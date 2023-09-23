В ФРГ просили убежища около 3500 россиян призывного возраста

В подавляющем числе случаев россияне, просившие убежища в ФРГ, не имели на него права из-за Дублинского соглашения. Убежище получили всего 90 человек.

В Германии с начала вторжения России в Украину попросили политического убежища около 3500 россиян призывного возраста, сообщили в пятницу, 22 сентября, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные министерства внутренних дел ФРГ.

Согласно ответу министерства на парламентский запрос депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер (Clara Bünger), к настоящему времени Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло решения более чем по 1500 ходатайствам уклонистов, удовлетворив 90 из них. Бюнгер назвала это "гротескно низкой цифрой".

При этом около 1100 прошений были отклонены на основании Дублинского соглашения, которое обязывает мигрантов подавать прошение об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС.

Правозащитники называют получение убежища очень сложной процедурой

Правозащитники, занимающиеся помощью россиянам, уехавшим из страны из-за мобилизации, неоднократно подчеркивали, что хотя формально отказ воевать относится к поводам для подачи на убежище в Германии, эта процедура очень трудная, а количество положительных решений мизерно.

В июле около 70 европейских, международных и российских правозащитных и антивоенных организаций обратились к Европейскому парламенту с призывом выработать "единый подход к предоставлению международной защиты" россиянам, отказывающимся воевать.

Смотрите также: