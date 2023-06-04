  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экономика и бизнесРоссия

Страны ОПЕК+ снижают план добычи нефти

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Реагируя на падение спроса на нефть, страны-экспортеры договорились о снижении добычи в 2024 году. Россия продолжит свое добровольное снижение добычи до декабря 2024 года.

https://p.dw.com/p/4SBVR
Добыча нефти в России
Фото: Dmitry Lovetsky/AP/picture alliance

Страны ОПЕК+, в которые входят 13 стран организации экспортеров нефти ОПЕК и 10 стран-партнеров, включая Россию, договорились снизить уровень добычи нефти на 2024 год, сообщает в воскресенье, 4 июня, агентство dpa. Страны договорились добывать в 2024 году 40,46 миллиона баррелей в сутки, что на 1,393 млн б/с меньше цифры, зафиксированной предыдущими договоренностями.

Саудовская Аравия объявила, что в июле дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с, сообщает госагентство королевства SPA.

Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года, заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак. "В последнее время у нас перевыполняется соглашение, потому что есть ряд стран, которые не выбирают свои квоты", - заявил Новак, выразив уверенность, что договоренность о добровольном сокращении добычи будет выполняться и впредь.

Мировые рынки фиксируют падение спроса и цены на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent стоила в июне 2022 около 120 долларов за баррель, тогда как в июне 2023 года - около 76 долларов.

Смотрите также:

Нефтяной просчет Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Нефтяная война и ее последствия для России, Саудовской Аравии и США

Нефтяная война и ее последствия для России, Саудовской Аравии и США

Цены на нефть начали снижаться на фоне опасений из-за коронавируса. Но рухнули они после того, как Россия отказалась договариваться с Саудовской Аравией о снижении объемов добычи. США опасаются эскалации конфликта.
Политика1 апреля 2020 г.03:49 мин.
external

Ценовая война с саудитами: российская экономика на грани коллапса? (13.03.2020)

Ценовая война с саудитами: российская экономика на грани коллапса? (13.03.2020)

Немецкие и российские эксперты о развитии ситуации на энергетическом рынке и о том, чем может закончиться обвал цен на нефть для экономки РФ.
Политика13 марта 2020 г.04:18 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские танкисты под Бахмутом

Минобороны РФ заявило о начале наступления Украины

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В Берлине, как и во многих городах мира, демонстранты поздравляли Алексея Навального с днем рождения

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Общество8 ч. назад
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Политика21 ч. назад
Ветропарк и солнечная электростанция в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Экономика и бизнес21 ч. назад
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество3 июня 2023 г.
Илья Новиков

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Конфликты3 июня 2023 г.
Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу