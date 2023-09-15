Нетребко разделила Берлин

Протесты в связи с выступлением Анны Нетребко в Государственной опере Берлина были анонсированы украинской организацией "Виче" ("VITSCHE") еще в начале сентября. "Анна Нетребко - пример политики "мягкой силы", когда Россия использует культуру для вброса дезинформации и сомнений в европейский дискурс", - уверены украинские общественники.

Главные обвинения в адрес сопранистки таковы: она была доверенным лицом президента Путина, после аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей пожертвовала деньги на "восстановление оперного театра в Донецке". Кроме того, по мнению протестующих, она до сих пор не выразила открыто свою позицию по отношению к войне и президенту РФ.

Берлинская опера поддерживает Украину. Но при этом считает своим долгом "дать второй шанс" Анне Нетребко Фото: Metodi Popow/dpa/picture alliance

Опера Верди "Макбет", где Анна Нетребко исполняет роль леди Макбет, будет показана трижды в сентябре. Несмотря на запущенную в интернете петицию , которую подписали на момент написания статьи чуть более 37 тысяч человек, открытые письма украинских активистов, а также сомнения местных политиков, Берлинская опера решила настоять на своем. Накануне худрук Берлинской оперы заявил, что, по его мнению, Анна Нетребко заняла проукраинскую позицию и имеет право на "второй шанс". О намерении бойкотировать оперу заявили бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) и сенатор Берлина по культуре Джо Чиало (Joe Chialo).

"Лагерь" протестующих

За час до начала оперы у главного входа в здание театра на улице Унтер-ден-Линден собрались активисты с украинскими флагами и плакатами. Участникам акции выделили половину проезжей части. Вход в оперу был огорожен для безопасного прохода публики и охранялся полицией. На митинге звучали немецкая, украинская и английская речь. Протестующие скандировали: "No Netrebko!", "Никаких оваций пропаганде!", "Позор Нетребко!", "Россия - государство-террорист!", а также "Слава Украине! Героям слава!"

К микрофону подходили общественники, активисты, политики. "Россия использует культуру как средство пропаганды, как оружие. Анна Нетребко построила всю свою карьеру на лояльности к власти, на поддержке власти, она поддерживала террор, она жертвовала деньги Донбассу, она имеет отношение к украденным детям Украины. Это полный позор, что она выступает сейчас тут", - заявила в своем энергичном выступлении одна из активисток.

Во время митинга вечером 15 сентября Фото: Natalia Smolentceva/DW

"Говорят, что Анна Нетребко дистанцировалась от войны. Но она просто сказала, что война - это плохо. Разве это дистанция? Это - ничто", - звучало со сцены. "Представьте себе масштабы этого цинизма: в то время, когда Россия убивает наших мирных людей, наших солдат, вывозит наших детей, когда российские корабли перекрывают выход украинским кораблям с зерном, когда Россия обстреливает мирные города, эти люди пришли сюда наслаждаться искусством. Искусство вне политики, говорят они. Нет, мы знаем, что культуры вне политики не существует, иначе зачем Россия на оккупированных территориях сжигает украинские книжки?", - произносили выступающие.

"Лагерь" меломанов

Нарядная публика, прибывшая на премьеру, вынуждена была проходить по выделенному коридору под крики и свисты протестующих. Ценители оперы чувствовали себя явно неуютно: кто-то неловко смеялся, кто-то махал руками, осуждающе качая головой. Большинство старались пройти побыстрее, но были и исключения. Решительная дама в костюме цвета фуксии гневно подошла к ограждению и попыталась вступить в спор с протестующими, но ее голос потонул в дружном крике "Позор Нетребко!". Спутник дамы, взяв ее под локоть, буквально затащил женщину в спасительные двери театра.

То и дело к полицейским подходил кто-то из посетителей оперы и возмущенно показывал на протестующих. Стражи порядка что-то успокаивающе им объясняли, разводя руками. Несколько раз тучи сгущались: гости показывали нецензурные жесты - гневные крики людей за ограждением становились в два раза громче.

Написано: "Мы не хотим видеть на берлинской сцене тех, кто поддерживает Путина и террористов" Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В 19:30, когда последние зрители бегом пробежали мимо протестующих, организаторы митинга объявили перерыв до 23:00, но просили не расходиться.

Берлинка Сара пришла на митинг со своими подругами. "Думаю, большинство наших соотечественников из тех, кто сегодня пришел послушать оперу, оправдывают себя тем, что искусство не имеет отношения к политике, - сказала она корреспонденту DW. - Мы так не считаем. В то время, в которое мы живем, невозможно оставаться вне политики, невозможно от нее спрятаться за красивой музыкой". Вера приехала из Киева в начале войны: "Я считаю, что Германия сейчас - одна из сильнейших стран, и она должна выразить сильную позицию и выступить против российской пропаганды. А мне важно тут быть, чтобы показать, что нас - много, что наш голос должен быть услышан". "Я верю в то, что люди, которые пришли послушать оперу и увидели такой сильный протест, задумаются о том, что происходит", - считает харьковчанка Ольга.