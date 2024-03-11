СМИ узнали детали плана повышения налогов в РФ после выборов

Для россиян с доходами более 5 млн рублей в год налог для физлиц планируется повысить до 20 процентов. Налог на прибыль могут увеличить до 25 процентов, выяснили "Важные истории".

Правительство России обсуждает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов для россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в год (83 тыс. руб. в месяц), и с 15 до 20 процентов - для зарабатывающих более пяти млн рублей в год (416 тыс. в месяц), сообщило в понедельник, 11 марта, расследовательское издание "Важные истории" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом разработки налоговой реформы.

По сведениям издания, в обоих случаях повышенную ставку НДФЛ предлагается взимать с суммы сверх порогов в один и пять миллионов рублей соответственно. Иными словами, при годовом доходе в 7 млн рублей с первого миллиона на налоги уйдет 13%, со следующих четырех - 15%, а с оставшихся двух - 20%. Сейчас при таком доходе ставка налога составляет 13% с первых пяти миллионов и 15% со следующих двух.

Одновременно правительство обсуждает предложение увеличить налог на прибыль с 20 до 25 процентов.

Налоговая реформа в России

Один из источников "Важных историй" сказал, что такой расклад наиболее вероятен, но есть варианты "и лучше, и хуже". Второй источник отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вероятно, внесет свои корректировки.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля предложил модернизировать налоговую систему, увеличив налоги для людей с высокими доходами. При этом конкретных предложений он не высказывал. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что "законодательные инициативы по более справедливому налогообложению уже есть, будем их прорабатывать".

Газета "Ведомости" 5 марта сообщила, что в правительстве с конца 2023 года работают над налоговой реформой. В числе прочего обсуждается введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога, но готового решения пока нет. Налог на прибыль планируют повысить, но насколько именно, собеседники "Ведомостей" не назвали. По их словам, снижения начальных ставок не планируется.

Повышение налогов затронет десятки миллионов человек

Доход свыше одного млн рублей в год или более 83 тыс. рублей в месяц, имеют около 14 процентов населения России, то есть примерно 20 млн человек, сообщили "Важные истории", ссылаясь на расчеты анонимного эксперта, основанные на данных Росстата за 2023 год.

Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 1990-е годы: минимальная ставка тогда составляла 12%, максимальная - 35%. Затем в течение 20 лет в стране держалась плоская шкала НДФЛ с единой ставкой 13%, но в 2021 году по инициативе Путина в НДФЛ снова появился элемент прогрессии - для россиян с доходами более пяти млн рублей в год ставка повысилась с 13 до 15%.

Подготовка к затяжной войне

По экспертным оценкам, рассматриваемая правительством РФ налоговая реформа обеспечит государству ежегодную прибавку в размере почти 2,5 трлн рублей, в том числе 450 млрд - за счет повышения НДФЛ и еще 2 трлн - за счет налога на прибыль.

Как полагают собеседники "Важных новостей", обсуждаемое повышение налогов может означать, что Кремль готовится к затяжной войне.

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