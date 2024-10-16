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Шесть дезертиров из РФ получили временные визы во Франции

Екатерина Венкина
16 октября 2024 г.

Шесть российских дезертиров получили временные визы, которые позволят им оставаться во Франции на период рассмотрения их прошений об убежище, пишет The Guardian.

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Шенгенская виза
Шенгенская виза (фото из архива)Фото: Pond5 Images/IMAGO

Шесть российских дезертиров, преследуемых в РФ по уголовным статьям, получили временные визы, что позволит им оставаться во Франции на период рассмотрения их прошений о получении политического убежища. Бывший российский контрактник Александр, который был отправлен на войну в Украину и дезертировал летом 2023 года, рассказал британской газете The Guardian, как попал во Францию. Издание опубликовало материал на своем сайте в среду, 16 октября.

"Когда я приземлился во Франции, я впервые смог вздохнуть полной грудью. Я ощутил чувство спокойствия и свободы... Худшее осталось позади", - отметил он.

Правозащитники говорят о первом крупном случае, когда группа дезертиров из РФ была принята в одной из стран ЕС.

"Первый случай, когда страна ЕС впустила группу дезертиров из РФ без загранпаспортов"

Россияне прилетели в Париж независимо друг от друга, в последние месяцы состоялось несколько авиарейсов. Изначально они бежали из России в Казахстан в 2022 и 2023 годах, сообщили в организации "Идите лесом", помогающей уклоняться от мобилизации в РФ.

"Это - первый случай, когда страна ЕС впустила группу дезертиров, у которых не было ни проездных документов, ни загранпаспортов", - отметил Иван Чувиляев, отмечающий в "Идите лесом" за связи с общественностью. Для въезда в Казахстан загранпаспорта не были им нужны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи российских солдат дезертировали или отказались воевать, утверждают правозащитники, помогающие им бежать.

Сильный сигнал для других стран Запада

Чувиляев считает, что готовность Франции принять дезертиров может создать прецедент и послужить сильным сигналом для других стран Запада. "Решение Франции - результат активного сотрудничества французских властей с группой правозащитных организаций", - отметил Чувиляев. "Идите лесом" помогла около 2000 солдат покинуть РФ. "Мы надеемся, что это станет началом того, что больше дезертиров будут пускать в Европу", - добавил он.

Собеседник издания рассказал, что каждый из дезертиров в течение нескольких месяцев проходил тщательную проверку на предмет "твердой и последовательной антивоенной позиции", прежде чем был допущен во Францию. "Мы понимаем, что на Западе есть опасения, что некоторые из них могут оказаться не теми, за кого себя выдают", - констатировал он.

Результат совместной работы группы правозащитных организаций

"Как и у большинства других дезертиров под преследованием, у них отсутствовали российские загранпаспорта, в Казахстане они жили под ежедневным риском похищения, задержания и экстрадиции в Россию, без возможности выезда или легального проживания", - отмечали правозащитники ранее.

"Это - результат совместной работы… группы правозащитных организаций: Russie Liberte, Казахстанского бюро по правам человека, inTransit, Движения Сознательных Отказчиков, Идите лесом", - уточняли они.

В 2023 году Национальный суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил, что дезертиры из российской армии и россияне, бежавшие от мобилизации, имеют право получить в стране статус беженца. Как уточняло агентство AFP в июне 2024 года, с тех пор CNDA предоставил такой статус 102 россиянам, бежавшим от мобилизации, но дезертиров среди них не было.

С начала мобилизации в суд попали 13 тыс. дел за отказ от службы

Один из сбежавших отучился в военной академии, где получил звание лейтенанта, писала Русская служба Би-би-си. Он  пробыл на фронте в Украине полгода. Уйти в отпуск ему удалось в конце августа 2022 года. После чего он не вернулся в часть, а затем уехал в Казахстан. На него завели уголовное дело о самовольном оставлении части (статья 337 УК РФ), максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы. Остальные россияне, получившие европейские выездные документы, - кадровые офицеры и двое мобилизованных.

По данным "Медиазоны", с начала мобилизации до суда дошло более 13 тыс. дел за отказ от службы (о самовольном оставлении части, о неисполнении приказа и о дезертирстве). По оценке правозащитников, в Армении и Казахстане находятся сотни российских дезертиров.

 

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