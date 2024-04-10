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После ударов по НПЗ Россия увеличила экспорт нефти

Евгений Жуков
10 апреля 2024 г.

Показатели экспорта российской нефти резко подскочили после атак дронов на НПЗ, пишет "Коммерсант". При этом, по данным Bloomberg, установленный G7 ценовой потолок не соблюдается.

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Нефтяной танкер в порту Новороссийска (фото из архива)
Нефтяной танкер в порту Новороссийска (фото из архива)Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

На фоне проблем с загрузкой НПЗ из-за атак украинских дронов нефтекомпании РФ в марте существенно нарастили морской экспорт, пишет "Коммерсант" в среду, 10 апреля. По данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается издание, мартовский нефтяной экспорт достиг максимального уровня с мая 2023 года, составив 3,8 млн баррелей в сутки (б/с).

В январе и феврале Россия экспортировала танкерами 3,5 млн б/с и 3,3 млн б/с соответственно. "Россия вынуждена существенно увеличивать экспорт нефти на фоне выбытия части мощностей из-за аварий на установках НПЗ после ударов украинских беспилотников", - отмечает "Коммерсант".

По словам собеседников газеты, ряд нефтедобывающих предприятий после аварий уже были вынуждены снизить добычу. А во втором квартале 2024 года Россия должна будет снизить добычу нефти и ее экспорт в рамках договоренностей с ОПЕК+. Так, в июне, по словам вице-премьера Александра Новака, нефтедобыча должна снизиться до 9 млн баррелей в сутки.

Bloomberg: ценовой потолок не соблюдается

При этом, как сообщает Bloomberg, российская нефть продается на международном рынке значительно дороже ценового потолка, установленного странами "Большой семерки" (G7).

Так, по данным независимого ценового агентства Argus Media, сырая нефть российской марки Urals сейчас отгружается из портов Балтийского и Черного морей по цене 75 долларов за баррель при установленном потолке в 60 долларов, то есть на 25 процентов дороже.

Таким образом, отмечает Bloomberg, очевидно не соблюдается запрет, который должен был лишить Москву доходов для продолжения войны в Украине.

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