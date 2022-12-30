Майор ФСО Михаил Жилин выслан из Казахстана в Россию

Офицер ФСО Михаил Жилин, просивший политическое убежище в Казахстане, после депортации в Россию находится в СИЗО Рубцовска, рассказала DW его супруга.

Российский майор Федеральной службы охраны (ФСО) Михаил Жилин, запросивший политическое убежище в Казахстане, депортирован в Россию. Об этом супруга Жилина Екатерина сообщила корреспонденту DW в пятницу, 30 декабря. Как рассказал ей нанятый адвокат, офицер ФСО находится в следственном изоляторе города Рубцовск на юге Алтайского края.

Жилина передали российской стороне 29 декабря на пограничном пункте "Веселоярск", уточнили собеседники корреспондента DW в правительственных кругах Казахстана. Высылку подтвердил и правозащитник Евгений Жовтис.

"Боюсь, что его уже передали"

Екатерина Жилина ранее сообщила DW, что, по словам супруга, его везли в Бородулихинский район на севере Абайской области в Казахстане.

"Там с казахстанской стороны находится КПП "Ауыл", а с российской - "Веселоярск". Очень боюсь, что его уже передали", - отметила Жилина.

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека, известный правозащитник Евгений Жовтис рассказал DW, что после появления сообщений о вероятной депортации офицера ФСО Жилина сразу же связался с Генпрокуратурой. "Там мне заявили, что информация о передаче России Михаила Жилина является фейком, а Жилин все еще остается в Казахстане пока не будет принято решение по обжалованию решения Комиссии по беженцам", - сообщил Евгений Жовтис.

По словам журналистки Евгении Балтатаровой, которая подробно освещала ход его дела, Жилину ищут адвокатов в Новосибирске. В РФ ему грозят до 15 лет колонии.

Майора ФСО обвиняют в дезертирстве

Михаил Жилин служил в ФСО 18 лет. Через пять дней после объявления мобилизации он решил покинуть Россию со своей семьей. Его жена Екатерина с детьми легально перешли границу с Казахстаном, Михаил решил пересечь ее незаконно, опасаясь, что его не выпустят их страны.

Супруги планировали доехать до Астаны или Алматы и подать там документы на оформление статуса беженцев. Однако казахстанские пограничники задержали Жилина. И Россия, и Казахстан обвинили его в незаконном пересечении государственной границы. Российская сторона также выдвинула обвинение в дезертирстве.

Жилиным 30 ноября отказали в статусе беженцев в Казахстане. Суд 2 декабря постановил выдворить офицера ФСО из страны. После этого супруги подали апелляционную жалобу на решение суда о депортации, а также начали процедуру обжалования отказа в предоставлении статуса беженца.

Россия объявила офицера ФСО в международный розыск по статьям о "незаконном пересечении границы" (ст. 322 УК) и "дезертирстве" (ст. 338 УК).

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