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Conflict Intelligence Team

Conflict Intelligence Team - это группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источниками.

Проект Conflict Intelligence Team занимался, в частности, расследованием событий на Украине и в Сирии.

Зачем Путин стягивает войска к границам Украины? DW Новости (12.04.2021) 12.04.2021

Киев заявляет, что Россия стянула десятки тысяч военных к границе с Украиной, а также разместила крупный контингент в Крыму. Речь идет и о тяжелой технике. Западные лидеры уже не раз предостерегали Путина от эскалации и пытались выяснить у него, в чем состоит его план. В Киеве утверждают, что Зеленский пытался установить контакт с президентом РФ, в Кремле утверждают, что запросов не получали.

Российские войска на границе с Украиной: что говорят США и Турция (12.04.2021) 12.04.2021

Киев сообщил о десятках тысяч российских военных у их границ. Мировые лидеры призывают Россию отвести войска, а Зеленский хочет обсудить ситуацию с Путиным.

Расследователи CIT о концентрации войск у границ Украины (09.04.2021) 09.04.2021

Расследователи из группы Conflict Intelligence Team обнаружили уже более сотни свидетельств стягивания российских войск к украинским границам.

Спутник V: хотят ли немцы прививаться российской вакциной? DW Новости (09.04.2021) 09.04.2021

Массовая вакцинация в странах ЕС по-прежнему идет крайне медленно. Причина в острой нехватке вакцин, хотя уже сейчас можно использовать четыре препарата. Допуск на рынок ЕС хочет получить российский "Спутник V". Часть немецких политиков эти планы приветствовала. Но вокруг этой темы разгорелись ожесточенные споры о том, нужна ли ЕC эта вакцина и насколько она действительно безопасна.
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В Москве напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team 27.11.2019

Неизвестный облил Руслана Левиева зеленкой и ударил кулаком в челюсть. Левиев не намерен обращаться в полицию, считая, что это ни к чему не приведет.
(190408) -- TRIPOLI, April 8, 2019 () -- A government soldier prepares his weapon in southern Tripoli, Libya, April 8, 2019. The Libyan government has launched a military campaign against the eastern-based army of Khalifa Haftar that attacked the capital Tripoli, said a spokesman on Sunday. () |

Расследователи CIT предположили участие ЧВК Вагнера в войне в Ливии 27.09.2019

О возможном участии "вагнеровцев" в боевых действиях на стороне оппозиционного маршала Хафтара в Ливии косвенно свидетельствуют фото- и видеоматериалы, полученные ливийской проправительственной группировкой.

In this photo released on Wednesday Feb. 21, 2018, provided by the Syrian anti-government activist group Ghouta Media Center, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, shows Syrians search for victims under the rubble of a destroyed building that attacked by Syrian government forces airstrikes, in Ghouta, a suburb of Damascus, Syria. New airstrikes and shelling on the besieged, rebel-held suburbs of the Syrian capital killed at least 10 people on Wednesday, a rescue organization and a monitoring group said. (Ghouta Media Center via AP) |

Блогеры нашли кассетные бомбы на выставке Минобороны РФ о войне в Сирии 26.07.2019

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев пояснил DW, что фотографии боеприпасов сделаны в рамках "постоянной экспозиции" в парке "Патриот".
A general view shows damaged buildings in the eastern Syrian city of Deir Ezzor on November 4, 2017. Syrian and allied forces converged on holdout Islamic State group fighters in the Syrian border town of Albu Kamal, the jihadists' very last urban bastion following a string of losses. On November 3, Russian-backed Syrian regime forces took full control of Deir Ezzor, which was the last city where IS still had a presence after being expelled from Hawija and Raqa last month / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

Подтверждены сообщения о гибели четырех россиян в Сирии 12.02.2018

Заявления, сделанные соратниками и родственниками погибших в Сирии россиян, подтверждают оценки исследовательской организации Conflict Intelligence Team.
A general view shows a heavily damaged road in the recently retaken desert town of Al-Qaryatain on October 22, 2017. Al-Qaryatain was a symbol of religious coexistence before the civil war broke out in 2011, with some 900 Christians among its population of 30,000. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

