Индийская Reliance отказывается от поставок российской нефти

В связи с угрозой вторичных санкций индийская энергокомпания Reliance прекратила принимать нефть из РФ на танкерах "Совкомфлота", пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, крупнейшая в Индии энергетическая компания Reliance отказалась от поставок российской нефти танкерами "Совкомфлота" из-за угрозы попасть под вторичные санкции. Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса не будет закупать нефть из РФ, погруженную на танкеры российской государственной судоходной компании в связи с недавними санкциями США, пишет агентство в четверг, 21 марта, со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Как сообщили собеседники Reuters, руководство индийской компании, являющейся крупным импортером российской нефти марки Urals, потребовало отказаться от доставки новых партий нефти танкерами "Совкомфлота", находящегося с февраля под американскими санкциями.

Такое развитие событий еще более усложняет для России экспорт нефти, поскольку ее нефтяные компании могут столкнуться с трудностями в поиске судов для ее транспортировки, пишет агентство, также напоминая о недавней серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. Кроме того, российские компании уже испытывают трудности с платежами за экспорт нефти из-за банковских ограничений, отмечается далее.

Санкции США за войну РФ против Украины

В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, ужесточающий вторичные санкции в отношении компаний, проводящих сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России и тем самым поддерживающих войну РФ против Украины. Под рестрикции среди прочего могут попасть финансовые институты, осуществившие "значительные транзакции в интересах или от имени любого лица", внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.

В феврале 2024 года на фоне продолжающейся уже два года российской полномасштабной агрессии против Украины США ввели санкции в отношении "Совкомфлота", а также 14 нефтяных танкеров, занимающихся транспортировкой российской нефти. По данным РФ, почти вся российская нефть экспортируется в Индию и Китай.

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