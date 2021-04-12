Conflict Intelligence Team

Зачем Путин стягивает войска к границам Украины? DW Новости (12.04.2021)

Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.