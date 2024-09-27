Дело Наказненко. Казахстан выдворит задержанного россиянина?

Задержанного 17 сентября в аэропорту Алматы российского бизнесмена Евгения Наказненко перевели в СИЗО и могут экстрадировать в Россию, где его обвиняют по статье за "фейки об армии". Его история - не единственная.

Живущего в Усть-Каменогорске владельца сети языковых школ Oxford Team в Восточном Казахстане и Новосибирске Евгения Наказненко 17 сентября 2024 года задержали полицейские в международном аэропорту Алматы. Произошло это в момент, когда он подходил к стойке регистрации на рейс Алматы-Стамбул. Попросивший не называть его имени представитель силовых структур Казахстана рассказал DW, что предложение полицейских пройти с ними Наказненко воспринял очень нервно. "Он неожиданно сразу же стал кричать, потом плакать и умолять, чтобы ему дали улететь в Турцию. В настоящий момент, объявленный в международный розыск российской стороной гражданин РФ Наказненко, с санкции состоявшегося 20 сентября суда, помещен в СИЗО номер 18 города Алматы. Там он будет находиться 40 дней с момента принятого судом решения", - сообщил собеседник DW.

В чем Наказненко подозревают в России

По информации представителя казахстанских силовых структур, в России Евгений Наказненко подозревается в преступлениях по статье 205.2, часть вторая - "оправдание терроризма", и по части первой статьи 207.3 - "распространение фейков об армии". При этом он добавил, что 19 сентября Миграционная служба Казахстана, в связи с постановлением Центрального районного суда Новосибирска об объявлении Наказненко в межгосударственный розыск, аннулировала имевшееся у него с декабря 2022 года разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан.

В аэропорту Алматы Фото: DW

"По сути, Наказненко попал между молотом и наковальней. Удалось установить, что гражданином России он является лишь номинально. С детства живет в Усть-Каменогорске. Российское гражданство получил после учебы в Новосибирском университете. В 2007 году вернулся в Казахстан. И он был очень активен в социальных сетях. В этом его проблема. После февраля 2022 года он столько наговорил, что будь гражданином Казахстана, его бы за руку по 174-й статье (разжигание межнациональной розни. - Ред.) повели. Поэтому его могут экстрадировать в РФ", - рассказал DW представитель казахстанских силовых структур.

Что говорит адвокат задержанного

Добровольно взявший под защиту Евгения Наказненко адвокат Диас Ахметов считает, что ему лучше отбывать наказание в Казахстане, нежели в России. "Если Евгения экстрадируют в Россию, то почти наверняка он, в итоге, будет отправлен на войну. А там всякое может быть", - заметил в беседе с DW адвокат Диас Ахметов. Он не исключает, что вся эта история с задержанием Наказненко была затеяна его бывшими бизнес-партнерами ради того, чтобы от него избавиться.

Дело в том, что школы сети Oxford Team работают не в арендованных, а в принадлежащих Наказненко помещениях. Возможно, считает Диас Ахметов, бизнес-партнеры Наказненко и передали российской стороне информацию о содержании его постов - с резкими антироссийскими высказываниями и оскорблениями в адрес развязавшего войну в Украине Путина - в соцсетях. Более того, у него есть подозрение, что российские следователи пытались вывезти бизнесмена в Россию без оформления задержания в Казахстане, как это произошло в апреле текущего года в случае с дезертировавшим российским контрактником Камилем Касимовым. Получивший в 2023 году разрешение на временное проживание в Казахстане ветеран боевых действий в Украине был задержан в Астане и через военную базу в Приозерске, вблизи озера Балхаш, вывезен в Россию, где за нарушение условий второго контракта получил шесть лет колонии строгого режима.

На улицах Алматы Фото: Alexander Korolev/DW

По словам адвоката, косвенно на это указывает тот факт, что сразу после задержания его подзащитный находился в подвешенном состоянии в течение трех дней. "Его задержание не оформляли, но держали все это время. Через какого-то неизвестного человека пытались вести с ним непонятный диалог, выясняли, какая у него есть недвижимость. А вот в чем его обвиняют, говорили только устно, никаких бумаг не показывали. Даже когда у Евгения появились защитники. Все документы о причинах его задержания и у защиты, и у стороны обвинения на руках появились только за несколько минут до начала суда, который и вынес решение задержать Наказненко на 40 суток. До окончательного решения по экстрадиции он может находиться в следственном изоляторе до года", - рассказал DW адвокат Диас Ахметов.

Наказненко хотели тайно вывезти в Россию?

Допускает предпринятую попытку российских следователей тайно вывезти из Казахстана в Россию владельца сети школ Oxford Team и журналистка из Улан-Удэ Евгения Балтатарова. Ее саму по требованиям российских властей дважды задерживали за "дискредитацию армии РФ" при попытке вылететь из Казахстана. В настоящий момент она находится в одной из стран Европейского Союза и стала тем человеком, кто первым обратил внимание на историю Наказненко.

В беседе с DW Евгения Балтатарова рассказала, что она знает о нескольких аналогичных историях. "Самые известные из них - это дело Жилина и Касимова. Михаила Жилина похитили из следственного изолятора, хотя у него еще предстоял процесс апелляции. Его передали ФСБ через погранпункт. А Камиля Касимова похитили прямо с рабочего места в Астане. Понять, почему одних пытаются тайно вывезти, а других нет, невозможно. В Казахстане полным-полно дезертиров из России", - заметила Евгения Балтатарова, высказав предположение, что, вероятно, это зависит от их активности в публичном пространстве, в критике войны России против Украины.

Россияне, приехавшие в Казахстан после объявленной в РФ мобилизации в сентябре 2022 года Фото: Denis Spiridonov/AP/picture alliance

Она не сомневается, что российские власти активно мониторят как свое информационное пространство, так и соседних стран. "Не стоит думать, что в России вся борьба с тем же экстремизмом и терроризмом заключается в реальном поиске каких-нибудь исламистов. Куда проще отслеживать публикации и комментарии в соцсетях - возбудили, задержали, закрыли, получили звездочки на погоны", - заметила в беседе с DW Евгения Балтатарова, добавив, что зафиксированы случаи задержания в Казахстане по запросу российской стороны и граждан других стран.

Гарантий безопасности для россиян нет

Подтверждают эту информацию и в Казахстанском бюро по правам человека (КБПЧ), которое присоединилось к оказанию правовой помощи Евгению Наказненко. "Казахстан все еще остается относительно безопасным для критикующих войну в Украине людей. Но есть вероятность, что это ненадолго. Все равно происходят задержания по просьбе России. Есть подтвержденный факт похищения. И если критики войны обращаются к нам с вопросом о том, можно ли приезжать в Казахстан, мы говорим, что это небезопасно. Потому что полных гарантий нет. Да, власти Казахстана официально еще никого не выдавали, но все может измениться в любой момент", - рассказал DW заместитель директора КБПЧ Денис Дживага.

Денис Дживага Фото: privat

По его словам, во всех известных ему случаях Казахстан отказывал задержанным в политическом убежище, но по истечении года нахождения в СИЗО давал им возможность выехать в безопасные страны. Соответственно, Денис Дживага предполагает, что, в итоге, владельца языковых школ Oxford Team в Усть-Каменогорске и Новосибирске, не экстрадируют в Россию, а максимум через год пребывания в СИЗО дадут возможность покинуть Казахстан.