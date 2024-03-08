Кавказский транзит: как дезертирам из РФ попасть в Германию

В ожидании возможности въехать в Германию, чтобы начать в ней новую жизнь, российские дезертиры проводят много месяцев в "транзитных" странах. DW рассказывает истории нескольких из них.

В 2022 году правительство ФРГ объявило, что готово предоставлять защиту российским мужчинам, которые не хотят участвовать в войне в Украине. Но на деле желающие получить убежище не всегда могут это сделать. Они сталкиваются с логистическими и бюрократическими трудностями, на протяжении многих месяцев пытаясь получить защиту в Германии.

Как дезертируют российские солдаты

После объявления мобилизации многие россияне решили покинуть страну. На границе РФ с Грузией. Фото: Shakh Aivazov/AP/picture alliance

Адиль (имя изменено) до войны в Украине служил в одной из воинских частей на Дальнем Востоке. В самом начале вторжения солдатам пообещали, что отправлять на фронт их не будут, но уже к лету 2022 года, как утверждает Адиль, стали забирать в "зону СВО" примерно по 10 человек в месяц. "К августу уже пришел приказ, что нужно больше людей, и каждую неделю по 20-30 человек из нашей части стали отправлять", - вспоминает он в беседе с DW.

Военных насильно заставляли подписывать согласие на участие в боевых действиях, но Адиль отказывался это делать. Из-за этого ему стали угрожать уголовным делом за "неисполнение приказа". В итоге ему удалось найти компромисс с командиром роты - его отправили на офицерские курсы, в ходе которых действует отсрочка от отправки на фронт. Но, спустя менее чем через полгода после их окончания, весной 2023-го, поступил приказ о переводе Адиля в одну из новых частей в Оренбургской области.

Почти сразу после приезда ему сказали, что уже в сентябре часть будет доукомплектована, и его отправят в "зону СВО". "Через два дня после приезда туда я решил дезертировать", - говорит Адиль. Для этого он связался с российской организацией "Идите лесом", которая помогает солдатам не участвовать в боевых действиях в Украине. Там ему посоветовали взять отпуск, чтобы легче было выехать из страны. "После моих многочисленных уговоров, рапорт на отпуск мне подписали с большой неохотой. Тогда я собрался и 20 июля покинул территорию России". Транзитом через Беларусь, Армению и Турцию Адиль оказался в Грузии, где живет до сих пор.

Мобилизованный россиянин Фото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Дмитрия (имя изменено) мобилизовали на войну в Украине осенью 2022 года, почти сразу после объявления в России так называемой "частичной мобилизации". "Сначала я попал в тренировочный лагерь на обучение. Прошло три месяца, и мы поехали на фронт". Как утверждает Дмитрий, всего в зоне боевых действий он провел восемь месяцев. Он, так же, как и Адиль, обратился в "Идите лесом". Там его попросили связаться с ними, когда он окажется в более безопасном месте - возьмет отпуск или получит ранение. Как и другим мобилизованным на фронте, Дмитрию долго не давали отпуск: "Но прошел практически год, и мне дали 15 суток (отпуска - Ред.). Я поехал домой и оттуда смог уехать в Грузию", - рассказывает он DW.

Александр (имя изменено) подписал контракт с российской армией во время весеннего призыва 2023 года. В тот момент он окончил колледж и должен был быть призван на срочную службу, но решил пойти служить по контракту в учебную часть. Оттуда, по его словам, на войну солдат не забирают. Однако вскоре Александр разочаровался условиями в части и стал просить о переводе. Уволиться на тот момент уже не было даже гипотетической возможности.

"По сути, мой контракт оказался бессрочным", - говорит он в интервью DW. Руководство настаивало на продолжении службы на том же месте, но Александр стоял на своем. Как итог - начальство решило отправить его в Читу. Но уже не в учебную, а в обычную часть, "откуда отправляют на СВО". "Я знал, что меня могут отправить убивать. Я давно списался с "Идите лесом", потому что готовился, если что, уехать из страны".

Документ о переводе Александр получил, как только вернулся из отпуска - весь формальный процесс занял всего один день: "В итоге у меня был один день, чтобы собраться и уехать из страны, потому что уже завтра меня ждали в Чите. Они всех неугодных и непослушных отправляют в Читу, а потом воевать. Я не первый такой", - рассказал военный. "Я доехал до аэропорта, мне написал командир, спросил, где я. Я ему ответил, что прощаюсь с матерью, куплю билет (до Читы. - Ред.) и пришлю фотографию. С матерью я попрощался, пошел в сторону аэропорта, но в итоге не зашел в аэропорт, а сел в такси. И уехал. Мать ничего не знала". Александр транзитом через Беларусь вылетел в Армению, где находится до сих пор.

Часто у дезертиров нет загранпаспортов

Российский паспорт Фото: picture alliance/dpa/TASS

По закону российские военные должны сдавать свои заграничные паспорта на время службы. Поэтому для многих из них единственными вариантами для побега из России остаются лишь те страны, куда можно въехать по российскому внутреннему паспорту: Армения, Казахстан и Кыргызстан.

В то же время, как говорит Адиль, за все время службы у него ни разу не спросили, есть ли у него загранпаспорт: "Он был у меня с собой. В старой части меня об этом никто никогда не спрашивал. Когда я приехал в новую часть, может, мало времени прошло, может, не до того было, но никто меня про заграничный паспорт тоже не спросил". У Дмитрия загранпаспорт тоже изымать не стали.

