Добро и зло борются в Берлине

На входе в Немецкую оперу зрителям выдают замысловатое устройство - небольшой белый куб с кнопками. С его помощью будет осуществляться интерактивная коммуникация, и зритель станет непосредственным участником сценического действия. Правда, кубов на всех желающих не хватает, и вежливые девушки на раздаче чуда техники просят одиноких зрителей объединиться в группы. Корреспонденту DW достаются в партнеры молодая немка, недавняя выпускница вуза и начинающая ассистентка режиссера, а также серьезный молодой мужчина в очках - музыкальный критик из России.

Как устроен спектакль "Beta" в Немецкой опере

За 10 минут до начала двери зала открываются. Зрители проходят на свои места мимо небольшого оркестра: контрабас, скрипка, виолончель, клавесин и пианино, разнообразная перкуссия. Как будто приветствуя публику, дирижер Элда Ларо взмахивает палочкой, и раздается необычная музыка, которую коллега по кубу - российский критик - называет "современной академической".

Музыкальный спектакль "Beta" Фото: Thomas Aurin

Зал выглядит футуристично: темное просторное помещение с анфиладой кресел по обе стороны почти пустой сцены, на которой горят красным большие неоновые рамки. На экранах, расположенных по трем стенам - лица, созданные искусственным интеллектом. Их мимика абсолютно человеческая, они подменяют собой живых вокалистов, которые поют тут же, в зале. Человеческие певцы превращены в незаметных статистов: они одеты в черное, их лиц не разглядеть. А чудесные голоса присваивают их цифровые копии, пугающе правдоподобно имитируя движения губ точно в ритм пения.

Безымянная девушка-хакер и искусственный интеллект

Опера начинается как ток-шоу, где зрителям рассказывают о новой системе искусственного интеллекта, которая готова преобразить мир. По команде ведущих настоящие зрители в зале голосуют, нажимая на кнопки куба, который в ответ вспыхивает разноцветными огнями, а на экранах возникают столбики подсчитанных голосов. В сладкоголосые речи ведущих вдруг вклинивается с предостерегающими доводами безымянная девушка-хакер (Майя Албан-Запата). Кажется, она единственная, кто полностью понимает страшные риски и противостоит скорому господству ИИ над миром.

На зрителей обрушивают потоки пугающих фактов и цифр. Мы узнаем о непрозрачности сборов огромных массивов данных, предвзятости алгоритмов и экономических интересах компаний-монополистов, щедро обеспечивающих обществу безграничный интернет. Возможно ли регулировать власть транснациональных технологических компаний? Как государственные институты и частные лица могут защитить интересы граждан от произвола и злоупотреблений? Кто выиграет в битве между этикой и выгодой?

При подготовки Дарья Маминова слушала много электронной неклассической музыки Фото: Thomas Aurin

Эта исследовательская работа была проведена автором и режиссером постановки Кристианой Мудрой. В своем многолетнем расследовании она использовала как общедоступные данные, так и инсайдерскую информацию, а также интервью с экспертами, изучала взаимодействие между технологическими компаниями, политиками и обществом. От лица хакерши она рассказывает, как технологические компании занимаются лоббированием своих интересов: например, когда в ЕС задумались над законом, который бы регулировал использование искусственного интеллекта, Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, объехал всю Европу, "пожимая руки политикам".

Расследовательская работа становится фоном, на котором разворачивается почти мультяшная борьба между силами добра и зла. Воедино сложную информационную часть и художественную форму соединяет музыка. Это вычурное сплетение электронных звуков и живых инструментов, которые неуловимым для зрительского уха образом перетекают друг в друга. Холодный жужжащий звук модема превращается в чистые вокализы живых исполнителей. Старинный клавесин выдает механические цифровые аккорды. Безупречные цифровые лики поют голосами настоящих людей.

Акустика и электроника: слияние электроники и живых инструментов

Дарья Маминова, автор удивительной музыки, звучащей в "Beta", приехала в Германию более 10 лет назад. Классическая пианистка, выпускница Санкт-Петербургской консерватории и в то же время одна из создательниц, вместе с сестрой-перкуссионисткой, группы Mami Nova, исполняющей авангардную музыку, она продолжила учиться и расширять свои музыкальные горизонты заграницей. Закончила сначала магистратуру по акустической композиции, позже, увлекшись электроакустической музыкой, магистратуру по электронной композиции. 8 февраля 2024 года Дарье вручили премию немецкого авторского общества GEMA в номинации "таланты".

О своей премьере в Берлинской опере Дарья рассказала DW: "Я люблю баланс электроники и живых инструментов. Есть такое хорошее слово в немецком языке - "Verschmelzung", слияние одного с другим, сплав. Когда слушателю трудно различить, где электроника, а где звук акустического инструмента. В "Beta" это достигается различными приемами. Например, инструменты играют флажолетами, а ударник - смычком по ударным инструментам. Также использован клавесин, который звучит механично и тоже хорошо сочетается с электронной музыкой". При подготовки она слушала много электронной неклассической музыки. "Танцевальную, музыку к видеоиграм - у меня есть целый плейлист таких "вдохновительных треков", - говорит она.

Для автора этот проект особенен сочетанием драматического и музыкального театра. Это одновременно investigate-театр, что-то похожее на документальный и журналистский жанр, но там же есть актеры, художественный вымысел. "Главным в моей работе композитора было сохранить нить повествования, чтобы все время было развитие, шел процесс. Чтобы не пострадала та важная информация, которая предназначается слушателю", - говорит Дарья Маминова.

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