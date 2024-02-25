Убежище для россиян: ситуация в ФРГ после двух лет войны

Почему в Германии российским мужчинам, не желающим воевать против Украины, так трудно получить убежище, а их заявки часто отправляют в другие страны ЕС - разбиралась DW.

О готовности предоставлять защиту российским мужчинам, которые не желают участвовать в войне против Украины, правительство ФРГ объявило в мае 2022 года. Между тем, судя по статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), по прошествии двух лет с начала войны воспользоваться возможностью переехать в Германию удалось лишь очень малой доле российских мужчин призывного возраста.

Чем немецкие власти аргументируют свои отказы и почему ходатайства россиян об убежище часто перенаправляют в другие страны ЕС? DW побеседовала с организациями в ФРГ, помогающими мужчинам из РФ, которые не хотят воевать в Украине.

Единичные случаи одобрения ходатайств об убежище

По подсчетам объединения Connection, специализирующегося на помощи тем, кто не желает участвовать в вооруженных конфликтах, с начала полномасштабной войны в Украине по сентябрь 2023 года Россию покинули по меньшей мере 250 000 военнообязанных мужчин.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

По данным, предоставленным BAMF по запросу DW 23 февраля, в Германии за 2022 год было зарегистрировано 1223 ходатайства о предоставлении убежища от граждан РФ мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет (из них 1150 поданы с февраля по декабрь, то есть после начала российского вторжения в Украину); в 2023 году - 3071; за январь 2024 года - 210 ходатайств.

Число вынесенных решений по подобным прошениям составило соответственно: 559, 1774 и 244. Тот факт, что в январе 2024 года число решений по ходатайствам о предоставлении убежища превосходит число поданных в этом месяце прошений, объясняется тем, что в статистике учитываются решения, вынесенные в январе и по ходатайствам, поданным ранее.

При этом доля позитивных решений о предоставлении защиты (без уточнения, идет ли речь о политическом убежище или о гуманитарной визе), составила в 2022 году лишь 7,2%, в 2023 году - 8,0%, в январе 2024 года - 4,5%, сообщили в ведомстве.

Отклонены были 158, 297 и 94 заявки соответственно. При этом 196, 1055 и 94 ходатайства были перенаправлены Германией на рассмотрение в другие страны ЕС в соответствии с Дублинскими соглашениями, рассказали в BAMF, уточнив, что данных о том, сколько именно прошений об убежище направили российские дезертиры или лица, уклоняющиеся от военной службы, у ведомства нет.

Таким образом, сотни россиян, подавших после начала войны в Украине прошение об убежище в Германии, так и не смогли добиться одобрения их ходатайств.

Убежище для дезертиров, неопределенность - для остальных

Как рассказал DW Руди Фридрих (Rudi Friedrich) из объединения Connection, его организация ежедневно получает запросы от российских уклонистов с просьбой о поддержке. После начала "частичной мобилизации" в России в сентябре 2022 года таких обращений было "чрезвычайно много", причем поступали они не только от россиян в Германии, но и от тех, кто находился в России или одной из стран, куда выехали россияне, спасающиеся от мобилизации: Казахстане, Грузии и других.

Правозащитник Руди Фридрих Фото: Connection e.V.

В отношении дезертиров, то есть людей, уже призванных на военную службу, обещание правительства ФРГ о предоставлении защиты действительно выполняется, отмечает эксперт: "Однако проблема в том, что многие решили своевременно (то есть до получения повестки. - Ред.) избежать призыва и риска быть пойманным на улице, на работе, на выходе из метро".

Между тем, как показывает практика, у мужчин, покинувших Россию превентивно, то есть еще до прихода повестки или направления их в военную часть, шансы на получение убежища в Германии и других странах ЕС минимальны.

Руди Фридрих приводит в пример случай одного из обратившихся в его организацию молодых россиян. Спасаясь от мобилизации, он сначала уехал в Грузию, а потом добрался до Германии, где подал прошение об убежище.

Как говорит правозащитник, отказ, полученный заявителем в середине февраля 2024 года, BAMF обосновал тем, что в отношении него как мужчины в возрасте 25-30 лет "существует незначительная вероятность" того, что его призовут на войну. Ведомство аргументировало свою позицию тем, что молодой человек не проходил срочную службу, а на войну в России якобы отправляют только резервистов или добровольцев. Кроме того, BAMF указывало, что мобилизации должны подвергнуться в процентном отношении не так много людей, чтобы можно было считать высокой вероятность того, что это коснется именно его.

