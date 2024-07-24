Пытки и ямы: как дезертиров из армии РФ возвращают на фронт

В российской армии растет количество дезертиров - об этом свидетельствует кратное увеличение соответствующих уголовных дел. DW поговорила с правозащитниками и одним из российских дезертиров.

За два года полномасштабной войны в Украине в российские суды поступило больше 8 тысяч дел за самовольное оставление воинской части и дезертирство. Причем количество таких дел за последний год увеличилось в пять раз по сравнению с 2022 годом - в месяц выносят по 700 приговоров, показывает исследование издания "Медиазона".

Помогают российским дезертирам в движении "Идите лесом". С помощью правозащитников DW смогла связаться с одним из бывших российских военных, который рассказал о своем пути за границу и настроениях в войсках РФ.

"Либо сдохнут, либо будет уголовное дело"

Из 8 тысяч уголовных дел за побег из армии больше всего приходится на самовольное оставление части (88%), реже встречаются приговоры по статьям за неисполнение приказа (6%) и дезертирство (3%). Такие данные опубликовало издание "Медиазона" в апреле 2024 года, изучив картотеку уголовных дел российских судов.

Кладбище погибших россиян в Краснодарском крае Фото: REUTERS

За самовольное оставление части в некоторых случаях суды назначают только условные сроки. Такая мера наказания позволяет начальству в российской армии отправлять дезертиров обратно на фронт, объясняет представитель движения "Идите лесом" Иван Чувиляев. По его словам, около 70% обратившихся к их организации за помощью в этом году - контрактники.

"Всех так или иначе принуждали подписывать контракт. Мобилизованных все меньше, потому что многие уже просто погибли. Стараются бежать все, потому что чаще всего два варианта: либо сдохнут, либо будет уголовное дело", - говорит правозащитник.

За побег из армии сажают в ямы и применяют другие пытки

В некоторых случаях дезертировавшим россиянам приходится скрываться на оккупированных территориях, говорит Чувиляев. Он описывает этот период, как один из самых опасных - если поймают, то такого человека пытают, чтобы вернуть обратно на фронт.

Самая распространенная мера - сажают в большую яму под открытым небом, туда отправляют за различные "проступки": употребление алкоголя, конфликты с начальством, самовольное оставление части. "Бывает, что за отказ воевать человека сажают в подвал - обычно где-то в заброшенных зданиях, например в школе или больнице. Там их пытают. Один месяц в такой "камере" в нечеловеческих условиях - человек пойдет куда угодно", - говорит Чувиляев.

Бой в Донецкой области Фото: Evgeniy Maloletka/AP/DPA/picture alliance

Среди тех, кто решился на побег, много раненых - сбежать из госпиталя легче всего. Показательной может быть история преподавателя игры на гитаре и инвалида 3-й группы Владимира Фролова. Уроженца города Ясиноватая в Донецкой области Украины мобилизовали в российскую армию в 2022 году, подписывать контракт он отказывался. За два года мужчина несколько раз попадал в госпиталь из-за ранений на фронте, а когда его в очередной раз попытались вернуть обратно, он сбежал. В 2024 года родные Фролова узнали, что дезертировавшего мужчину поймали и держат в подвале. Там, по словам жены мобилизованного, его пытали, чтобы заставить подписать контракт с Минобороны РФ, а в апреле мужчину перевели в штурмовую бригаду. В апреле она получила от военной части, к которой был приписан ее супруг, сообщение о гибели мужа.

"Посадили в комнату без кровати. Окон нет, мокрые матрасы во влажном помещении, там лежат с ВИЧ, гепатитом… Спали на полу, покушать приносили пару раз в день, вода нам не положена, хорошо хоть пацаны заносили", - так описывает условия в Telegram-канале "Мобилизация ДНР Live" еще один дезертир, которого отправили в подобный "подвал". Там же можно встретить множество свидетельств об избиениях, пытках током. Тем, кто соглашался пойти в штурмовую бригаду, обещали условный срок.

