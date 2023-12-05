В России фиксируют рост попыток дезертировать

Аналитики и правозащитники говорят о росте запросов на помощь дезертировать из армии РФ, пишет The Moscow Times. Это связывают с тем, что военнослужащие теряют надежду дождаться демобилизации.

Число обращений российских солдат, воюющих в Украине, за услугами по организации дезертирства резко подскочило за последние месяцы. Так, если за лето в организации "Идите лесом", помогающей избежать участия в войне, было получено 305 таких обращений, то в осенние месяцы их количество возросло до 577, пишет во вторник, 5 декабря, The Moscow Times.

С апреля 2023 юристы и волонтеры "Идите лесом" проконсультировали более 1000 пытавшихся сбежать из армии военных; больше всего таких попыток сбежать было зафиксировано в октябре (218 случаев), меньше всего - в июне (54 случая).

По словам главы проекта "Идите лесом" Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решается на дезертирство, лишь оказавшись с ранениями в госпиталях. Корреспондент The Moscow Times пообщался с одним из дезертиров, который решился на побег, только после того, как дважды перенес тяжелые ранения.

При побеге из зоны военных действий велик шанс попасться

На побег же из зоны военных действий решаются очень немногие из-за очень высокого шанса попасться, свидетельствует директор правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко. "По территории ездят военные патрули и отлавливают беглецов. Дезертиров, как правило, отправляют на полевую гауптвахту, а затем - снова на фронт. До суда дело часто не доходит", - приводит издание его слова.

Кривенко также подтверждает данные "Идите лесом" о росте случаев дезертирства, объясняя это тем, что за год, прошедший с начала мобилизации, у солдат исчезли иллюзии отправиться домой после определенного срока службы: "Военнослужащие видят, что ротации нет, что даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт".

По данным представителя украинского проекта "Хочу жить", за год с начала мобилизации в России от российских военных получено более 22 тысяч заявок о добровольной сдаче в плен. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов указывал, что ежедневно по программе "Хочу жить" в украинский плен сдаются 3-5 российских солдат, а из 200 военнопленных, захваченных в августе 2023 года, каждый пятый сдался добровольно.

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