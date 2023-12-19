Отказ в убежище в ФРГ уклонистам из РФ: впереди депортация?

Германия отклоняет большинство прошений о предоставлении убежища от россиян, скрывающихся от мобилизации. В ряде отказов сказано о высылке уклонистов в РФ. DW о том, возможна ли она.

Роман* не видел свою жену и дочерей уже больше года. Его семья живет в России, он - в Германии, куда бежал от мобилизации. У Романа есть воинская специальность, ему уже пришло несколько повесток - но он против войны и идти на нее категорически не готов. "Я не ходил на митинги в России, я в чем-то простой обыватель, у которого в феврале 2022 года открылись глаза. А в сентябре еще страшнее стало уже персонально за себя", - рассказал он DW.

Роман покинул РФ, попросил убежище в Германии, начал учить немецкий язык, нашел здесь работу инженером и готовился перевезти сюда семью. Но почти через год после подачи им ходатайства о предоставлении убежища в ФРГ ему пришел отказ из немецкого миграционного ведомства. У мужчины есть 30 дней на обжалование этого решения или же на выезд из страны. В противном случае "он будет депортирован в Россию", указано в документе.

Положительный ответ получает каждый девятый россиянин

В Германии не ведется статистики относительно причин прошений о предоставлении убежища, так что и отдельных данных именно по уклонистам из РФ тоже нет. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) предоставило DW такие цифры: С 22 февраля 2022 года по 30 ноября 2023 года оно получило 4074 таких ходатайств от мужчин из РФ в возрасте от 18 до 45 лет. Решения пока приняты по 1865 случаям, удовлетворено только 131 прошение. Отклонены - 1445, из них большинство - 1177 - со ссылкой на Дублинское соглашение. Иных случаев - 289, сюда входят, например, те, кто сам отозвал свое ходатайство.

Одно из важных положений Дублинского соглашения - лица, которые хотят получить убежище в странах ЕС, должны подавать прошение в первую страну въезда. Если они делают это в другой стране, ее власти имеют право депортировать соискателя в страну въезда.

Здание Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Поэтому сначала BAMF выясняет, как соискатель попал в Германию, изучает его визу, если таковая есть, и принимает решение: в случае с российскими уклонистами проводятся депортации, например, в Испанию, Финляндию или Францию. Если же визы у заявителя нет, ведомство смотрит на первую так называемую безопасную страну, через которую он въехал в ФРГ, и может постановить выслать его обратно в эту страну.

У Романа была немецкая виза. "Он покинул Россию, не будучи там преследуемым", - так миграционное ведомство аргументировало отказ в предоставлении убежища россиянину. Лично Роману в РФ ничего не угрожает, сделали вывод немецкие чиновники.

DW известно еще о двух случаях отказа скрывающимся от мобилизации гражданам РФ, которые получили ответы с похожими формулировками, а также предложением о том, что соискателей депортируют в Россию. У одного из россиян французская виза, у другого - испанская. Решения по своим прошениям о предоставлении убежища они ждали чуть больше года. Все это случаи из разных регионов Германии.

Есть ли сейчас депортации в Россию?

В министерстве внутренних дел Германии в ответ на запрос DW объяснили, что за депортацию тех лиц, кому отказано в убежище, отвечают земельные власти. "Она возможна, только если человек не нуждается в защите с юридической точки зрения и если нет запрета на депортацию или иных препятствий для нее", - уточнили в МВД ФРГ. И добавили, что война РФ против Украины не позволяет федеральным немецким властям поддерживать земельные при выдворении граждан России на родину.

Высылка мигрантов из Германии Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Прямого авиасообщения между ФРГ и Россией сейчас нет, так что депортации с февраля 2022 года были приостановлены, сообщали ранее немецкие медиакомпании NDR и WDR. Однако их расследование от февраля 2023 года выявило, что некоторые регионы раздумывают о возможности возобновить высылки в Россию - это Бавария, Гессен и Саксония-Анхальт. Но сделать они это могут только в исключительных случаях - если, например, речь идет о преступниках или тех лицах, которые, по мнению немецких силовых ведомств, готовятся совершить теракт.

Бавария стала первой, кто действительно выслал двух россиян на родину - самолетом через Сербию. Чтобы такая депортация стала возможной, высылаемые должны были дать согласие на эту процедуру. Сообщается, что эти росияне были осуждены за совершение преступлений, каких - не уточняется.

Немецкие власти при этом выразили обеспокоенность, что высланные в РФ преступники затем могут быть завербованы и отправлены на войну в Украину. Этот аспект должен быть оценен в BAMF, заявили журналистам WDR и NDR в Баварии.

Стандартная формулировка

После начала мобилизации в РФ канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы давать защиту тем российским мужчинам, которые не хотят участвовать в войне РФ против Украины. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nansy Faeser) тогда заявила, что дезертиры получают международную защиту в Германии. Миграционное ведомство подчиняется МВД и рассматривает каждое прошение о предоставлении убежища от россиян в индивидуальном порядке.

Нэнси Фезер и Олаф Шольц перед заседанием правительства, 25 октября 2023 года Фото: ANNEGRET HILSE/REUTERS

В случае отказов, с которыми ознакомилась DW, миграционное ведомство ссылается на закон об убежище. В частности, на норму, согласно которой для предоставления статуса беженца соискатель должен доказать факт преследования на родине и назвать его причину. Получение повестки в России не является преследованием, а призыв гражданина в армию - право каждого государства, даже тоталитарного, отмечается в отказе, который получил Роман.

Фраза о депортации на родину, как правило, содержится в подобных отказах, рассказал DW глава общественной организации Connection e.V. Руди Фридрих (Rudi Friedrich). Гораздо большую проблему он видит в том, что если Роман вернется в Россию, то будет призван на войну, противоречащую международному праву. Немецкие миграционные власти этого совершенно не учитывают, возмущается Фридрих.

И Роман, и двое других россиян-уклонистов, получивших отказы, обжаловали их в суде. "Каких-то особых планов у меня нет: хочу ходить на работу, возвращаться домой и смотреть, как растут мои дети. От этого меня отделяет только одно решение", - говорит Роман. Он надеется, что суд в итоге позволит ему остаться в Германии.

*Имя героя изменено по его просьбе

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