  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Пункт контроля на границе России и Казахстана
Пункт контроля на границе России и КазахстанаФото: DW
ПолитикаКазахстан

Генпрокуратура Казахстана отрицает выдачу России майора ФСО

Анатолий Вайскопф
45 мин. назад

Жена попросившего политического убежища в Казахстане российского майора Михаила Жилина опасается его депортации.

https://p.dw.com/p/4LYdk

Супруга попросившего политического убежища в Казахстане российского майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина рассказала в четверг, 29 декабря, в интервью DW, что ей позвонил муж, который сообщил о своей депортации.

В ходе непродолжительного разговора он указал, что находится в административном центре Абайской области городе Семей и его везут в Бородулихинский район. "Там с казахстанской стороны находится КПП "Ауыл", а с российской - "Веселоярск". Очень боюсь, что его уже передали", - поделилась своими тревогами с DW Екатерина Жилина. По ее словам, она очень удивлена подобным развитием событий, поскольку после новогодних праздников должно было еще состояться рассмотрение апелляции на отказ по предоставлению статуса беженцев их семье.

"Я также созвонилась с юристами Казахстанского международного бюро по правам человека. Они мне сообщили, что связались с МИДом. Но успеют ли там решить вопрос - не знаю. От Семея до границы совсем небольшое расстояние", - заметила Екатерина Жилина.

Правозащитник: Генпрокуратура назвала информацию о депортации фейком

Между тем директор Казахстанского международного бюро по правам человека, известный правозащитник Евгений Жовтис рассказал DW, что после появления сообщений о вероятной депортации офицера ФСО Жилина сразу же связался с Генпрокуратурой. "Там мне заявили, что информация о передаче России Михаила Жилина является фейком, а Жилин все еще остается в Казахстане пока не будет принято решение по обжалованию решения Комиссии по беженцам", - сообщил Евгений Жовтис.

Екатерина Жилина надеется, что в Генпрокуратуре не обманули директора Казахстанского международного бюро по правам человека, заметив, что ее разговор с дежурным казахстанского КПП "Ауыл" так и не внес ясности в возникшую ситуацию.

Майора ФСО обвиняют в дезертирстве

Михаил Жилин служил в ФСО 18 лет. Через пять дней после объявления мобилизации он решил покинуть Россию со своей семьей. Его жена Екатерина с детьми легально перешли границу с Казахстаном, а Михаил решил пересечь ее незаконно, опасаясь, что его не выпустят их страны.

Супруги планировали доехать до Астаны или Алматы и подать там документы на оформление статуса беженцев. Однако казахстанские пограничники задержали Жилина. И Россия, и Казахстан обвинили его в незаконном пересечении государственной границы. Российская сторона также выдвинула обвинение в дезертирстве.

30 ноября Жилиным отказали в статусе беженцев в Казахстане. 2 декабря суд постановил выдворить офицера ФСО из страны. После этого супруги подали апелляционную жалобу на решение суда о депортации, а также начали процедуру обжалования отказа в предоставлении статуса беженца.

Смотрите также:

Как россияне бегут в Казахстан

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как бегущих от мобилизации россиян принимают в Монголии, Казахстане, Турции и ЕС

Как бегущих от мобилизации россиян принимают в Монголии, Казахстане, Турции и ЕС

По разным оценкам Россию с 21 сентября покинуло более четверти миллиона человек. Что их ждет заграницей? И почему Монголия и Казахстан принимают бегущих от мобилизации россиян, а ЕС закрывает границы?
Политика3 октября 2022 г.04:56 мин.
external

Скандал с транзитом нефти: Путин наказывает Токаева из-за Украины?

Скандал с транзитом нефти: Путин наказывает Токаева из-за Украины?

Почему и как Казахстан отдаляется от России? Сможет ли он заменить Россию в экспорте нефти в ЕС? Какие рычаги давления, кроме нефти, есть у Москвы? И какую роль может сыграть Китай?
Конфликты14 июля 2022 г.44:02 мин.
external

Триумф Токаева при низкой явке: наступит ли "казахский Горбачёв" на грабли Назарбаева? DW Новости (21.11.2022)

Триумф Токаева при низкой явке: наступит ли "казахский Горбачёв" на грабли Назарбаева? DW Новости (21.11.2022)

На досрочных выборах в Казахстане, почти год спустя после массовых беспорядков, убедительную победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Новым в нынешнем голосовании было избрание главы государства впервые сразу на 7 лет, но без права на переизбрание. Что критикуют западные эксперты на состоявшихся досрочных выборах? И какой будет внешняя политика Астаны?
21 ноября 2022 г.30:59 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ракетный удар по Киеву

День 309-й войны: РФ нанесла новую серию ударов по Украине

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: по заснеженному лесу с посохом бежит дед Мороз с подарками. За его шубу держится всеми лапами белый кролик и говорит: "За что? За что мне достался этот 2023 год?"

Год Кролика: 2023-й, который боится самого себя

Год Кролика: 2023-й, который боится самого себя

Общество10 ч. назад
Дети в лагере для беженцев аль-Хол в Сирии

Дети боевиков ИГ. Можно ли вернуть их из Сирии без матерей?

Дети боевиков ИГ. Можно ли вернуть их из Сирии без матерей?

Политика21 ч. назад
Grenze Belarus Ukraine | Lage an der Grenze zwischen Belarus und Ukraine

Под угрозой. Что осталось от суверенитета Беларуси?

Под угрозой. Что осталось от суверенитета Беларуси?

Политика9 ч. назад
Бои в Донбассе

День 308-й войны: Украина близка к деоккупации Кременной

День 308-й войны: Украина близка к деоккупации Кременной

Политика28 декабря 2022 г.
Дети, которых вывозят из Изюма в Белгород

На "отдых" или в "эвакуацию". РФ вывозит детей из Украины

На "отдых" или в "эвакуацию". РФ вывозит детей из Украины

Конфликты28 декабря 2022 г.
Разрушенный жилой дом в Бородянке под Киевом

Самые масштабные удары России по гражданским объектам Украины

Самые масштабные удары России по гражданским объектам Украины

Конфликты28 декабря 2022 г.21 фото
На главную страницу