность Гольдшмидта межрелигиозному диалогу - в 2015 году он стал сооснователем "Мусульмано-еврейского лидерского совета" - еврейско-мусульманского совета экспертов со штаб-квартирой в Амстердаме, который ставит своими целями сохранение свободы вероисповедания и религиозного мира, а также углубление диалога между 1,5 млн евреев и 40 млн мусульман в Европе.

Жюри Премии Карла Великого также отметило, что Пинхас Гольдшмидт путем диалога с европейскими органами, ОБСЕ и правительствами европейских стран регулярно информирует о состоянии еврейской общины, обсуждает угрозы, исходящие от антисемитизма, и борется против ограничений религиозной жизни в Европе.

Жизненный путь Пинхаса Гольдшмидта

Пинхас Гольдшмидт родился 21 июля 1963 года в Цюрихе в ортодоксальной еврейской семье. После получения традиционного еврейского образования в Израиле и США он в 1987 году получил смиху - формальное посвящение в раввины. Гольдшмидт также имеет степень магистра талмудической юриспруденции и наук.

С июля 2011 года он был главным раввином и главой раввинатского суда Москвы. В 2022 году на фоне давления властей РФ, добивавшихся от Гольдшмидта одобрения войны против Украины, он ушел с постов главного раввина и Московской хоральной синагоги. Позднее, находясь за пределами РФ, Гольдшмидт дал ряд интервью, в которых назвал войну в Украине катастрофой, в том числе и для России.

История премии Карла Великого

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие.

Премию за 2022 год получили Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".

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