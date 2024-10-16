Военные, но не преступники? CIT - о дезертирах РФ во Франции

Как шесть российских дезертиров добрались до Франции и почему они защищены международным гуманитарным правом - в интервью DW рассказал аналитик CIT.

Группа из шести российских солдат, дезертировавших из армии РФ, получила во Франции временные визы, на основании которых им впоследствии могут предоставить политическое убежище. Об этом сообщила в среду, 16 октября, британская газета The Guardian. Правозащитники называют это первым в Евросоюзе случаем одобрения защиты целой группе российских дезертиров.

Побег и переправку в ЕС российских дезертиров курировал целый ряд правозащитных организаций. Стоит ли помогать военным РФ во время войны РФ против Украины? Как проверяли, не замешан ли обратившийся за помощью человек в военных преступлениях? И почему даже тем российским военным, кто участвовал в боевых действиях в Украине, все еще может быть предоставлена защита ЕС в случае дезертирства?

Эти и другие вопросы DW обсудила с членом аналитической группы Conflict Intelligence Team (CIT) и бывшим военнослужащим РФ Алексеем Альшанским, который также участвовал в переправке группы российских дезертиров во Францию.

DW: Несколько дней назад стало известно, что российские военные, дезертировавшие из армии РФ, добрались до Франции. Сколько времени заняла эта, скажем так, операция? И какие трудности были на этом пути?

Алексей Альшанский: Это был очень сложный процесс, который можно разбить на этапы. Сначала был прием этих ребят в Казахстане. Затем последовал долгий процесс верификации: мы проверяли историю каждого из шести дезертиров. И в какой-то момент вы вышли на связь с правозащитниками, базирующимися в странах ЕС, - тогда началась адвокатская работа, которая длилась год. Все это время группа российских дезертиров находились в Казахстане - сами по себе. Они основали антивоенный проект "Прощай, оружие!".

- Хочется больше узнать о военных, бежавших из армии РФ. Насколько различаются их истории? Был ли кто-то из них непосредственно на фронте в Украине?

- Истории кардинально разные. Если мы попытаемся разглядеть в армии РФ определенные группы, то особенно выделяются три: те, кто служил в армии по контракту до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину; мобилизованные; и те, кто заключил контракт с Минобороны после полномасштабного вторжения РФ. Среди шести дезертиров, которыми мы занимались, - представители первых двух групп.

Из шести человек только один участвовал во вторжении в Украину и находился на оккупированных украинских территориях. Но это был первый этап вторжения - когда все маскировалось под учения, а в курсе того, что вторжение реально произойдет, было лишь высшее руководство и командование РФ. Молодого офицера Александра как раз и отправили на эти "учения", переросшие затем в полномасштабную войну. При этом еще до начала вторжения он пытался уволиться из ВС РФ. То есть, он попал в Украину, не зная, куда он едет и не зная, что будет война. Он был связистом.

В процессе верификации мы установили, что Александр не находился в тех украинских населенных пунктах, в которых совершались массовые военные преступления. Мы проверили его историю по нескольким независимым источникам. У нас нет сомнений. Его участие во вторжении - это, так сказать, последствие судьбы: так сложилось.

- Как вы определяете, кому стоит помогать, а кому нет? Речь особенно о тех, кто попал в Украину. Ведь для украинцев это люди, которые напали, решили завоевать их землю и убить их.

- К этому вопросу нужно подходить комплексно. Во-первых, у нас есть международное гуманитарное право, правила ведения войны и понятие "иммунитет комбатанта", которое говорит, что сам факт участия в войне еще не делает человека военным преступником. Мы должны четко понимать, что гуманитарное право в контексте вооруженного конфликта гарантирует защиту всем лицам, не причастным к военным преступлениям.

Я понимаю эмоциональную реакцию украинского общества. Им, возможно, тяжело представить ситуацию с другой стороны и понять, что не все военнослужащие РФ, оказавшиеся на территории Украины, намеревались в этом участвовать, что некоторые находятся там не по своей воле. И все, что они делали на протяжении всего участия во вторжении, - это пытались выжить. И таких людей не десятки и даже не сотни.

Возвращаясь к кейсу Александра - единственного из шести дезертиров, находившегося в Украине: нет абсолютных доказательств, что его история кристально чиста, но нет и косвенных зацепок, связывающих его с совершением военных преступлений. Следовательно, этот человек должен получить гуманитарную защиту. И огромное счастье, что это случилось.

- Насколько мне известно, большинство стран ЕС не предоставляют политическое убежище российским дезертирам. На ваш взгляд, эта позиция должна быть пересмотрена?

- Я сразу хочу сказать, что у нас нет ни одного случая, когда российский дезертир, оказавшись в стране ЕС, получил бы отказ в убежище. Конечно, если он настоящий дезертир и может доказать, что он бежал от участия в войне. То есть, европейские страны выполняют свои обязательства, в частности, руководство Управления ООН по делам беженцев (UNHCR), в котором четко говорится, что дезертирам из армии страны-агрессора может быть предоставлена гуманитарная защита.

Огромная проблема - в том, как добраться до Евросоюза, поскольку в России до сих пор не распространена практика оформления загранпаспорта. Большинство россиян, как и до полномасштабного вторжения в Украину, живут с внутренним паспортом, по которому можно въехать, в частности, Беларусь, Казахстан или Армению, то есть небезопасные для них страны.

Дезертиры боятся возвращаться в Россию To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

- Какое будущее у этих российских дезертиров во Франции? Вы упомянули, что они создали антивоенную организацию. Какие у нее цели?

- Их организация - на данный момент единственное сообщество российских дезертиров антивоенного толка. Это дезертиры, которые осуждают агрессию РФ и готовы делиться своим опытом побега из армии с другими российскими военными. Сейчас, впервые оказавшись на территории безопасного государства, они намерены вести активную, публичную деятельность. В частности, часть ребят уже заявила, что будет пытаться публично, не скрывая своих лиц, устанавливать контакт с российскими военными.

Если мы хотим достучаться до российских военных с призывом не воевать за Путина, не умирать за его абсолютно имперские амбиции, то нужно понимать, что гораздо больше шансов на успех у тех, кому военные будут доверять, кто имеет схожий опыт и кто понимает, с чем они сталкиваются.

- Каковы, по вашей оценке, масштабы дезертирства из российской армии?

- Количество разыскиваемых за самовольное оставление части и дезертирство растет колоссальными темпами с самого начала войны в Украине в феврале 2022 года. Динамика была с самого начала, просто ее не замечали или отказывались замечать. Речь идет об огромном пласте населения, который никак социально не поддерживается и не поощряется. Хотя дезертирство - это действительно смелое действие.

В связи с этим у меня много вопросов к тому, как гражданское общество относится к дезертирам. Когда кто-то выходит на антивоенный пикет с плакатом: "Нет войне!" и проводит несколько дней за решеткой, то он воспринимается как герой. Такие люди могут получить визы, для их поддержки существуют целые международные программы. А когда человек, который сидел несколько недель в яме, которого морили голодом и избивали за отказ от участия в путинской войне, - когда такой человек выезжает из РФ, то оказывается, по сути, один. Ему помогают только какие-то отдельные правозащитные организации, и часто даже не российские. Российское гражданское общество как-то не склонно помогать дезертирам. Впадают в ступор, когда слышат, что человек - из российской армии. И это отношение, мягко говоря, несправедливо.