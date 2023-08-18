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В Праге отменили концерт Анны Нетребко

Жан Рофе
37 мин. назад

Концерт российской певицы в Праге решили не проводить по политическим соображениям, сообщили организаторы.

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Анна Нетребко в "Набукко" исполняет партию Абигайль, 5 мая 2023 года, Висбаден
Анна Нетребко в Висбадене, май 2023 годаФото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, который был запланирован на 16 октября в Общественном доме в Праге, отменен, сообщило в четверг, 17 августа, концертное агентство Nachtigall Artists Management.

В заявлении, опубликованном на странице в Facebook, говорится, что агентство договорилось с советом директоров Общественного дома не проводить концерт ввиду негативного отношения со стороны пражских политических кругов и эмоционально-напряженной атмосферы. "Никто из участников не согласен с отменой концерта, но в связи с обстоятельствами, которые постепенно превратили чисто художественный проект в политическую и социальную полемику, совет директоров и компания Nachtigall Artists Management согласились отменить его", - отмечают организаторы концерта.

Мэрия Чехия выступила против концерта

Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил приветствовал отмену выступления Нетребко, которое, по его мнению, было бы неуместным на фоне войны России против Украины. "Это правильное решение в отношении нашего ключевого партнера, борющегося за свою независимость", - сказал он.

В июле Поспишил рекомендовал администрации Общественного дома отменить концерт после консультаций с представителями украинского посольства, выступившими против его проведения.

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