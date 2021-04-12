Conflict Intelligence Team - это группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источниками.
Проект Conflict Intelligence Team занимался, в частности, расследованием событий на Украине и в Сирии.
Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.
Массовая вакцинация в странах ЕС по-прежнему идет крайне медленно. Причина в острой нехватке вакцин, хотя уже сейчас можно использовать четыре препарата. Допуск на рынок ЕС хочет получить российский "Спутник V". Часть немецких политиков эти планы приветствовала. Но вокруг этой темы разгорелись ожесточенные споры о том, нужна ли ЕC эта вакцина и насколько она действительно безопасна.