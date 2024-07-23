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Цифровые технологииЕвропа

Европол видит рост уровня киберпреступности в ЕС

Алексей Волошинов
23 июля 2024 г.

Полицейская служба ЕС пришла к выводу, что в европейском интернете становится больше организованной преступности, а мошенники используют новейшие технологии.

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Член хакерской группы Red Hacker Alliance из Китая (фото из архива)
Киберпреступники прибегают к помощи искусственного интеллекта, выяснил ЕврополФото: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Полицейская служба Европейского Союза (Европол) сообщила, что внутри ЕС вырос уровень организованной киберпреступности, в том числе с использованием новейших технологий. Такой вывод содержится в докладе "Оценка организованной преступности в интернете 2024" (IOCTA 2024), опубликованном на официальном сайте организации в понедельник, 22 июля.

Самыми распространенным в интернете остается мошенничество, связанное с инвестициями, а также компрометация деловой электронной переписки и "романтическое мошенничество", следует из доклада. Кроме того, преступники все чаще используют инструменты, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении. Аналитики Европола предполагают, что в ближайшее время они могут стать еще популярнее в этой среде.

"Число киберпреступников, выходящих на рынок, продолжает неуклонно расти, как за счет новых технологий, которые эффективно снижают входные барьеры, так и за счет усложнения цифровой инфраструктуры, расширяющей потенциальный охват атаки", - говорится в одном из выводов авторов доклада.

Отдельное внимание в IOCTA 2024 уделено онлайн-материалам о сексуализированном насилии над детьми. Количество  таких материалов "постоянно растет" и "создает все большие проблемы для правоохранительных органов, борющихся с сексуальной эксплуатацией детей в интернете", указали в Европоле.

Россия возглавила мировой рейтинг киберпреступности

Наибольшая угроза во всем мире, связанная с киберпреступностью, исходит от незначительного числа стран, а ее главным очагом является Россия, за которой следуют Украина, Китай, США и Нигерия. К таким выводам пришли авторы исследования Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, результаты которого были опубликованы в середине минувшего апреля.

В рамках трехлетнего исследования были оценены самые значимые источники киберпреступности и впервые в истории составлен рейтинг государств в соответствии со Всемирным индексом киберпреступности (WCI, World Cybercrime Index). В результате оказавшаяся на первом месте Россия получила 58,39 балла, Украина - 36,44 балла, Китай - 27,86 балла, США - 25,01 балла, Нигерия - 21,28 балла. В первую десятку очагов мировой киберпреступности вошли также Румыния (14,83 балла), Северная Корея (10,61 балла), Великобритания (9,01 балла), Бразилия (8,93 балла) и Индия (6,13 балла).

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