Conflict Intelligence Team

Конкурс The Bobs-2016: Лучшим русскоязычным проектом стал белорусский ресурс "Антижурналист"

Жюри конкурса The Bobs - Best of Online Activism огласило лауреатов в четырех международных номинациях. Победителей в национальных номинациях определили пользователи по итогам онлайн-голосования.