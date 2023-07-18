Европарламент просят помочь россиянам, отказавшимся воевать

Депутатов Европарламента просят расширить критерии выдачи гуманитарных и рабочих виз, предоставления убежища гражданам РФ, которые отказались воевать в Украине, уклоняются от призыва или мобилизации.

Около 70 европейских, международных и российских правозащитных и антивоенных организаций в понедельник, 17 июля, обратились к Европейскому парламенту с призывом создать условия для оказания помощи россиянам, которые отказываются воевать против Украины. Авторы обращения отмечают, что в России с начала войны принято несколько законов и указов президента, позволяющих уголовно преследовать граждан, которые отказались или намерены отказаться от военной службы, дезертировали с фронта или сдались в плен украинцам.

Поэтому правозащитники просят Европарламент выработать "единый подход к предоставлению международной защиты" таким россиянам. Так, предлагается подготовить "общие рекомендации по созданию подходящих визовых процедур или проездных документов" для выезда таких граждан в страны Евросоюза, расширить критерии применения гуманитарных виз, подачи прошений об убежище. Для легальной миграции квалифицированных кадров из числа россиян, которые отказываются участвовать в войне, скрываются от призыва или мобилизации, предлагается разработать рекомендации о выдаче виз для поиска работы.

Антивоенные инициативы также просят Европарламент выработать механизмы оказания поддержки, в том числе консультационной и финансовой, организациям, которые специализируются на эвакуации таких граждан из России, создают для них шелтеры, оказывают им юридическую помощь. Кроме того, Европарламент просят создать механизмы финансовой и гуманитарной поддержки третьих стран, которые принимают значительное количество граждан России из вышеуказанных категорий.

По мнению авторов письма, ежегодно в такой помощи нуждаются от 2000 до 3000 россиян, а также неизвестное число российских пленных.

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