CBS: Под удар коалиции США в Сирии попали наемники из России 09.02.2018

Международная антитеррористическая коалиция нанесла удар по силам сирийского режима. Под него, вероятно, попали наемники из "ЧВК Вагнера".
FILE PHOTO A Syrian national flag flutters as the ruins of the historic city of Palmyra are seen in the background, in Homs Governorate, Syria April 1, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki/File Photo

Reuters сообщает о гибели еще двух россиян в Сирии 18.04.2017

Агентство Reuters пишет, что количество россиян, погибших в ходе боев за Пальмиру с конца января до конца марта, возросло до 21 человека. Официальные данные Минобороны - пять человек.
Das undatierte Handout des russischen Verteidigungsministeriums zeigt nach russischen Angaben Pioniere der russischen Armee in Aleppo. Foto: Uncredited/RUSSIAN DEFENSE MINISTRY PRESS SERVICE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Сколько российских военных погибло в Сирии 07.03.2017

В конце февраля - начале марта резко возросло число российских военнослужащих, погибших в Сирии. DW составила по открытым источникам список потерь за время сирийской кампании РФ.
20.09.2016+++ Damaged aid trucks are pictured after an airstrike on the rebel held Urm al-Kubra town, western Aleppo city, Syria September 20, 2016. +++ (C) Reuters/A. Abdullah

Расследование: Гумколонну в Сирии разбомбила, очевидно, Россия 22.09.2016

Гуманитарная колонна ООН под Алеппо была уничтожена, скорее всего, в результате ударов авиации РФ и Сирии. Разъяснения Москвы не соответствуют действительности, считают авторы расследования из Citeam.org.
Russian Special Forces soldiers from the army's Intelligence unit comes out of a Taifun (Typhoon), a mine-resistant armoured vehicle, at a training ground during a military drill near the village of Molkino, Krasnodar region, on July 10, 2015. AFP PHOTO / SERGEI VENYAVSKY (Photo credit should read SERGEI VENYAVSKY/AFP/Getty Images)

Волонтеры сообщили о гибели в Сирии двух военных из РФ 18.08.2016

Волонтеры CIT сообщили о гибели в Сирии двух российских военных, о которой не сообщили в Минобороны РФ. Волонтеры обнаружили могилы двух офицеров на кладбище в Солнечногорске.
SYRIA. OCTOBER 6, 2015. Russia's Mil Mi-24 combat helicopters at the Hmeymim airbase. TASS

CIT: ИГ не причастно к уничтожению российских вертолетов на базе в Сирии 27.05.2016

Исследователи CIT подтвердили, что на базе в Сирии в мае, скорее всего, были уничтожены российские вертолеты. Взрыв не был обусловлен атакой ИГ, как утверждали ранее, полагают они.
Medien-Analytiker, Gründer der Plattform „Noodleremover” zu Inhalten russischer Medien. Juroren der diesjährigen Jurysitzung von The Bobs am 29./30. April 2016 ; Die internationale Jury mit prominenten Netz-Aktivisten hat in Berlin die Preisträger des DW-Awards The Bobs 2016 bestimmt.

Алексей Ковалев: В России сейчас самоубийственно запускать новый медиапроект 02.05.2016

Член жюри от России конкурса The Bobs Алексей Ковалев оценил значение онлайн-инициатив Рунета в глобальном контексте и объяснил, почему русскоязычные финалисты не смогли победить.
Screenshot der Blog Seite www.antijournalist.by von Viktor Malishevski

Конкурс The Bobs-2016: Лучшим русскоязычным проектом стал белорусский ресурс "Антижурналист" 02.05.2016

Жюри конкурса The Bobs - Best of Online Activism огласило лауреатов в четырех международных номинациях. Победителей в национальных номинациях определили пользователи по итогам онлайн-голосования.
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