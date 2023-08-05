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Анна Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Метрополитен-опера прекратила сотрудничество с российской сопранисткой из-за ее отказа публично осудить Путина. Нетребко добивается от оперного театра денежной компенсации.

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Анна Нетребко в Висбадене, май 2023
Анна Нетребко в Висбадене, май 2023Фото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Знаменитая российская певица Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркский оперный театр Метрополитен-опера из-за прекращения с ней сотрудничества по фоне войны России против Украины. 51-летняя сопранистка требует от театра компенсации в размере не менее чем 360 тысяч долларов, сообщили американские СМИ вечером в пятницу, 4 августа.

Оперный театр отверг претензии российской певицы, назвав их абсолютно беспочвенными. Ранее Нетребко с помощью профсоюза артистов Метрополитен-опера частично добилась успеха в попытках добиться от дирекции уплаты неустоек.

Конфликт между театром и Нетребко

Знаменитый оперный театр на Манхеттене вскоре после российского вторжения в Украину в марте прошлого года приостановил сотрудничество с Анной Нетребко. Дирекция Метрополитен-опера потребовала от нее публично отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина, но Нетребко, по ее словам, не сделала этого.

После этого певица отменила запланированные выступления. Директор Метрополитен-опера Питер Гельб назвал это "потерей для искусства", но добавил, что "не видит другого выхода".

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