"Ничто не может передать того ужаса, что там творится"

24 февраля 2022 года Михаил (имя изменено по просьбе собеседника - Ред.) проходил срочную службу в российской армии. В том году за новостями новобранец и его сослуживцы почти не следили, знали только, что началась небольшая военная кампания: "Нам даже ничего не говорили, не было похоже, что она будет полномасштабной. Все ждали, что это быстро закончится".

Украинский солдат у подбитого российского танка Т-62 Фото: Alina Smutko/REUTERS

Российское вторжение встретило ожесточенное сопротивление в Украине. К лету 2022 года Михаил, отслужив полгода, решил подписать контракт с армией РФ. Он объясняет, что ему понравились социальные гарантии на службе: хорошая зарплата, военная ипотека и прочие льготы.

Молодой человек вспоминает, что морально готовился к предстоящему - смотрел фильмы о войне и видео реальных боев. "Мне казалось, что я готов к смертям, ранениям и потерям. На деле ничего не может передать той полноты, масштаба того ужаса, что там происходит", - говорит он сейчас.

Харьковский фронт и ранение

По словам Михаила, изначально его направили в бригаду на территории РФ, где обещали штабную работу: "Никаких командировок (в зону боевых действий - Ред.), утром пришел, вечером уже дома". В сентябре 2023 года его и некоторых сослуживцев неожиданно вызвали в роту разведки, где сообщили, что отправят "на выполнение задач".

Жены российских мобилизованных требуют вернуть мужей домой Фото: Paulina Safronova

Военных погрузили на бронеавтомобили и повезли в Белгородскую область. "Тогда еще не был открыт Харьковский фронт", - говорит Михаил. До весны он занимался минированием территории, а в июне перешел границу соседнего государства. Во время одной из вылазок Михаил был ранен и попал в госпиталь. Там постоянно работал телевизор, вспоминает он.

"Много смотрели РЕН ТВ: там говорили, что все круто идет, что бойцов ВСУ массово берут в плен. Все в моей палате смеялись над этой дуростью", - говорит собеседник DW. Он интересовался мотивацией военных, которые вместе с ним лежали в госпитале. Один из них признался, что жалеет о своем выборе, первоначально купившись на высокую зарплату: "Ему 40 лет, двое детей. Это сначала всем так кажется, что большие деньги. Но 200 тысяч рублей - того не стоит". В бригаде Михаила тоже применяли пытки к отказникам: сажали в ямы, насильно надевали саперный костюм на длительное время, приковывали к ногам гири или металлические ободья колес от грузовиков.

На дезертирство решаются немногие

Прежнее настроение "взять Киев" среди обычных военных сменилось новым осознанием, говорит дезертировавший россиянин: "Политики все равно сядут за стол, договорятся, а жизнь уже не вернуть". Однако, добавляет он, немногие военные готовы броситься в бега, особенно те, у кого есть семьи: "Когда тебе уже 40 лет, есть дети, квартира... В их случае уехать в другую страну равносильно смерти".

У Михаила в России остались родители, которые приняли его решение. Они вначале поддерживали войну с Украиной, но позже поменяли свое отношение, услышав от сына про боевые будни - несколько раз Михаил был на волоске от смерти.

Он вспоминает, как однажды отошел от сослуживцев перекурить, а в этот момент прилетел снаряд на то место, где стояли его товарищи. "Собираюсь идти к ним, делаю шаг навстречу, и взрыв. Потом ходил, собирал их куски в черный пакет", - без эмоций рассказывает он. Этот и еще один подобный случай подтолкнули его к решению дезертировать. Он связался с движением "Идите лесом", которое помогло ему выбраться из страны. Путь, по словам Михаила, оказался не столь трудным, как он ожидал. Теперь молодой человек строит планы на будущее: "Хочу уехать куда-нибудь в Коста-Рику, связать свою деятельность с IT-сферой".