Меньше повезло Александру. У него заграничного паспорта не было в принципе, хотя у некоторых сослуживцев, вспоминает он, его забирали. Именно поэтому единственным относительно безопасным для него вариантом страны, куда можно было выехать из России, оставалась Армения.

Но даже там он не чувствует себя в безопасности. В декабре 2023 года, когда Александр уже находился в Армении, российская военная полиция там выкрала другого дезертира, 20-летнего Дмитрия Сетракова. Сначала его держали на территории российской военной базы в Гюмри, а после вывезли в Россию, где против него было возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части. "Как я узнал, у меня дома ходят слухи, что они (российские военные. - ред.), возможно, уже узнали, где я нахожусь. Поэтому, чем раньше я уеду, тем лучше", - признается Александр.

Бежавшие россияне ищут способы легализации в Германии

Оказавшись в "транзитных" странах, где для россиян действует режим безвизового пребывания, отказавшиеся от участия в войне граждане РФ часто начинают искать пути легализоваться в одной из европейских стран, которые заявили о готовности принимать российских дезертиров. Одна из них - Германия. В сентябре 2022 правительство страны заявило, что россияне, не желающие отправляться на военную службу в рамках начавшейся в стране мобилизации, смогут получить в ФРГ политическое убежище. При этом за 2022 год доля позитивных решений о предоставлении защиты составила лишь 7,2%, за 2023 - 8%, а за январь 2024 - 4,5%.

По словам экспертов, в основном одобряются заявки дезертиров, а шансы получить убежище у тех, кто покинул Россию "превентивно", испугавшись возможного призыва, минимальны. Другая проблема с получением убежища заключается в том, что подать на его предоставление можно только находясь на территории страны. Через консульство сделать это невозможно. "Нужно находиться в самой стране, чтобы это сделать. Сложности здесь связаны с тем, как туда добраться, потому что есть визовый режим. У среднестатистического российского мужчины, который был призван в вооруженные силы, как правило, нет визы, чтобы оказаться в стране ЕС", - говорит в комментарии DW юрист Михаил Уваров. При этом в сентября 2022 года Еврокомиссия рекомендовала не рассматривать заявления россиян на краткосрочные визы, если они были поданы из третьих стран - то есть, не из России.

Из-за бюрократических трудностей дезертиры часто прибегают к другим способам легализации в ФРГ. Так, Дмитрий рассказал DW, что недавно подал заявление на волонтерскую визу. Она позволяет жить на территории Германии ограниченное количество времени и принимать участие в волонтерском проекте, а после его окончания - попробовать найти работу. Пока он не знает, будет ли пытаться легализоваться в стране по этой визе или по прибытии попробует подать прошение о предоставлении убежища.

Адиль не может подать заявление даже на туристическую визу, так как для нее нужно подтвердить наличие дохода или денег на счете, которых у него нет. Соответственно, даже просто въехать в Германию для него - большая проблема. Он попробовал купить билет из Тбилиси в Мексику с пересадкой в Мюнхене, где хотел запросить политическое убежище, однако служба безопасности авиакомпании Lufthansa отказала ему в посадке на борт.

Александр, в свою очередь, признается, что пока мало общался с юристами и не до конца понимает, как будет легализовываться в Германии. Сейчас его основной план - получить гуманитарную визу. Но ее в первую очередь выдают политическим активистам и журналистам, которые подвергаются преследованию на родине из-за своей профессиональной деятельности.

"Германия обозначила категории людей, которые имеют право на такую защиту. Нужно соответствовать двум критериям. Первый - человек занимался в России защитой и продвижением демократии, демократических институтов, гражданского общества и так далее. Второй - наличие социальных связей и политического интереса в Германии", - говорит Михаил Уваров.

Как живут дезертиры в ожидании переезда в Германию

Адиль находится в Грузии уже больше полугода. Он живет на собственные сбережения, накопленные еще в России, но они иссякают. Работу там без знания английского и грузинского, признается он, найти очень сложно.

Дмитрий оказался в более простом положении. В России он работал дизайнером, поэтому при необходимости может продолжить трудиться дистанционно. Но пока он живет в Тбилиси на выплаты, которые ему полагались как мобилизованному.

Сбережения Александра, которые были у него при отъезде из России, уже почти закончились. Теперь он планирует искать в Армении работу, чтобы ему было на что жить до переезда в ФРГ.

Все мужчины планируют оказаться в Германии, но очевидно, что ни у кого из них не получится сделать это быстро. По словам Дмитрия, получение волонтерской визы занимает в общей сложности 7-8 месяцев. Александр надеется получить гуманитарную визу примерно за полгода.

Адиль же говорит, что с трудом представляет себе свое будущее: "(Я надеюсь. - Ред.) Получить визу хотя бы от какой-то европейской страны, потому что здесь (в Грузии. - Ред.) я не чувствую себя в безопасности. Я не представляю, как здесь жить, как работать". Он признается, что отчасти дезертировал, потому что Германия пообещала предоставить российским военным защиту. Вместе с женой и двумя детьми, которые живут в другой стране, Адиль рассчитывал, что в ФРГ его примут, и он сможет "начать свою жизнь сначала".

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