Как в ФРГ скорректировали практику решений по заявкам от россиян

Правозащитники, с которыми пообщалась DW, сходятся во мнении, что получить в Германии статус политического беженца для россиян, не желающих участвовать в войне в Украине, очень трудно. Как рассказала DW на условиях анонимности представительница проекта NxT - берлинской инициативы, которая помогает антивоенно настроенным россиянам, подвергающимся политическому преследованию, - критерии при рассмотрении подобных ходатайств стали жестче и в NxT "категорически не рекомендуют" этот путь обращающимся к ним россиянам. Проект советует россиянам попытаться найти в Германии работу, получить визу фрилансера или записаться на курсы немецкого языка, дающие право на визу.

"Каждый прибывающий в Германии иностранец имеет право подать прошение об убежище, - пояснила для DW представительница BAMF Лена Тресс (Lena Treß). - Это относится и к дезертирам из Российской Федерации, которые не хотят участвовать в российской агрессивной войне. Они могут в регулярном порядке получить международную защиту".

По словам Тресс, после начала войны BAMF скорректировало свою практику принятия решений в этом отношении. "Однако решение о предоставлении убежища по-прежнему принимается в каждом конкретном случае и включает проверку благонадежности и наличие критериев исключения (например, причастность к военным преступлениям). Лица, подлежащие призыву в армию и отказывающиеся от службы, также могут просить убежища. Они получат международную защиту при определенных условиях (акты преследования в соответствии с разделом 3a Закона о предоставлении политического убежища (AsylG) в сочетании с причиной преследования в соответствии с разделом 3b Закона о предоставлении политического убежища). Однако вероятность получения такой защиты для этой группы людей ниже, чем для дезертиров", - говорится в письменном ответе BAMF на вопросы редакции.

Гуманитарные визы

При этом в BAMF напомнили о другом способе перебраться в Германию для "групп лиц из России, подверженных особой угрозе", а именно: о гуманитарных визах, выдающихся на основании параграфа 22 так называемого Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz) "по срочным причинам, имеющим гуманитарный характер или связанным с международным правом" и рассчитанных, в первую очередь, на журналистов, правозащитников и гражданских активистов.

Но и в этой области статистика неутешительная. По данным Pro Asyl - организации, помогающей иностранцам, пытающимся получить убежище в Германии, - с начала войны в Украине россиянам было выдано лишь около 2000 таких виз.

"Это скромный показатель, учитывая, что репрессии в России усилились и все больше журналистов, диссидентов и творческих людей (основная целевая аудитория для предоставления гуманитарных виз. - Ред.) нуждаются в защите", - констатирует в беседе с DW глава Европейского отдела в Pro Asyl Карл Копп (Karl Kopp).

Мало решений по существу - много переадресаций в другие страны

В Pro Asyl обеспокоены существенным сокращением числа решений по существу, принятых властями ФРГ относительно российских заявок, и ростом числа переадресаций ходатайств в другие страны ЕС, в частности Польшу, Финляндию, Хорватию. "Число случаев предоставления статуса беженца сокращается, а "дублинских случаев" невообразимо много", - подчеркивает в беседе с DW Карл Копп, подразумевая положение Дублинских соглашений, по которому за рассмотрение заявки на получение убежища в ЕС несет ответственность государство Евросоюза, выдавшее самую долгосрочную визу, имеющуюся в паспорте у заявителя.

Глава Европейского отделения Pro Asyl Карл Копп Фото: PRO ASYL

На эту тенденцию в беседе с DW указывал в конце 2022 года также руководитель берлинского правозащитного объединения Solidarus ("Солидарность с гражданским движением в России") Алексей Козлов. По его наблюдениям, для въезда в Евросоюз после начала войны и мобилизации многие россияне воспользовались шенгенскими визами, выданными Грецией, Италией, Испанией и другими странами, в которых граждане РФ смогли провести отпуск после отмены коронавирусных ограничений. Однако если россиянин, въехавший в ЕС по греческой визе, решит подать прошение об убежище в ФРГ, его заявку перенаправят властям Греции, предупреждал Козлов.

"Необходимо следить за тем, что происходит с людьми, прошения которых были перенаправлены в Польшу или, например, в Финляндию, - говорит Карл Копп. - В этом плане у нас есть сомнения, что все будет происходить благополучно с точки зрения предоставления защиты".

"Я хотел бы видеть более масштабное предоставление легальных возможностей для въезда в Германию через гуманитарные визы для граждан России и их семей, которые подвержены индивидуальному риску", - продолжает правозащитник. "Не хочу придавать этому популистсткую окраску, но у нас складывается впечатление, что Федеральное ведомство во делам миграции и беженцев не проявляет достаточной "щедрости" или отчасти игнорирует опасность, грозящую в России мужчинам, уклоняющимся от военной службы", - добавляет он.

По словам Руди Фридриха из объединения Connection, отказ в предоставлении защиты россиянину, прибывшему в Германию из Грузии, в его организации помогут обжаловать в административном суде. "Мы всегда пытаемся оспорить отказы в предоставлении защиты и довольно часто преуспеваем в этом, хотя, к сожалению, и не всегда", - резюмирует он.

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