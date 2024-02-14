Нетребко, Дапкунайте и Малкович выйдут на одну сцену

Нетребко и Эйвазов, Малкович и Дапкунайте - таков звездный состав Международного майского фестиваля в 2024 году в Висбадене. Билеты на "Турандот" с оперной дивой были распроданы уже в мае прошлого года.

В среду, 14 февраля, стартовали продажи билетов на Международный майский фестиваль в Висбадене. К 100-летней годовщине со дня смерти великого итальянского композитора Джакомо Пуччини сразу две оперы - "Турандот" и "Тоска" - представлены в программе форума.

Интендант ушел, Нетребко осталась

Международный майский фестиваль, который стартует 1 мая, откроется последней оперой Джузеппе Верди "Фальстаф". В новом сезоне фестиваль пройдет без своего идейного вдохновителя - Уве Эрика Лауфенберга (Uwe Eric Laufenberg). Немецкий режиссер покинул досрочно пост худрука Гессенского государственного театра Висбадена в январе 2024 года - по договоренности сторон.

При этом программа фестиваля в нынешнем году составлялась бывшим интендантом. Среди приглашенных артистов - снова оперная дива Анна Нетребко. В прошлом году вокруг звезды разгорелся крупный скандал. Приглашенные украинские артисты отказались от участия из-за нежелания выступать в рамках одного фестиваля с российской сопранисткой. Местные политики высказали свою солидарность с Украиной и выступили против приезда оперной дивы Анны Нетребко на фестиваль. Однако театр Висбадена ни под давлением земельного правительства, ни по просьбе мэра города свое решение не изменил: Нетребко выступила. Более того, как на премьере оперы "Набукко" в разговоре с DW заявил Уве Эрик Лауфенберг, он пригласил оперную диву выйти на сцену Висбадена и в 2024 году - несмотря на критику и протесты.

Уве Эрик Лауфенберг в мае 2023 года перед премьерой "Набукко" Фото: DW

Как видим, свое обещание (теперь уже бывший) интендант сдержал: Анна Нетребко снова выйдет на главную сцену фестиваля. После ухода худрука в январе официальный представитель оперной певицы Мигель Эстебан подтвердил DW, что Нетребко выступит в Висбадене 4 и 8 мая.

Нетребко и аншлаг в театре Висбадена

Анна Нетребко исполнит партию Турандот, ее муж Юсиф Эйвазов, который на фестивале в 2023 году был в зрительном зале, на этот раз выйдет на сцену и исполнит партию принца Калафа.

При этом билеты на оба представления уже распроданы. Как такое возможно, если официальные продажи билетов на фестиваль только стартовали? В Гессенском государственном театре Висбадена на запрос DW ответил так: "Турандот" - наша постановка, для которой Анна Нетребко была приглашена в качестве гостьи Майского фестиваля. Об этом обязательстве уже объявил Уве Эрик Лауфенберг на пресс-конференции в апреле 2023 года, посвященной презентации программы на театральный сезон 23/24. Поэтому билеты на все собственные постановки поступили в продажу в апреле 2023 года. Билеты на два спектакля "Турандот" с Анной Нетребко были распроданы уже в мае 2023 года". Несмотря на довольно громкие протесты и дискуссии, скандал вокруг Анны Нетребко завершился аншлагом.

Перед премьерой "Набукко" в Висбадене в мае прошли протесты против выступления Анны Нетребко Фото: DW

Среди звезд мировой величины в программе Международного майского фестиваля, который пройдет с 1 по 31 мая в столице федеральной земли Гессен, - американский актер Джон Малкович. Он сыграет в спектакле "В одиночестве хлопковых полей". Это пьеса французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса в постановке российского режиссера Тимофея Кулябина. Вместе с Малковичем в спектакле играет Ингеборга Дапкунайте. На момент написания этой статьи ограниченное количество билетов еще было доступно на три показа постановки "В одиночестве хлопковых полей".

Смотрите также: