Обвал цен на нефть после заседания ОПЕК+. Что случилось?

Распродажу вызвало одно из решений картеля. От России потребовали продавать меньше нефти. Домовладельцы в Германии довольны. Рынок следит за макроэкономическими данными из США и Китая.

На мировом рынке резко подешевела нефть. Если в начале апреля цена европейского эталонного сорта Brent поднималась до 91 доллара за баррель, то 31 мая она опустилась до 82 долларов, а во вторник, 4 июня, падала в ходе торгов ниже 77 долларов, а это - самый низкий уровень с января этого года. В результате, за два месяца котировки снизились приблизительно на 14 долларов.

Слабый экономический рост и Ближний Восток

Столь заметное удешевление главного российского экспортного товара происходит в то самое время, когда правительство России испытывает растущие трудности с финансированием бюджета, а потому приступает к масштабному повышению налогов с целью увеличить доходы государства.

Для Германии, наоборот, момент весьма удачный: примерно четверть жилого фонда в стране, в основном индивидуальные дома, отапливается нефтепродуктами, а цены на топочный мазут упали сейчас на самый низкий уровень с июля 2023 года. Так что немецким домовладельцам и арендаторам жилья представилась возможность пополнить к следующему отопительному сезону опустевшие минувшей зимой баки по самым выгодным почти за год ценам. Миллионы автовладельцев тоже явно в выигрыше.

Бензовоз привез заказанный немецким домовладельцем топочный мазут Фото: Rolf Poss/IMAGO

Одну из причин падения котировок в последние два месяца аналитики видят в снижении напряженности на Ближнем Востоке: военная операция Израиля в секторе Газа против напавших на эту страну террористов ХАМАС не переросла в крупный региональный конфликт и не угрожает поставкам нефти из региона, к тому же как раз сейчас растет вероятность прекращения огня.

Другая причина состоит в более низкой, чем ожидалось, экономической динамике на планете, что ведет к снижению спроса на нефть. Так, 30 мая в США были опубликованы разочаровывающие данные о темпах роста крупнейшей в мире американской экономики. 31 мая Китай, вторая экономика мира, сообщил о снижении деловых настроений в обрабатывающей промышленности КНР. 4 июня Германия представила статистику, согласно которой, потребление энергии в крупнейшей экономике Европы сократилось в 1-м квартале 2024 на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами этого названы медленное экономическое развитие, мягкая зима и дороговизна энергии.

Восьмерка членов ОПЕК+ увеличит добычу

А непосредственным поводом обвального падения котировок в последние два дня стало состоявшееся в воскресенье, 2 июня, в режиме онлайн заседание ОПЕК+. Казалось бы, решение картеля экспортеров нефти о продлении действующих ограничительных квот на добычу больше чем на год, сразу до конца 2025, должно было бы способствовать стабилизации цен. Тем более, что 8 из 20 участников заседания, прежде всего Саудовская Аравия и Россия, а также, к примеру, Казахстан, объявили, что продлевают еще и свои дополнительные добровольные ограничения, причем тоже до конца следующего года.

Правда, такие решения, с другой стороны, можно считать недвусмысленным признанием того, что на мировом рынке и в этом, и в следующем году сохранится угроза существенного переизбытка нефти, а потому предложение приходится искусственно ограничивать.

Эр-Рияд, декабрь 2023. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман. Саудовская Аравия и Россия - ключевые члены ОПЕК+ Фото: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Однако внимание биржевых торговцев привлекло другое решение восьмерки ведущих членов ОПЕК+. Дело в том, что в конце прошлого года эти страны ввели еще одно добровольное ограничение своей добычи, которое действовало в 1-м квартале 2024 и было продлено на текущий 2-й квартал. Теперь это второе ограничение продлили, вопреки некоторым ожиданиям, не до конца нынешнего года, а только на весь 3-й квартал, до конца сентября. Затем Саудовская Аравия, Россия и остальные участники группы будут месяц за месяцем постепенно наращивать добычу, чтобы в сентябре 2025 года полностью отказаться от этих вторых добровольных обязательств.

Короче говоря, ключевые участники ОПЕК+ с октября намерены поставлять на рынок больше нефти, чем сейчас, причем объемы поставок будут ежемесячно увеличиваться. Именно эта перспектива и вызвала начавшуюся в понедельник, 3 июня, распродажу фьючерсных контрактов, обернувшуюся сильным падением цен.

РФ заставляют выполнить обязательства

Ситуация для России сейчас невыгодная вдвойне. Во-первых, собственно из-за удешевления нефти, тем более, что РФ и так приходится предлагать немногим оставшимся покупателям, прежде всего Китаю и Индии, немалые скидки. Во-вторых, потому что она по требованию ОПЕК+ обязана будет в ближайшие месяцы дополнительно сократить экспорт, поскольку РФ, как и Казахстан, и Ирак, продавала больше, чем обещала партнерам. Поэтому эти три страны "до конца июня представят в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций перевыполненных с января 2024 года объемов добычи", сообщило 2 июня из Астаны информационное агентство "Интерфакс", со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Нефтяной танкер в порту Новороссийска Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

Короче, РФ придется, видимо, некоторое время продавать меньше нефти, да еще и по снизившейся цене. Хотя цена, конечно, может и вновь вырасти. Однако трейдеры на нефтяном рынке обычно ориентируются на технический анализ графиков котировок, а они показывают, что и Brent, и американский эталонный сорт WTI пробили в последние два дня так называемые "уровни поддержки". В таких случаях многие биржевые игроки распродают фьючерсные контракты или даже начинают игру на понижение.

С точки зрения технического анализа, ситуация для нефтяных котировок неблагоприятная, предупреждает немецкий портал wallstreet-online, ориентированный на биржевых инвесторов и игроков: "Если цена Brent уйдет ниже 78 долларов за баррель, она может быстро рухнуть и до 70 долларов, и ниже".

Саудовская Аравия и ОПЕК+ теряют доли рынка

Однако решающее значение будут иметь фундаментальные макроэкономические данные из США и Китая. Если они в ближайшие дни и недели окажутся слабыми, дальнейшее снижение нефтяных котировок представляется весьма вероятным. В то же время официально провозглашенная восемью странами ОПЕК+ перспектива поэтапного увеличения экспорта с октября будет, скорее всего, сдерживать рост котировок. Теоретически они могут, конечно, пересмотреть свое решение, однако многие наблюдатели указывают на то, что многолетнее искусственное ограничение добычи странами картеля ведет к тому, что их доля на мировом рынке сокращается, а у конкурентов, прежде всего у США, растет. Этот фактор, похоже, начинает все больше беспокоить Саудовскую Аравию.