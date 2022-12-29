Генпрокуратура Казахстана отрицает выдачу России майора ФСО

Супруга попросившего политического убежища в Казахстане российского майора Федеральной службы охраны (ФСО) Михаила Жилина рассказала в четверг, 29 декабря, в интервью DW, что ей позвонил муж, который сообщил о своей депортации.

В ходе непродолжительного разговора он указал, что находится в административном центре Абайской области городе Семей и его везут в Бородулихинский район. "Там с казахстанской стороны находится КПП "Ауыл", а с российской - "Веселоярск". Очень боюсь, что его уже передали", - поделилась своими тревогами с DW Екатерина Жилина. По ее словам, она очень удивлена подобным развитием событий, поскольку после новогодних праздников должно было еще состояться рассмотрение апелляции на отказ по предоставлению статуса беженцев их семье.

"Я также созвонилась с юристами Казахстанского международного бюро по правам человека. Они мне сообщили, что связались с МИДом. Но успеют ли там решить вопрос - не знаю. От Семея до границы совсем небольшое расстояние", - заметила Екатерина Жилина.

Правозащитник: Генпрокуратура назвала информацию о депортации фейком

Между тем директор Казахстанского международного бюро по правам человека, известный правозащитник Евгений Жовтис рассказал DW, что после появления сообщений о вероятной депортации офицера ФСО Жилина сразу же связался с Генпрокуратурой. "Там мне заявили, что информация о передаче России Михаила Жилина является фейком, а Жилин все еще остается в Казахстане пока не будет принято решение по обжалованию решения Комиссии по беженцам", - сообщил Евгений Жовтис.

Екатерина Жилина надеется, что в Генпрокуратуре не обманули директора Казахстанского международного бюро по правам человека, заметив, что ее разговор с дежурным казахстанского КПП "Ауыл" так и не внес ясности в возникшую ситуацию.

Майора ФСО обвиняют в дезертирстве

Михаил Жилин служил в ФСО 18 лет. Через пять дней после объявления мобилизации он решил покинуть Россию со своей семьей. Его жена Екатерина с детьми легально перешли границу с Казахстаном, а Михаил решил пересечь ее незаконно, опасаясь, что его не выпустят их страны.

Супруги планировали доехать до Астаны или Алматы и подать там документы на оформление статуса беженцев. Однако казахстанские пограничники задержали Жилина. И Россия, и Казахстан обвинили его в незаконном пересечении государственной границы. Российская сторона также выдвинула обвинение в дезертирстве.

30 ноября Жилиным отказали в статусе беженцев в Казахстане. 2 декабря суд постановил выдворить офицера ФСО из страны. После этого супруги подали апелляционную жалобу на решение суда о депортации, а также начали процедуру обжалования отказа в предоставлении статуса беженца.

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