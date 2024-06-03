В Думу внесли законопроект о прогрессивном подоходном налоге

Законопроект предполагает, что максимальная ставка подоходного налога для физических лиц в России будет составлять 22 процента, минимальная останется на уровне 13 процентов.

Правительство РФ внесло в Государственную думу пакет законопроектов в сфере налогового законодательства, включающий введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил журналистам руководитель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Максимальная ставка НДФЛ - 22 процента

Изменение шкалы подоходного налога предполагает, что максимальная ставка составит 22 процента и будет действовать для граждан с доходами более 50 млн рублей в год. Минимальная 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по-прежнему будет действовать лишь для россиян с доходами менее 2,4 млн рублей в год.

При доходах от 2,4 до 5 млн рублей в год НДФЛ составит 15 процентов, от 5 до 20 млн рублей в год - 18%, от 20 до 50 млн рублей в год - 20%.

Планируется повысить налог на прибыль компаний

Кроме того, планируется повысить налог на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. По прогнозам, налоговые поправки должны принести казне 2,6 трлн рублей дополнительных доходов в 2025 году. По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, реформа НДФЛ коснется не более 3 процентов работающих граждан.

Среди других внесенных в Думу документов - проект закона, связанный с пенсионным обеспечением лиц, проходящих военную службу и поправки к федеральному бюджету на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Законопроекты должны быть рассмотрены нижней палатой в течение 30 дней.

В России более 20 лет действовала плоская шкала НДФЛ, его ставка составляла 13 процентов. В 2020 году ставку подоходного налога повысили для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год до 15%. После президентских выборов в марте сообщалось о запланированном повышении налогов в России.