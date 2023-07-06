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Недвижимость в Мариуполе – "Заповедник", выпуск 273,16.07.23

5 ч. назад

Кому нужно жилье на стадии котлована в Мариуполе. Шойгу ответил, cобираются ли взрывать ЗАЭС. Cаммит в Вильнюсе: будет ли Украина в НАТО, Швеции приоткрыли дверь, кассетные боеприпасы. Эрдоган и фокусы с зерновой сделкой. Прощание с ЧВК "Вагнер". Смотрите в 273-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Трансляция

Зеленский: Украина никогда не откажется от суверенитета

Конфликты1 ч. назад
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